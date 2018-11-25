Записки из Германии: город Вечного Рождества

Как крошечный немецкий городок стал туристическим центром

Осень в Германии — время пивного фестиваля в Мюнхене и его клонов в некоторых других городках страны. Но если не пьешь пиво, не ешь соленые крендельки, равнодушен к хоровому пению на таких мероприятиях? Ехать все равно стоит, и в любое время года. Потому что даже в самом крошечном немецком городке есть масса всего привлекательного и интересного, такая уж это страна — родина готики и романтизма.

С приветом от Гензеля и Гретель

Чем хороши Карловы Вары? Не только целебной водой и воздухом, прогулками по лесным тропинкам в окрестностях и особым, таким благостным, микроклиматом. Карловы Вары удобны местоположением. Всего за несколько часов можно оказаться в разных уголках Европы, способы разные — от экскурсий, которые в этом городке-курорте предлагают на каждом углу и которые стоят совсем недорого, до аренды машины с водителем или без.

Карловы Вары в этом году были выбраны нами именно как место, из которого мы сможем легко добраться до Германии, в частности, до Баварии. За три часа мы добрались на арендованной машине до Ротенбурга и всего за полтора часа до Байройта. В Ротенбурге нас привлекал единственный в мире музей Рождества, в Байройте, конечно, музей Вагнера.

Даже трехчасовая дорога сначала до Чехии, а потом в Германии — в радость. Отличное покрытие, можно развивать высокую скорость, ну а когда въезжаешь на территорию Баварии, то пейзажи за окном как в сказке — дома под красными черепичными крышами, остроконечные шпили кирх, стада упитанных коров. Просто иллюстрация к сказкам братьев Гримм, привет туристам от Гензеля и Гретель.

Чтобы попасть в Ротенбург, надо оставить машину на паркинге, потом пройти метров 50, войти в калитку в стене и сразу оказаться на узенькой улочке средневекового городка. Крошечного сказочного «городка в табакерке», находящегося на реке Таубер. Ротенбург (что в переводе означает «красный город», он строился из розового песчаника, который со временем окислялся и терял цвет) известен с 910 года. Сейчас в нем живет всего 11 000 жителей. Традиционная фахверковая архитектура, когда балки выведены наружу, черепичные крыши с мансардными окнами, подоконники, как на подбор все украшенные цветами.

Сейчас в Ротенбурге всего 11 000 жителей. Фото traveller-eu.ru



Мы попали в Ротенбург в субботу, и это было единственным минусом нашей поездки. Улицы городка были полны туристами, на Рыночной площади тоже было многолюдно. Мы идем мощеной средневековой улочкой, проходим в ворота башни святого Марка и оказываемся в центре Старого города.

Пока идешь на Рыночную площадь, справа и слева зазывают в кондитерские, в них пекут национальное лакомство, что-то наподобие нашего хвороста, только наш хворост пекут, нарезав полосками, а ротенбургское лакомство сворачивают в шар, а затем глазируют или покрывают шоколадом. Называется это кондитерское изделие «Снежки». Весьма приторно получается.

На Рыночной площади, которая, как и весь городок, находится в списке объектов, охраняемых ЮНЕСКО, в самом центре стоит длинный деревянный прилавок, на нем — корзины с ярко-красными яблоками. Их кладут под деревянный пресс, как в средние века, и через пару минут стакан яблочного сока готов.

В принципе, чтобы обойти все достопримечательности Ротенбурга, нужно не более часа-полутора, это если останавливаться и осматривать их. Если же идти быстрым шагом, то с одной до другой стороны Старого города можно пройти за 15 минут. Можно полюбоваться Ратушей, где смешаны готика и ренессанс, зайти в церковь святого Иакова, построенную в XIV веке — к этому времени относится большая часть построек Ротенбурга, включая крепостную стену.

По преданию, в церкви святого Иакова находится капсула с кровью Христа. Как ответил на наш вопрос о реальности этого чуда один из местных жителей, «Ваше дело верить или не верить». Можно немного отдохнуть в саду женского монастыря, известного с XIII века. Как опять-таки рассказали местные жители, многие усталые туристы засыпают в траве в этом дворике, и им снятся чудесные сны — место благодатное.

По преданию, в церкви святого Иакова находится капсула с кровью Христа. Фото traveller-eu.ru



Но, пожалуй, самое приятное в Ротенбурге — это просто гулять по городу, находясь в аутентичной средневековой атмосфере, а она практически не изменилась и, к счастью, во время бомбежек в 1945 году город не сильно пострадал, а все, что было разрушено, затем восстановили, добившись первоначального вида.

Купить дом в Ротенбурге можно только с обременением — фасад нельзя перестраивать и нельзя даже менять его цвет. Прежде чем делать ремонт, надо идти в архив, посмотреть описание вашего дома, и только после этого, увидев приложенные к вашему заявлению исторические справки, городские власти дадут разрешение на ремонтные работы. Хороший опыт, достойный того, чтобы его перенять.

Вторая половина осени в Ротенбурге — это время урожая яблок, слив и груш. Их в городе великое множество. Причем жители городка как-то так ухитряются близко сажать деревья возле фасадов, что они как бы «оплетают» стену. И получается, что фасад, как новогодняя елка, украшен красными яблоками, фиолетовыми сливами, янтарными грушами.

Всем счастливого Рождества!

Музей Рождества в Ротенбурге — единственный в мире. Рядом с ним — огромный магазин рождественских товаров. Все это находится неподалеку от Рыночной площади. У входа — огромный, метра два ростом, Щелкунчик, традиционный рождественский персонаж. Рядом с тротуаром припаркован большой красный старинный автобус, тоже словно из сказки. Витрина заполнена новогодними товарами, в центре — огромная крутящаяся елочная инсталляция. Здесь еще можно сделать фото, а вот ни в магазине, ни в самом музее нельзя.

И музей, и магазин — собственность семьи Волфарт, бизнес этот родился у них неожиданно: как-то искали подарки для американских друзей, решили подарить немецкую музыкальную рождественскую шкатулку. Когда искали подходящую в магазинах Штутгардта, удивились скудости рождественских товаров и решили исправить положение. Так родился семейный бизнес, начавшийся в 1964 году, когда рождественскими товарами стали торговать круглый год.

Музей Рождества в Ротенбурге — единственный в мире. Фото incomartour.com.ua



В Ротенбург семья переехала в 1977 году, открыв здесь самый крупный в мире рождественский магазин, где товары расположились на трех уровнях. Сейчас аналогичные магазины открыты во многих странах мира и есть практически во всех немецких городках. Но штаб-квартира рождественской торговли находится именно здесь, в средневековом городке на Таубере.

Из этого сказочного магазина, где некоторые из залов не превышают 10—12 квадратных метров, невозможно уйти без покупок — елочные игрушки «под старину» из стекла, керамические, вырезанные в ручную из дерева, сонмы ангелов всех размеров, санта-клаусы, щелкунчики всех размеров, рождественский текстиль — скатерти, салфетки, дорожки, наволочки для подушек, рождественские наборы конфет — вот далеко не полный перечень товаров.

Здесь можно ходить часами, складывая и складывая в корзину понравившиеся вещи. И все их вам упакуют в фирменные коробочки на кассе и положат в фирменный рождественский пакет. И даже если вы ничего не купите, во что просто не верится, вы все равно, пусть на улице стоит летняя жара или пригревает весеннее солнце, проведете пару часов в рождественской сказке, где в центре стоит елка и беспрерывно раздаются рождественские песенки.

А музей Рождества был открыт в 2000 году сыном Волфартов Харольдом, первый экспонат, который был приобретен, — фигура Вайнахтсмана (рождественского деда) высотой почти в полтора метра. Он положил началу коллекции еще в 90-е годы. Харольд решил, что настало время исследовать историю празднования Рождества в Германии, которую традиционно считают одной из самых «рождественских» стран. Именно из Германии пошел обычай ставить рождественскую елку, готовить специальные блюда и приглашать гостей. В Германии же начали впервые в мире изготавливать елочные игрушки.

Музей и магазин занимают несколько залов, соединенных между собой переходами между домами. Музей располагается на площади 250 кв. метров и билет в него стоит всего 4 евро. Вход в магазин бесплатный. В музейных залах, где в витринах располагаются традиционные рождественские товары, можно узнать и историю праздника, и традиции и даже прочесть старинные рецепты рождественских блюд.





Музей и магазин занимают несколько залов, соединенных между собой переходами между домами. Фото guardianlv.com



В принципе, семья Волфартов, возможно, сама того не ведая, напала на «золотую жилу», положив в основу семейного бизнеса национальную немецкую традицию широко праздновать Рождество. И ее приезд в Ротенбург, открытие самого крупного магазина рождественских товаров и музея Рождества сделали город намного более привлекательным для туристов, деньги которых составляют львиную долю городского бюджета. Средневековых городов в Германии немало, но город Вечного Рождества, как сейчас называют Ротенбург, — единственный в мире.

И практически все сувенирные магазины Ротенбурга заполнены круглый год рождественскими товарами — от вертепов до инсталляций, от санта клаусов до эксклюзивных елочных игрушек. И елка в рождественском магазине — огромная, пятиметровая — сияет круглый год, превращая Ротенбург в город абсолютного счастья, возвращения в детство. А кто из нас против того, чтобы в него вернуться?

Кроме Ротенбурга, нас еще ждало в один из дней путешествие в Байройт. Но погружение в мир Вагнера заслуживает отдельного разговора.



