Чистка бюджета: кто и как отмывает здания татарстанских чиновников

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Кому достаются тендеры на уборку в офисах госструктур

«Реальное время» изучает одну из самых «грязных» сфер госзаказа — тендеры на уборку. Мы проанализировали крупнейшие контракты в 2017 году и за первые 5 месяцев 2018 года. Как выяснилось, государственные структуры предпочитают не менять опытные команды по клинингу, при этом, правда, зачастую выбирают уникальные компании, работающие только с одной госструктурой.

«Блесксервис»: авиаторы, нефтяники и университет

Крупнейшим прошлогодним тендером на уборку в зданиях стал заказ ПАО «Туполев». Авиапроизводитель выделил крупную сумму — 52,2 млн рублей — на клининг внутренних помещений административно-бытовых корпусов и производственных помещений для нужд Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». Исполнителем этого госзаказа стало ООО «Блесксервис Поволжье».

Договор был подписан 5 мая 2017 года и действует до конца января 2019 года. Отметим, что компания выполняла заказы для «Туполева» как минимум с 2015 года — тогда стоимость заказа составляла 22,7 млн рублей, а в 2016 году был заказ на 61,3 млн рублей. Кроме того, с 2014 по 2016 годы компания выполняла работы по уборке для «Транснефть-Прикамья»: сначала на 23,6 млн рублей, в 2015 году — на 68 млн рублей, а в 2016 — на 61,3 млн рублей. В 2017 году, помимо заказов для «Туполева», «Блесксервис Поволжье» выполнял работы для ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Компания, несмотря на татарстанский ИНН, зарегистрирована в Москве, на улице Академика Королева, 13, неподалеку от Останкинской телебашни. Изначально, в 2011 году, адрес регистрации был: Казань, улица Кулагина, 6а. Учредителем значится Радик Шакиров. Он также является учредителем еще 19 компаний, в основном связанных с названием «Блесксервис» и аббревиатурой «БС». Директором компании является Артем Кунаев, также возглавляющий несколько компаний с названиями, связанными с «БС». «Блесксервис», судя по сайту, присутствует в 28 регионах России.

Крупнейшим прошлогодним тендером на уборку в зданиях стал заказ ПАО «Туполев», исполнителем стало ООО «Блесксервис Поволжье». Фото Максима Платонова



Еще одна компания, связанная с буквами «БС», получила в 2017 году девятый по величине тендер на уборку, а в 2018 году — еще три клининговых контракта, входящих в топ-10. Речь идет о компании «БС Энерджи». В 2017 году это был контракт от АО «Транснефть-Прикамье» на 12,9 млн рублей на комплексную уборку зданий, уборку и благоустройство прилегающих территорий объектов Альметьевского РНУ. В 2018 году это два контракта с тем же АО «Транснефть-Прикамье» на 15,4 и 15 млн рублей (второй из них не отображен в таблице, так как не является уникальной связкой «Заказчик+Подрядчик») на комплексную уборку и эксплуатацию зданий и сооружений, благоустройство территории объектов. Также компания получила заказ от ОАО «Агропромпарк «Казань» на 8,8 млн рублей на уборку торговых, офисных и производственных помещений и прилегающей к объекту территории. Кроме того, можно отметить контракт 2017 года на 9,3 млн рублей с АО «Иннополис» и контракт 2018 года с «Таттелекомом» на 2,2 млн рублей.

«БС Энерджи» также имеет татарстанский ИНН, но зарегистрирована компания в Санкт-Петербурге, на Хрустальной улице (изначально она была зарегистрирована в Казани на улице Гаврилова). Владельцем и директором компании является Юлия Левченко. В списке компаний, принадлежащих ей, еще четыре юрлица с «БС» в начале — «БС Спектр», «БС Прогресс», а также два «ТД «Блесксервис». Во всех случаях Левченко является единственным учредителем. Группа компаний «Блеск Сервис», напомним, оказалась одним из крупнейших игроков на рынке прачечных в Казани и других регионах.

Четвертый по величине тендер, связанный с уборкой, в 2017 году опубликовал Казанский федеральный университет, и, судя по всему, он также связан с «Блесксервисом». Сумма заказа составила 29,8 млн рублей, связан он с уборкой помещений учебных зданий КФУ. Исполнителем стало ООО «Формула Клин Н», регулярный получатель подрядов от КФУ с 2014 года. В 2018 году эта компания получила крупнейший «уборочный» подряд Татарстана — уже на 53,7 млн рублей. Кроме услуг для КФУ, «Формула Клин Н» в 2018 году занимается уборкой для дирекции по содержанию казенного имущества Республики Коми, а в 2014 году оказывала услуги для казанского лицея №121, Минстроя Татарстана и администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. С 2015 по 2017 годы компания получала лишь по одному крупному госзаказу от КФУ.

Компания зарегистрирована в Казани, на улице Гаврилова в мае 2007 года, основной вид деятельности по ЕГРЮЛ, что интересно, оптовая торговля электрической бытовой техникой. Учредителем компании является Марат Куляев, а директором — Танзиля Шакирова. Куляев также является учредителем пяти юрлиц, связанных с крупнейшим «уборщиком» государственных помещений «Блесксервисом». Также он — учредитель в ООО «Автострой».

«БС Энерджи» получила заказ от ОАО «Агропромпарк «Казань» на 8,8 млн рублей на уборку торговых, офисных и производственных помещений и прилегающей к объекту территории. Фото Максима Платонова



В КФУ, КНИТУ и «Челныводоканале» убираются созвучные компании

Другой крупный контракт КФУ на уборку занял 5-е место в 2018 году с 16,4 млн рублей. Связан он с содержанием закрепленных и прилегающих территорий КФУ, исполнитель — казанское ООО «АССА». Помимо заказа КФУ, компания также получила тендеры комитета земельных и имущественных отношений Казани, управления жилищной политики Казани, префектуры «Старый город», республиканской стоматологической поликлиники и избиркома Казани — все они связаны с уборкой. Учредитель и директор компании — Анна Сиднева.

Второй по величине «уборочный» тендер прошлого года заказал КНИТУ-КАИ. Его сумма составила 39,6 млн рублей. Касался он комплексной уборки и содержания в надлежащем санитарном и техническом состоянии помещений и зданий, а также прилегающих территорий КНИТУ-КАИ. Исполнителем стало ООО «МПА Саратов» — как можно догадаться по названию, из Саратова. Интересно, что для этой компании полученный заказ от вуза стал первым серьезным госконтрактом: до этого он получал лишь один госзаказ, на 137 тысяч рублей, от государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический центр комбустиологии» из Саратова. Учредителем и директором компании является Павел Горбунов. Он же является учредителем ООО «Примекс-Регион» и ООО «Примекс-Инвест».

Интересно, что еще одна компания с названием, в котором фигурирует слово «Примекс» — «Примекс-Поволжье» — получила четвертый по величине заказ 2018 года, от Казанского государственного энергетического университета. Его сумма составляет 19,8 млн рублей, он касается оказания услуг по санитарной уборке внутренних помещений зданий ФГБОУ ВО «КГЭУ». Компания зарегистрирована в Казани, на улице Павлюхина, 99б. Впрочем, проследить связи с вышеупомянутым «МПА Саратов» не удалось. Учредителем и директором здесь является Константин Семенов. Помимо этого, он учредитель в ООО «Медклин» и ООО «СК-Групп». «Медклин» в 2018 году уже успел получить три госконтракта на уборку, крупнейший — от сочинской «Дирекции по реализации программ». В 2017 году компания оказывала услуги для Арбитражного суда Татарстана, Казанской государственной консерватории имени Жиганова, управления ЗАГС Казани, Академии наук Татарстана, Госкомитета Татарстана по закупкам и ДРКБ. В 2016 году компания, кроме того, получила свой крупнейший заказ — на 74 млн рублей, от «Метроэлектротранса», на клининговые услуги на станциях метрополитена.

В 2016 году «Примекс-Поволжье» получила свой крупнейший заказ — на 74 млн рублей — на клининговые услуги на станциях метрополитена. Фото Дмитрия Резнова



Заказ ООО «Челныводоканал» на 13,5 млн рублей занял 7-е место среди тендеров на уборку, и этот заказ, похоже, тоже связан с компаниями «Примекс». Для предприятия уборкой помещений и прилегающей территории занималось ООО УК «Астэр» из Набережных Челнов. Компания тогда также занималась уборкой помещений на объекте «Татэнерго» Набережночелнинских тепловых сетей за 1,5 млн рублей, оказывала клининговые услуги для «Ижводоканала» из столицы Удмуртии за 6,6 млн рублей, а за 3 млн рублей — для Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Всего компания получила в 2017 году тендеров на 55,7 млн рублей, а 2016 год был куда удачнее — сумма закупок составила 149 млн рублей, причем крупнейшие из них связаны с предприятиями оборонной сферы. В частности, 42 млн рублей получено от НПО «Государственный институт прикладной оптики», 30 млн рублей — от уфимского агрегатного предприятия «Гидравлика», 26 млн рублей — от АО «Авиаагрегат». Контракт еще на 14 млн рублей был заключен с КФУ, а на 12 млн рублей — с «Челныводоканалом». Во всех случаях речь шла об уборке помещений.

В целом же крупные госконтракты компания начала получать с 2015 года. С чем связан такой интерес компаний, связанных с инфраструктурой и производством, к услугам по уборке от УК «Астэр», неясно. Основана она в апреле 2011 года. Учредителями значатся три человека — Сергей Баранов (он же — директор), Вячеслав Макаров и Альберт Янборисов. У каждого из них — еще примерно по 20 учрежденных компаний. В их названиях в основном фигурируют слова «Астэр» и «Примекс». Возможно, компании эти входят в одну группу, представители которой уже фигурировали на 2-м месте в списке крупнейших «уборщиков» госучреждений.

Место Заказчик Подрядчик Сумма, млн руб. 1 ПАО «Туполев» «Блесксервис Поволжье» 52,2 2 КНИТУ-КАИ МПА «Саратов» 39,6 3 Деревня Универсиады ЖК «ПАК» 33,0 4 КФУ «Формула Клин Н» 29,8 5 Генерирующая компания «Айсиэн Сервис Инжиниринг» 20,0 6 Музей-заповедник «Казанский Кремль» СДС 19,3 7 ООО «Челныводоканал» УК «Астэр» 13,5 8 АО «Содружество» «Транссистемастрой» 13,4 9 АО «Транснефть-Прикамье» «БС Энерджи» 12,9 10 Арбитражный суд Поволжского округа «Абсолют» 11,0

Вузовский уборщик



Что касается других вузов Казани, то 3-е место по величине госконтракта на уборку в 2018 году заняло ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». Стоимость его заказа составила 21 млн рублей. Тендер заключается в поддержании помещений в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Исполнителем стало ООО «Компания «Белый Барс». В этом же году компания получила контракты от Министерства юстиции Татарстана на 1,6 млн рублей, управлений Пенсионного фонда в Советском и Ново-Савиновском районах Казани (на 707 и 462 тысячи рублей соответственно), управления образования Йошкар-Олы и Комитета по делам детей и молодежи Казани. Все контракты связаны с уборкой помещений.

Компания зарегистрирована в Казани, на улице маршала Чуйкова. Учредители — Айрат Галиакберов и Олег Корнилов. Галиакберов также владеет компаниями «ББ Групп» и «АР-Актив», является директором «Казанского завода медицинской аппаратуры», принадлежащего, по данным ЕГРЮЛ, 735 гражданам России, фонду «Образование», ООО «Бугорос», ООО «ПКФ «Акор». Олег Корнилов также является одним из учредителей ООО «ББ Групп».

Наконец, седьмой по величине тендер 2017 года — у другого вуза, Казанского юридического института МВД России. За 14,5 млн рублей он нанял ООО «Эко Плюс» для оказания услуг по комплексной уборке 19 зданий. Основанная в октябре 2016 года компания зарегистрирована в Казани, получала заказы только от КЮИ, в 2017 и 2018 годах на 11 и 14,5 млн рублей соответственно. Учредитель и директор компании — Ильвир Фаррахов, также возглавляющий ООО «Вагон-Сервис Транс Логистик» Хафизуллы Аитова и Равиля Миннехузина. Аитов (выдвигался депутатом Совета Айбашского сельского поселения Высокогорского района, участник гонок на «Кубок Салавата-2017) также является учредителем ЖК «Горкинский лес», «АМ Груп», «Кристалл авто».

Третье место по величине госконтракта на уборку в 2018 году заняло ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». Фото vuzopedia.ru

Жилищники — Деревне Универсиады

«Околовузовским» можно назвать и третий по величине «уборочный» тендер 2017 года: его объявило ГАУ РТ «Деревня Универсиады». Стоимость услуг — 33 млн, касаются они технического обслуживания жилого фонда, содержания жилого фонда и придомовой территории. Исполнителем этого госконтракта стало ООО ЖК «ПАК». Деятельность компании отличается стабильностью: с 2013 года эта компания получает ровно по одному крупному заказу ровно от одного заказчика — «Деревни Универсиады». Всякий раз работы оказываются одними и теми же, отличается лишь сумма — от 27 млн в 2014 году до 45,8 млн в 2013 году. В 2015 и 2016 годах сумма заказа составляла около 36 млн рублей, к 2017 году опустилась примерно до 33 млн рублей, в 2018 году составила 33,8 млн рублей.

Компания зарегистрирована в Казани, на проспекте Победы, 112, еще в 2009 году. Учредителем ее является Татьяна Анисимова, директором — Сергей Трифонов. Анисимова также учредила ООО «РСК «ПАК», ООО «Компания «ПАК», ООО «ПАК-Групп», ООО «УК «Старый город». Последнее является учредителем ООО «Единый расчетный центр Казани». Помимо этого, она возглавляла ООО «Научно-производственная фирма «Шифалы Аш» с 2002 по 2006 годы. Сергей Трифонов возглавляет также ООО «РСК «ПАК» и ООО «Компания «ПАК» и является одним из учредителей ТСЖ «Азино-2» и ООО «Азино 2». УК «Старый город», напомним, обслуживает дома в центре Казани.

Из близости к УК «Старый город» и описания закупки можно предположить, что речь в случае с «ЖК «ПАК» все же идет о функционале управляющей компании. А вот что касается непосредственно уборки помещений, то тут 23,6 млн рублей от «Деревни Универсиады» получило ООО «Чистый город «Клинсервис». Интересно, что закупка была осуществлена в формате «у единственного поставщика». Компания зарегистрирована в 2015 году в Арске, контракты получает исключительно от «Деревни Универсиады» — с 2016 года. Аналогичный контракт был получен и в 2018 году на те же 23,6 млн рублей. Учредителем и директором является Павел Проворов. Ранее он был директором в ООО «Чистый город+КО», на тот момент учредителем компании был Равиль Хабибуллин, также возглавляющий ООО «ГК Чистый город» (в 2018 году строит базовые станции для мобильного подразделения «Таттелекома» — ООО «ТМТ», в 2017 году монтировало выставочное оборудование для «Казанской ярмарки»), «Жилстрой», «Пассаж 33», «М-КО».

Заказ Арбитражного суда Поволжского округа связан с комплексной уборкой внутренних помещений и прилегающей территории. Фото Гуландам Зариповой

Смена подрядчика Арбитражного суда

Замыкает десятку «уборочных» тендеров заказ Арбитражного суда Поволжского округа на 11 млн рублей. Связан он с комплексной уборкой внутренних помещений и прилегающей территории, заказ получило ООО «Абсолют». Компания зарегистрирована в мае 2016 года в Казани, на улице Габдуллы Тукая, контракты ее — только от Арбитражного суда. В 2017 году, помимо указанного контракта на 11 млн, был еще один — на 4,7 млн рублей.

Учредителем и директором является Ильдар Гафаров. Еще одна его компания — «Строймакс». С 2015 года она также получает госзаказы от Арбитражного суда Поволжского округа на суммы от 37 тысяч до 15,5 млн рублей. Заказы эти связаны с обслуживанием инженерных систем здания. В 2017 году компания, кроме того, выполняла заказы для Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД, а также для Центра по обеспечению деятельности казначейства в Казани.

Интересно, что в 2018 году заказ Арбитражного суда Поволжского округа оказался все на том же 10-м месте. Однако сумма его уменьшилась — теперь она составляет 8,1 млн рублей, заказ касается только уборки внутренних помещений (без прилегающей территории), а исполнителем стало казанское ООО «Иксора». Это первый госзаказ компании, хотя основана она была еще в 2001 году. Учредителями здесь значатся Ольга Зайкова и Игорь Шарнин (он же и директор). Других компаний у них нет.

А вот Верховный суд Татарстана в 2018 году со своим заказом на уборку занял 9-е место. Стоимость общей уборки зданий составила 8,6 млн рублей. Исполнителем тут стало ООО «Геркон». Компания зарегистрирована в Набережных Челнах, в 2018 году. Кроме заказа Верховного суда также получила тендеры «ГАУЗ РТ «БСМП» на 2,3 млн рублей и межрайонного управления ПФР в Набережных Челнах на 105 тысяч. Причем уборкой компания занималась только для Верховного суда — в остальных случаях она обслуживала системы вентиляции, кондиционирования, слаботочных систем, противопожарной защиты. В 2017 году у компании было всего три заказа на 315 тысяч — от того же управления ПФР и от ОЭЗ ППТ «Алабуга», также связанные с инженерными системами. Директором и учредителем компании является Гульнара Долгошеева, других компаний у нее нет. Любопытно, что в случае с Верховным судом в 2017 году тендер на уборку также получала компания из Набережных Челнов.

Заказ «Музея-заповедника «Казанский Кремль» касается уборки, очистки, вывоза снега и мусора с территории Казанского кремля в зимнее и летнее время. Фото Максима Платонова

Кремль убирают строители спортплощадок, а поезда моют привыкшие к подобным работам

Заказ от ОАО «Генерирующая компания» на 20 млн рублей занял 5-е место среди «уборочных» тендеров 2017 года. Его получила еще одна компания из Набережных Челнов. Речь идет о тендере, связанном с услугами по комплексной уборке объектов «Казанских тепловых сетей», филиала АО «Татэнерго». Контракт достался ООО «Айсиэн Сервис Инжиниринг». В 2018 году компания еще не успела получить ни одного контракта, до 2017 года их также не было. А вот в 2017 году компания неожиданно получила сразу несколько контрактов. Помимо «Генерирующей компании», они были заключены с Верховным судом Татарстана, Управлением судебного департамента, несколькими ведомствами Набережных Челнов — исполкомом, Управлением пенсионного фонда, Концертным залом имени Сары Садыковой, Горсоветом, а также с елабужской «Дирекцией спортивных сооружений».

Компания зарегистрирована в Набережных Челнах, на проспекте Чулман в сентябре 2016 года. Единственным учредителем и директором является Дмитрий Долгошеев, также возглавляющий и владеющий ООО «ТехСнаб-Т».

Заказ, также связанный с уборкой, но не помещений, а территории, был у ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль». Сумма его составляет 19,3 млн, и касается он уборки, очистки, вывоза снега и мусора с территории Казанского кремля в зимнее и летнее время в 2018 году. Исполнителем этого контракта стало казанское ООО «СДС» с улицы Московской. Других госконтрактов у компании не было. Компания зарегистрирована в июле 2016 года, учредитель и директор ее — Айдар Кулахметов. Он также является главой и учредителем ООО «Спецдорстрой», у которого гораздо больше госконтрактов.

Заказ на внутреннюю и внешнюю уборку подвижного состава АО «Содружество» достался ООО «Транссистемастрой» из Санкт-Петербурга. Фото Марата Гайфуллина

В частности, для казанского Кремля он выполнял те же самые работы с 2012 по 2017 годы, с перерывом в 2015 году. Помимо этого, в 2017 году компания закупала щебень и устраивала спортивную площадку в селе Новый Кинер Арского района (для исполкома Новокинерского сельского поселения, суммарно — на 6,7 млн рублей), ремонтировала асфальтовые площадки для «Татагролизинга» и вывозила лед с территорий зданий МВД по Татарстану.

На 8-м месте оказался заказ на внутреннюю и внешнюю уборку подвижного состава АО «Содружество» за 13,4 млн рублей. Этот заказ достался ООО «Транссистемастрой» из Санкт-Петербурга. Кроме этого заказа в 2017 году компания получила восемь заказов от РЖД на 163 млн рублей и один заказ на 19,3 млн рублей от «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Аналогичные контракты, связанные с уборкой поездов и помещений при железной дороге, компания получала с 2013 года.

Учредителями компании являются Александр Брауэр и Умар Юняев. Помимо этого, Брауэр является учредителем еще в четырех компаниях — «Вымпел», «Дельта плюс», «Сигма» и «Формат-плюс», но госконтрактов у них нет.

Место Заказчик Подрядчик Сумма, млн руб. 1 КФУ «Формула Клин Н» 53,7 2 Деревня Универсиады ЖК «ПАК» 33,8 3 Поволжская ГАФКСиТ Компания «Белый Барс» 21 4 КГЭУ «Примекс-Поволжье» 19,8 5 КФУ АССА 16,4 6 АО «Транснефть-Прикамье» «БС Энерджи» 15,4 7 КЮИ МВД России «Эко Плюс» 14,5 8 Агропромпарк «Казань» «БС Энерджи» 8,8 9 Верховный суд Татарстана «Геркон» 8,6 10 Арбитражный суд Поволжского округа «Иксора» 8,1