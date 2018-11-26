Новости происшествий

11:22 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Гособвинение попросило для экс-главы ГИСУ РТ три года лишения свободы условно

10:50, 26.11.2018
Гособвинение попросило для экс-главы ГИСУ РТ три года лишения свободы условно
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Вахитовском районном суде проходят прения по делу экс-главы ГИСУ Татарстана Рашида Нуруллина.

Гособвинение просит 3 года лишения свободы условно с назначением испытательного срока на 3 года, а также запретом занимать руководящие должности в госорганах 2 года, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Ранее сообщалось, что на допросе в суде Рашид Нуруллин признался, что действовал в интересах государства и полномочий не превышал, а вот за других отвечать не готов. Подробности — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты