Госзакупки: детсады для «Салават купере», новогодняя иллюминация Казани и три «Тойоты» люкс

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Роман Хасаев

1. Три детских сада для «Салават купере»

Главное строительное ведомство Татарстана — ГИСУ — собирается потратить более полумиллиарда, а точнее — 620 млн рублей — на строительство сразу трех детских садов в жилом комплексе «Салават купере». О тендере стало известно 14 ноября, заявки на участие будут приниматься до 30 ноября, а аукцион состоится 3 декабря.

Все три детских сада должны быть построены до 30 ноября 2019 года. В восьмом и седьмом микрорайонах жилого комплекса будут построены детские сады на 260 мест (120 из них — для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), стоимость их составит 210 и 217 млн рублей. В 11-м микрорайоне появится детский сад за 194 млн рублей на 220 мест, 120 из которых — для детей младшего возраста. Финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана. Напомним, школа в «Салават купере» пока всего одна.

2. Три года чистоты в КАИ за 148 миллионов

А вот Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, также известный как КАИ, потратится на поддержание чистоты. За услуги по комплексной уборке и содержанию в надлежащем санитарном и техническом состоянии помещений зданий, прилегающих территорий, а также очистке кровли от снега и наледи, уборке и вывозу снега с дворовой территории вуз заплатит 148 млн рублей. О закупке стало известно 13 ноября, заявки будут приниматься до 29 ноября, а аукцион состоится 6 декабря.

Подрядчик должен будет проводить комплексную уборку на 22 объектах КНИТУ-КАИ, среди них — административно-учебные здания, общежития, универсальный спортивный зал, крытый плавательный бассейн, стадион, лыжная база, спортивный корпус, а также спортивно-оздоровительный лагерь «Икар» на Голубом заливе. Услуги должны оказываться с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года. Источником финансирования указана субсидия на финансовое обеспечение государственного задания. В 2017 году КАИ уже объявлял конкурс на комплексную уборку, тогда его стоимость составила 40 млн рублей.

За услуги по комплексной уборке помещений зданий, прилегающих территорий, а также очистке кровли от снега и наледи, уборке и вывозу снега с дворовой территории вуз заплатит 148 млн рублей. Фото Максима Платонова



3. Расходы на новогоднюю иллюминацию выросли в десять раз

На неделе Комитет внешнего благоустройства решил начать готовиться к созданию новогодней атмосферы в городе. На новогоднее оформление Казани ведомство собирается потратить 107 млн рублей. О закупке стало известно 12 ноября, заявки принимаются до 28 ноября, а аукцион состоится 3 декабря. Закупка будет профинансирована из бюджета Казани.

Из технического задания известно, что непосредственно новогоднее оформление обойдется городу примерно в 80 млн рублей, устройство ледового городка — еще в 27 млн рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость ледового городка (который перенесли от площади Тысячелетия к центру семьи «Казан») увеличилась примерно на 6 миллионов. А вот затраты непосредственно на оформление города подскочили вообще в 10 раз — год назад на оформление города потратили лишь 7,9 млн рублей. Напомним, еще в апреле 2017 года стало известно, что мэрия собирается потратить на концепцию новогоднего оформления 3 млн рублей. Видимо, к прошлому новому году она готова не была. В октябре 2018 года директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова рассказывала, что многие гости города были разочарованы скудной иллюминацией — мэр Казани в ответ на это предложил искать новые форматы мероприятий.

Высказывание недовольства, впрочем, похоже, все же помогло — судя по скачку затрат в 10 раз. Однако ожидать того, что в Казани будет украшено много улиц, казанцам и недовольным туристам все же не стоит: в списке — всего 16 объектов. Среди них — некоторые улицы — Оренбургский тракт, проспект Универсиады, улицы Каюма Насыри и Пушкина, Марджани и Парина, мосты через Булак, площадь около бывшего ресторана «Акчарлак», сквер на площади Свободы, площадь Тукая. Кроме того, будет украшен надземный пешеходный переход около поселка Первомайский, парки Горького, «Черное озеро», «Калейдоскоп», территория около «чаши». Судя по эскизам, которые можно увидеть в приложениях, на площади Тукая будет установлена композиция «Каскад с новогодними шарами», на улице Пушкина — «Снежинки» и «Ели», будет украшена также буква «М» на въезде в город со стороны Оренбургского тракта.

Искусственная ель должна быть установлена, а световое уличное оборудование объектов смонтировано до 31 декабря. Изготовление ледяных объектов и установка деревянных горок должны быть осуществлены до 10 января. Уличное освещение будет демонтировано с 14 по 31 января, а ледовый городок и искусственная ель — с 21 февраля по 31 марта.

Помимо этого, еще 2,8 млн рублей потратят на церемонию открытия Центральной городской елки и Ледового городка у Центра семьи «Казан». Открытие состоится в пятницу, 28 декабря. Концертная программа будет длиться 4 часа.

Еще 2,8 млн рублей потратят на церемонию открытия Центральной городской елки и Ледового городка. Фото Олега Тихонова

4. Новый чистопольский суд

А вот Управление судебного департамент занято делами не праздничными, а обыденными. Ведомство собирается выделить на здание для Чистопольского городского суда сумму в 70,6 млн рублей. Об этом стало известно 13 ноября. Потенциальные исполнители могут подать заявки до 29 ноября. Аукцион состоится 3 декабря.

Суд расположится в городе Чистополь, на улице Энгельса, 152Б. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2019 года. Еще через 30 календарных дней объект должен быть сдан в эксплуатацию. Работы будут профинансированы из федерального бюджета.

5. «Сетевая компания» заплатит 74 миллиона за путевки в санаторий

«Сетевая компания» задумалась об отдыхе и лечении. Предприятие готовится выделить суммарно 74 млн рублей на путевки в санаторий-профилакторий «Балкыш» для своих филиалов. О закупке у единственного поставщика стало известно 14 ноября. Им стал филиал АО «Татэнерго» — санаторий-профилакторий «Балкыш», где, собственно, и будет происходить отдых и лечение.

Путевки в санаторий получат 11 филиалов. Больше всего денег — 8,9 млн рублей — выделят на Казанские электрические сети. Каждый курс будет длиться 14 дней. В путевки войдет проживание, диетическое питание, медицинское обслуживание, три вида душа (Шарко, восходящий, циркулярный), ручной массаж, парафино-озокеритолечение, электросветолечение, лечебные ванны, сауна, бассейн, тренажерный зал и фиточай. Точное количество путевок в документации обнаружить не удалось, но известно, что стоимость одного койко-дня составит от 3 300 до 4 100 рублей, в зависимости от категории номера. Услуги будут оказываться с 1 января по 31 декабря 2019 года. Санаторий расположен в казанском поселке Петровский, в 2016 году он назывался одной из баз для команд, участвующих в чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Алабуга» готова потратить 19 млн рублей на аудит финансовых отчетностей. Фото Максима Платонова

6. Почти 20 миллионов на отчетность «Алабуги»

Особая экономическая зона «Алабуга» готова потратить 19 млн рублей на аудит финансовых отчетностей, консультационные услуги при проведении тестов на обесценение активов, при обновлении финансовых моделей будущих денежных потоков. О тендере стало известно 13 ноября, заявки будут приниматься до 26 ноября. Итоги будут подведены 28 ноября.

Услуги должны оказываться на протяжении трех лет. Аудит финансовой отчетности по МСФО, к примеру, должен проводиться по данным на 31 декабря 2018, 2019 и 2020 годов. Отчетность должна быть предоставлена заказчику не позднее 15 июня. Консультационные услуги при проведении теста на обесценение активов должны предоставляться раньше — с 25 марта по 24 мая.

7. Три «Тойоты» в люксовой комплектации для «Радиоприбора»

Казанский «Радиоприбор» собирается обзавестись сразу несколькими неплохими машинами. 12 ноября предприятие объявило конкурс на покупку двух Toyota Land Cruiser и одной Toyota Camry. Суммарно машины обойдутся в 12,8 млн рублей. Заявки будут приниматься до 28 ноября, итоги будут подведены 3 декабря.

Toyota Camry должны быть в комплектации «Престиж Safety», жемчужно-белого цвета. Двигатель в автомобиле должен быть бензиновый, мощностью в 181 л.с., салон — из черной кожи. В машине потребуется двухзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, датчики света и дождя, аудиосистема премиум-класса JBL, 9 динамиков с сабвуфером, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и коленная подушка безопасности водителя.

Один из Toyota Land Cruiser должен быть с бензиновым 309-сильным двигателем. Цвет этого автомобиля также будет жемчужно-белым, у него должны быть боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением, четырехзонный климат-контроль, датчик давления в шинах, вентиляция передних сидений, электропривод крышки багажника, система мониторинга слепых зон, охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике. Также в автомобиле понадобится система поддержания постоянной скорости на бездорожье, система кинетической стабилизации подвески. У другого Land Cruiser мощность двигателя будет меньше — всего 249 л.с, но двигатель тут будет дизельным. Стоимость каждого автомобиля по отдельности не указывается. Отметим, что «Радиоприбор» — любитель дорогих машин: год назад предприятие покупало Mercedes-Benz за 3,7 млн рублей.

На газомоторное топливо будет переведен 91 автомобиль. Фото Максима Платонова

8. Массовый перевод на газ автомобилей сельских поселений

А вот Центр энергосберегающих технологий при Кабмине не пытается порадовать органы власти роскошью. Вместо этого он пытается экономить. Для этого учреждение переоборудует 91 транспортное средство на метан за 5,8 млн рублей. Происходить это будет в рамках реализации государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Татарстане на 2013—2023 годы». Напомним, год назад сообщалось, что рынок газомоторного топлива в регионе растет не так быстро, как хотелось бы властям. О закупке стало известно 14 ноября, она будет осуществлена у единственного поставщика — индивидуального предпринимателя Ильнура Салахиева, ранее возглавлявшего ООО «ГК Шанс».

Как уже говорилось, на газомоторное топливо будет переведен 91 автомобиль. В основном в списке — автомобили Chevrolet Niva, относящиеся к различных сельским поселениям муниципальных районов Татарстана. Стоимость перевода на газ такой машины составит 60,2 тысячи рублей. Есть, впрочем, и другие модели. К примеру, на метан будет переведен Toyota Land Cruiser Совета Тукаевского района (стоимость — 87 тысяч рублей), Ford Explorer Исполкома Тукаевского района (стоимость переделки — 82 тысячи) и Mitsubishi ASX Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района (стоимость — 61,3 тысячи рублей).

9. СПбГУ отправит на курсы в Болгар религиозных деятелей

Одним из неожиданных тендеров недели стал заказ, опубликованный Санкт-Петербургским государственным университетом 13 ноября. Вуз собирается заплатить 3,9 млн рублей за переподготовку мухтасибов и имам-хатыйбов. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 декабря, рассматриваться — 5 декабря. В августе похожий тендер — на повышение квалификации религиозных деятелей — уже объявлял КФУ. Стоимость услуг тогда составляла 15 млн рублей.

Согласно техническому заданию, услуги будут оказываться в Болгаре с 19 по 29 января 2019 года для 70 человек. Продолжительность курсов для каждой из трех групп составит 72 академических часа. Исполнитель должен будет обеспечить курсы техникой, обеспечить перелет участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Симферополя в Казань и обратно, а также трансфер их в Болгар и обратно, экскурсии по Казани. От подрядчика также потребуется обеспечить проживание в гостинице, питание, предоставить раздаточный материал, услуги по фотосъемке. В рабочей программе курсов такие темы, как «иностранный опыт в культуре речи Имам-хатыйба», «роль мечети в жизни мусульманина», «секты и религиозные группы в Исламе», «вопросы личного статуса в исламском праве» и другие.

Вуз собирается заплатить 3,9 млн рублей за переподготовку мухтасибов и имам-хатыйбов. Фото Олега Тихонова

10. Трамвайное депо ждет небольшой ремонт

Казанский МУП «Метроэлектротранс», оператор городского электротранспорта, собирается отремонтировать трамвайное депо за 1,6 млн рублей. Об этом стало известно благодаря госзаказу, опубликованному 14 ноября. Заявки будут приниматься до 22 ноября, итоги будут подведены 26 ноября.

Из технического задания можно узнать, что речь идет не о значительном ремонте, а лишь о ремонте стен цехов трамвайного депо. Работы должны быть выполнены достаточно быстро — уже до 15 декабря, то есть примерно за три недели после даты определения поставщика. Гарантия на работы составит пять лет.