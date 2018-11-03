«У мордовских властей ответ один — нет денег»: Равиль Зиганшин взыщет за берега Инсара

ПСО «Казань» подозревает власти Мордовии в нецелевом использовании более 60 млн бюджетных средств

Накануне представитель компании ПСО «Казань» прокомментировал конфликтную ситуацию со строительством крупнейших инфраструктурных объектов к ЧМ-2018 в Мордовии, разгоревшуюся после сдачи их в эксплуатацию. В ПСО «Казань» заявили, что шумиха вокруг инвестиционного проекта «Тавла», поднятая в прессе, нацелена на отвлечение внимания общественности от неисполнения властями Мордовии обязательств по оплате работ по государственным контрактам. Управление капитального строительства РМ затягивает выплату ПСО «Казань» свыше 60 млн рублей за проведенные работы по берегоукреплению реки Инсар. «Реальное время» предлагает вниманию своих читателей эту реплику.

За нецелевое использование им придется нести ответ

«Прежде всего, хотим обратить внимание, что публикация о конфликте в ЖК «Тавла» вышла сразу же после того, как руководство компании ООО «ПСО «Казань» в очередной раз попросило правительство Мордовии оплатить долги по государственным контрактам, заключенным по итогам конкурсных торгов с Управлением капитального строительства РМ, — отметил представитель компании ПСО «Казань». — Речь идет о 60 миллионах рублей за выполненные работы по берегоукреплению реки Инсар (накануне ЧМ-2018 власти республики отчитались в том, что в Саранске появилась набережная) и 5 миллионах рублей — за отсыпку площадки под временные сооружения к ЧМ-2018. Переговорный процесс идет длительное время, но со стороны мордовских властей ответ один — нет денег. Странная реакция, учитывая, что деньги на берегоукрепление были заложены в бюджете и за их нецелевое использование придется нести ответ. Тем не менее, несмотря на трудности в нашей компании, руководство ООО «ПСО «Казань» все еще не теряет надежды решить вопрос в досудебном порядке.

Готовы отразить рейдерский захват

Однако про свои долги мордовские власти предпочитают не говорить, стараясь переключить внимание на инвестиционный проект — гостинично-жилой комплекс «Тавла». На днях представители УБЭП Мордовии изъяли документы по строительству «Тавлы», не имея на то оснований. Эти действия могут указывать на то, что в отношении объектов есть желание у определенных структур совершить рейдерский захват. Предупреждаем, что мы намерены защищать наши объекты от незаконных посягательств.

«Про свои долги мордовские власти предпочитают не говорить, стараясь переключить внимание на инвестиционный проект — гостинично-жилой комплекс «Тавла». Фото sk-tatdorstroi.ru



Никакой сверхприбыли от «Тавлы» нет

Если говорить о предыстории этого проекта, то надо отметить, что условия с самого начала были невыгодными и никакой сверхприбыли от реализации этого проекта не было, но на них согласились, чтобы наладить хорошие отношения с местными властями в Саранске, где велось строительство стадиона.

Согласно инвестиционному контракту, заключенному в июне 2016 года, компания «СК «Татдорстрой» в максимально короткие сроки должна была собственными силами или с привлечением подрядчиков построить два гостиничных корпуса и два жилых. Но когда строительство стадиона потребовало дополнительных сил, «Татдорстрой» передал два корпуса гостиницы другому инвестору — пензенской компании ООО ПКФ «Термодом», с которым был заключен договор подряда. Однако «Термодом» не заплатил «Татдорстрою» свыше 22 миллионов рублей за монолитные работы, аренду кранов и электроэнергию. Так как претензии компании «Татдорстрой» о погашении долга длительное время остаются без ответа, в ближайшее время будет подан иск в суд.

Подчеркнем, что речь идет об инвестиционном проекте, где каждая из сторон оценивала свои риски. Ни одна квартира не была продана на стадии строительства, так что нет ни единого пострадавшего. А вся эта шумиха была поднята лишь для того, чтобы заказчики проекта по берегоукреплению могли уйти от своих обязательств о выплате долга по госконтракту», — заключил представитель ПСО «Казань».

«Вся эта шумиха была поднята лишь для того, чтобы заказчики проекта по берегоукреплению могли уйти от своих обязательств о выплате долга по госконтракту». Фото pribors.com.ru

Мордовия не прощает срывов

Напомним, что после окончания строительства объектов к ЧМ по футболу — 2018, генеральным подрядчиком которого выступала компания «Татдорстрой», власти Мордовии изменили прежнее доброжелательное отношение к структурам ПСО «Казань» до резкого неприятия. Официальной причиной охлаждения дружественных взаимоотношений называется срыв «Татдорстроем» сроков сдачи двух гостиниц для приема гостей ЧМ-2018, которые строились в рамках частно-государственного инвестиционного проекта «Тавла» стоимостью 4,5 млрд рублей.

Согласно взятым обязательствам, «Татдорстрой» должен был сдать эти объекты к декабрю 2017 года, но фактически правительству пришлось за полгода до начала игр экстренно искать сменщика и передавать ему незавершенные объекты в зимнее время. Их достроила пензенская строительная компания «Термодом», привлекая дорогостоящую строительную технику и оборудование (в частности, для прогрева бетонных конструкций).

Кроме того, недостроенными остались еще два жилых дома, в которых также должны были размещаться гости ЧМ-2018. Уполномоченная правительством РМ строительная компания СК «Тавла» подала иск на «Татдорстрой» для взыскания причиненных убытков. В поданном иске фигурирует сумма в 52 млн рублей. Однако на предстоящем 8 ноября судебном заседании в Арбитражном суде Татарстана СК «Тавла» намерена заявить об увеличении исковых требований. Окончательная сумма будет озвучена на самом заседании.

Поразительным в этой истории является тот факт, что владелец ПСО «Казань» Равиль Зиганшин сам вызвался стать инвестором строительства гостинично-жилого комплекса «Тавла» и направил на эти цели около 1 млрд рублей. Правда, запустить в коммерческий оборот один из построенных жилых домов «Татдорстроя» Равиль Зиганшин не может: инспекция Государственного строительного надзора вынесла предписание о необходимости согласования произведенных изменений в ходе строительства проектной документации. Тем временем ООО «Татдорстрой» попало под процедуру банкротства: на предприятии введено наблюдение. А построенные и недостроенные им объекты в проекте «Тавла» могут попасть в конкурсную массу и быть проданы с молотка.