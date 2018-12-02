Записки из Германии: где найти чашу Грааля и виллу Вагнера

Как один человек может составить славу города

Между Карловыми Варами и Байройтом всего полтора часа пути. Новый Байройт не представляет особого интереса, но вот если перейти мостик от огромного современного торгового центра, то сразу окажешься в старом городе, где царит «байройтское рококо» и, конечно, Вагнер. Ради него сюда и приехал корреспондент «Реального времени». Читайте продолжение записок из Германии (первая часть здесь).

Наследие Вильгельмины

Рыночная площадь Байройта встречает запахом жареных колбасок. Мягкая булка с вложенной в нее колбаской здесь — почти что национальное блюдо и продается на каждом шагу. Площадь длинная и вытянутая, фасады домов выстроены почти что по линейке. Хотя мы попали в Байройт во второй половине буднего дня, многочисленные уличные кафе и рестораны на площади заняты народом, такое ощущение, что в Байройте вечные выходные.

Основной строительницей Байройта была Вильгельмина, сестра прусского короля Фридриха Великого. Она была замужем за главой крошечного Байройтского княжества и, не располагая особенно большими финансовыми возможностями, смогла превратить Байройт в центр, как сейчас принято говорить, «байройтского рококо». Прекрасные парковые ансамбли, дворцы, театр — всем этим жители города обязаны Вильгельмине, которая, подобно многим дочерям века Просвещения, вела переписку с Вольтером.

Рыночная площадь украшена множеством фонтанов и памятников, и несмотря на обилие народа, место спокойное и располагающее к созерцанию. От нее лучиками расходятся множество улиц и улочек, и если углубиться в них, то можно почувствовать себя в атмосфере небольшого немецкого княжества, где время словно остановилось.

Площадь плавно переходит в длинную улицу Максимилианштрассе, и если неспешным шагом идти по ней, то минут через пятнадцать можно дойти до того места, ради которого мы и совершили путешествие в Байройт. До музея Рихарда Вагнера.

Рыночная площадь украшена множеством фонтанов и памятников, и несмотря на обилие народа, место спокойное и располагающее к созерцанию. Фото Michael Sander / commons.wikimedia.org



Театр в цокольном этаже

Дом Вагнера, перед которым стоит скульптура Людвига Баварского, находится в глубине. Кстати, свое изображение Людвиг сам подарил Вагнеру. Вилла называется Ванфрид, так назвал ее сам хозяин. Кроме этого, рядом дом сына композитора Зигфрида Вагнера и новое здание — кассы, магазин и в цокольном этаже мультимедийный комплекс, который производит впечатление, не меньшее, чем вилла Ванфрид. Некоторое время назад музейный комплекс был реконструирован, и работы обошлись в 20 миллионов евро. И сейчас и аура подлинного дома композитора, и современное мультимедийное пространство находятся в полном согласии.

В кассе инвалид-колясочник афроамериканец, который довольно-таки бойко говорит по-немецки, сразу же предлагает спуститься нам в цокольный этаж — здесь огромное пространство посвящено театру Вагнера. Кажется, нет персонажа из его опер, чей костюм не присутствовал бы в экспозиции. Но это еще не все. Отдельный зал — макеты лучших постановок опер Вагнера, каждый в отдельной витрине с подсветкой. Причем не только современные, но и вагнеровских времен. Кстати, и в зале с костюмами, и в зале с макетами нет света, подсвечиваются только экспонаты, поэтому ощущение, что ты находишься в темном зрительном зале.

Один из самых таинственных экспонатов, конечно, макет чаши Грааля. В одном из спектаклей она напоминала церковную чашу для причастия — потир, кубок выполнен из красного стекла и цветных камней, и возникает ощущение, что он наполнен кровью.

Еще один небольшой зал — где можно просто слушать музыку Вагнера. За стеклом огромные валуны, своего рода кусочек баварских гор, небольшой мягкий диван и пульт с кнопками. Из плейлиста можно выбрать то произведение, что больше по душе, и слушать его, созерцая некий горный пейзаж. Как мы потом узнали, в этом же помещении находится и огромная музыкальная библиотека, и запасники музей.

На выходе из нового здания, уже на первом этаже — большой магазин. Книги о Вагнере, ноты, записи его лучших интерпретаторов, небольшие бюсты композитора — отсюда трудно уйти без покупки.

Вилла Вагнера пострадала во время бомбежек и поначалу была наспех отреставрирована, и только недавняя реконструкция вернула ей и всему комплексу первоначальный вид. Фото germany.travel



Рояль открыт

Вагнер переехал в Байройт в 1871 году, он планировал открыть здесь свой театр и поставить в нем произведение, которое считал главным в своей жизни, — «Кольцо Нибелунга». Вилла, где собирался жить с семьей, была построена только в 1874 году, его покровитель Людвиг Баварский не всегда вовремя выплачивал гонорары, и Вагнер писал, что «каждый кирпич оплачен моею кровью». Но в результате дом все же построили, а еще через два года состоялся первый Байройтский фестиваль.

Вилла Вагнера пострадала во время бомбежек и поначалу была наспех отреставрирована, и только недавняя реконструкция вернула ей и всему комплексу первоначальный вид. Историческую ценность дома нельзя переоценить, ведь именно здесь Вагнер написал лучшие оперы — «Парсифаль», «Зигфрид», «Гибель богов». Уже у входа в дом, на фасаде, можно прочесть цитату из Вагнера: «Здесь, где мое воображение нашло мир…» Ванфрид — соединение двух слов, «воображать» и «мир».

После реконструкции вилла Ванфрид обрела практически аутентичный вид — с подлинной мебелью, книгами, обоями с тем же рисунком, что были при его хозяевах, с картинами. Людвиг Баварский в свое время все же сумел создать для своего любимого композитора уютное место для жизни и творчества.

Центр виллы Ванфрид — это гостиная на первом этаже. Напротив входа — рояль Вагнера фирмы «Стейнвей», почти все стены заставлены книжными шкафами — библиотека композитора насчитывала более 2 500 томов. Рояль был подарен композитору в честь открытия первого фестиваля фирмой-производителем. Второй рояль, который Вагнер называл своим соавтором, находится в гостиной его жены Косимы, дочери Ференца Листа.

Музейный комплекс в парке — это еще и место последнего прибежища композитора и его жены, они покоятся здесь под черной мраморной плитой без надписи. Фото JosefLehmkuhl / wikipedia.org

Здесь же можно увидеть подлинную кушетку композитора, лежа на которой Вагнер отошел в мир иной в Венеции в 1883 году. Кушетка защищена стеклом, падающие возле нее на колени и орошающие ее слезами фанаты Вагнера чуть было не испортили обивку.

Экспозиция музея лаконична, залы не переполнены экспонатами, но это не делает его менее информационным. Просто каждому предмету можно и нужно отдать максимальное количество времени. Будь то личные вещи Вагнера — плащ, берет или сапоги, или его партитуры, каждая из которых хранится в отдельной стеклянной витрине. Отдельная комната, например, абсолютно пустая, посвящена родословной Вагнера. Генеалогическое древо занимает всю стену.

Дом Зигфрида Вагнера погружает зрителей в иную атмосферу. Известно, что жена Зигфрида Винифред была личной подругой Адольфа Гитлера и когда фюрер приезжал в Байройт, он останавливался в этом доме. А пачку бумаги, подаренную Винифред, Гитлер в тюрьме использовал для написания «Майн кампф». Так что фотографий Гитлера в окружении семьи Вагнера в доме Зигфрида предостаточно. Из истории этот факт выкинуть невозможно.

Музейный комплекс в парке — это еще и место последнего прибежища композитора и его жены, они покоятся здесь под черной мраморной плитой без надписи. Но память о Вагнере — это не только вилла Ванфрид. Это и ежегодный Байройтский фестиваль, который собирает каждое лето тысячи поклонников композитора со всего света. Лист ожидания билетов на спектакли может составлять до семи лет. Но цены весьма гуманные — от 100 до 160 евро, впрочем, есть билеты и за 25 евро. Конечно, это официальные цены, а не прайс перекупщиков. Но на фестиваль мы, к сожалению, не могли попасть, так как он бывает летом.

А Вагнер присутствует в Байройте повсюду, кажется, что нет в городе улицы, где бы ни стоял памятник композитору — Вагнер с собакой, мечтательный Вагнер, Вагнер дирижирующий… Вагнер на все времена.