Елка Казани, чай для Миннахметова и коллекторы для «Татнефти»

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

1. Тендер недели: «Газпром трансгаз Казань» арендует что-то у кого-то за 4,2 миллиарда

Главной госзакупкой недели стал в меру загадочный тендер, который 30 ноября опубликовало ООО «Газпром трансгаз Казань». Дочернее предприятие «Газпрома» заплатит сумму в 4,2 миллиарда неуказанному единственному поставщику за «аренду ОС ПАО «Газпром».

В принципе, имя единственного поставщика следует из названия самого тендера, а вот что такое «ОС» — остается лишь гадать. В конкурсной документации есть договор аренды имущества, в котором речь идет об эксплуатации. Соответственно, арендовать казанская «дочка» «Газпрома» собирается какие-то материальные объекты, а не, например, финансовые сети. Можно предположить, что речь идет об «объектах сети» — тех, которые фактически управляются ООО «Газпром трансгаз Казань», но юридически принадлежат головной компании.

Конкретные объекты имущества должны быть описаны в двух приложениях, которых в конкурсной документации обнаружить не удалось. На прошлой неделе, напомним, «Газпром трансгаз Казань» объявил об аренде зала филармонии почти за миллион рублей.

2. Образование недели: «Департамент питания» заведет карты за 61 миллион

Главным «образовательным» тендером недели стал заказ казанского муниципального Департамента продовольствия. Бывшее МУП, летом реорганизованное в акционерное общество, собирается заплатить 60,9 млн рублей за внедрение и обслуживание информационной системы «Образовательная карта». Конкурс был объявлен 24 ноября, заявки принимались до 30 ноября, тогда же подводились итоги — впрочем, о результатах аукциона данных пока нет.

С помощью карты должна быть обеспечена возможность безналичной оплаты питания. Фото Дарьи Турцевой

Работы по договору должны быть завершены уже до 1 января 2018 года. При этом «Образовательная карта» по сути своей является скорее картой, используемой для питания в школьных столовых. Согласно техническому заданию, информационная система должна обеспечить выпуск индивидуальных карт для учащихся с размещением на ней индивидуальных идентификаторов владельца — фамилии, имени и отчества. С помощью карты должна быть обеспечена возможность безналичной оплаты питания. Система должна работать не менее чем со 100 тысячами карт и 200 образовательными учреждениями, выдерживать нагрузку не менее 500 транзакций в минуту.

Помимо непосредственно карт, исполнитель должен обеспечить установку в столовой кассового терминала, на территории школы — вендингового аппарата со снеками, а также аппарата предзаказа (инфомата) для самообслуживания, заказа комплексного питания и вывода текущего баланса лицевого счета.

3. Защита недели: Росгвардия защитит Казанский Кремль от террористов

Нестабильная геополитическая ситуация заставляет руководство различных государственных структур тратить бюджеты на борьбу с угрозой терроризма. На прошлой неделе хозяйственное управление при кабмине потратило на обеспечение антитеррористической защищенности объектов сумму в 25 миллионов рублей, а на этой неделе его примеру последовал музей-заповедник «Казанский Кремль». На его защиту потратят сумму, даже большую — 33 млн рублей.

Охраной памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО займется федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Татарстану». Договор подписан на весь 2018 год. Охрана будет выставлена на 13 постах. На четырех из них охрана будет осуществляться с 7 утра до 7 вечера, на остальных — круглосуточно. Стоимость каждого часа охраны на каждом из постов составит около 350 рублей.

В этом году ледовый городок впервые разместится не у Театра кукол, а на площади Тысячелетия. Фото Олега Тихонова

4. Украшение недели: елки Казани и не только

Охрана охраной, но не стоит забывать и об отдыхе, а также праздничной атмосфере. Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани на неделе вспомнила, что до Нового года осталось около месяца, и обнародовала тендер на новогоднее оформление города. Объявлен тендер был 24 ноября, а аукцион состоится 15 декабря. Общая стоимость работ в этом году составит 29 млн рублей, из них 7,9 миллиона будет потрачено непосредственно на оформление, а 21,3 млн — на устройство ледового городка.

Отметим, что в прошлом году сумма средств, выделенных на новогоднее оформление города, составила всего 16,5 млн рублей — это вдвое меньше, чем было в 2015 году. Однако не стоит думать, что в этом году на украшение города потратят больше, чем в прошлом: указанные 16,5 млн рублей были направлены именно на украшение города, в этом же году 29 миллионов распределены между ледовым городком и оформлением. Причем сумма, которая будет потрачена непосредственно на оформление — 8 миллионов, — в два раза меньше прошлогодней и в четыре раза меньше суммы 2015 года. Как следствие, и без того незначительный список объектов, где будет новогоднее оформление, в этом году уменьшился в полтора раза — с 17 до 12. В отличие от прошлого года, в этом году не будет праздничной подсветки на мосту «Миллениум» и мостах через Булак, а также на улице Марджани. Впрочем, справедливости ради отметим, что в этом году в тендер на новогоднее оформление не входит приобретения искусственной ели — на нее потратят дополнительно 2,2 миллиона рублей.

Что касается ледового городка, то в этом году на него выделено больше, чем в 2015 — тогда он стоил всего 18,5 миллиона. Кроме того, в этом году ледовый городок впервые разместится не у Театра кукол, а на площади Тысячелетия.

Отметим, что в апреле комитет внешнего благоустройства проводил конкурс на разработку концепции новогоднего оформления города. Исполнитель тогда должен был предложить 3—4 варианта оформления «стандартного набора» казанских улиц, где регулярно обеспечивают праздничную иллюминацию. Никаких «следов» разработки этой концепции, впрочем, в нынешнем тендере не видно.

Нижнекамская ТЭЦ пытается добиться погашения задолженности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Фото Максима Платонова

5. Взыскание недели: Нижнекамская ТЭЦ наймет коллекторов

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» решило во что бы то ни стало вернуть себе долг. Для этих целей компания на неделе объявила довольно необычный для портала госзакупок тендер — она собирается заплатить за взыскание задолженности сумму в 20,6 млн рублей. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика, информация об этом появилась 27 ноября. Интересно, что услуги должны быть оказаны уже до 31 декабря 2017 года.

Как можно узнать из протокола выбора единственного поставщика, «Нижнекамская ТЭЦ» пытается добиться погашения задолженности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Это предприятие должно ТЭЦ 68,8 млн рублей, из которых 64,3 млн рублей — просроченная задолженность. В отношении «Дагестанской энергосбытовой компании» возбуждено дело о банкротстве, в связи с чем постановления о возбуждении исполнительных производств были отозваны.

В этой связи ООО «ЭнергоАудит», которое и стало единственным поставщиком, вышло с коммерческим предложением по взысканию задолженности под дисконт в 30%. Он, соответственно, составит 20,6 млн рублей из общей суммы в 68,8 млн рублей.

Никаких реквизитов ООО «ЭнергоАудит» в документах не указано, поэтому данных о владельцах компании обнаружить не удалось. Сам заказчик — «Нижнекамская ТЭЦ» — является «дочкой» «Татнефти», а «Дагестанская энергосбытовая компания» — дочерним предприятием ПАО «МРСК Северного Кавказа», «дочки» РАО ЕЭС России.

Гостиницу будут предоставлять для персонала сторонних организаций, привлекаемого для выполнения производственных работ. Фото 101nomer.ru

6. Гостиница недели: «Туполев» принимает гостей

ПАО «Туполев» собирается потратиться на гостиничные услуги. Авиапроизводитель заплатит сумму в 7,28 млн за проживание в гостинице «Лайф Хостел». Соответствующий тендер появился 29 ноября, закупка будет осуществлена у единственного поставщика.

Как следует из технической документации, эта сумма будет оплачена за период до конца 2020 года. Гостиница, отметим, находится в здании профилактория одного из предприятий «Туполева» — КАПО имени Горбунова, на улице Годовикова. Гостиницу будут предоставлять для персонала сторонних организаций, привлекаемого для выполнения производственных работ. Проживание должно быть обеспечено в улучшенном блоке с подселением (2+2), с обслуживанием в формате «полупансион» — завтрак и ужин. Сколько человек будет жить в гостинице в течение этого время и какое количество ночей — неизвестно.

7. Напиток недели: 40 тонн чая для «Татспиртпрома»

«Татспиртпром» тем временем собирается потратить сравнимую сумму — 6,9 млн рублей — на покупку чая «Сила тундры». Информация об этом появилась 24 ноября, заявки на участие принимаются до 4 декабря, а итоги будут подводиться 7 декабря.

Из технического задания можно узнать, что чай «Сила тундры» должен разрабатываться по индивидуальной рецептуре. В составе должен быть собственно чай — около 45%, 5—7% цукатов, 10—12% сублимированных ягод, 3—5% сушеных плодов обработанного шиповника, 30—32% чабреца, а также цветки болгарской липы и лепестки розы и календулы. В пачке должно быть 350 граммов чая, таких упаковок понадобится 115 тысяч штук. Стоимость каждой упаковки составит 60 рублей. Чай должен быть поставлен до конца 2017 года — однако зачем он, да еще и в таких количествах понадобился крупнейшему производителю алкоголя в Татарстане — неясно. Недавно, напомним, «Татспиртпром» объявил тендер на строительство пивоваренного завода на территории индустриального парка «Чистополь» за 2,8 млрд рублей.

Арбитражному суду Поволжского округа потребовалась квартира. Фото Гуландам Зариповой



8. Квартира недели: жилье для Арбитражного суда Поволжского округа

Арбитражному суду Поволжского округа потребовалась квартира. Информация об этом появилась благодаря тендеру, опубликованному 28 ноября на портале госзакупок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 декабря, аукцион состоится 18 декабря. Суд готов заплатить исполнителю 5,55 млн рублей.

Согласно техническому заданию, Арбитражному суду понадобится квартира с отделкой в Ново-Савиновском районе Казани. Дом должен быть не старше 1999 года постройки, более 9 этажей. Высота потолков должна быть не меньше 2,6 метра, количество комнат — не меньше двух. Площадь квартиры должна быть не меньше 76,5 метра, с учетом балкона — 80 кв. м. Жилая площадь — не менее 45 кв. м, а кухня — не менее 11 кв. м. Максимальная стоимость квадратного метра в квартире составит таким образом 72,5 тысячи рублей.

9. Туризм недели: туристов заманят с помощью 9 «квадратов»

Государственный комитет по туризму Татарстана заплатит 2,8 млн рублей за обеспечение деятельности туристско-информационного пункта в казанском аэропорту. Информация об этом стала известна 29 ноября, когда был обнародован соответствующий госзаказ. Имя победителя, который будет встречать туристов и помогать дорогим гостям, станет известно 15 декабря.

Услуги должны оказываться в течение всего 2018 года. Исполнителю будет предоставлено помещение в терминале 1А Международного аэропорта «Казань». Площадь помещения составит не менее 9 кв. м. Каждому туристу должно уделяться не более пяти минут, не менее чем на двух языках (обязательные — русский и английский). Услуги должны оказываться круглосуточно — туристу нужно будет рассказывать о достопримечательностях города, предоставлять информацию о расположении улиц, а также об адресах, телефонах и режиме работы организаций Казани и Татарстана. Кроме того, у работников туристско-информационного центра должна быть информация о мероприятиях в городе и о предприятиях общественного питания, о порядке бронирования гостиниц и билетов. Туристам должны предоставляться карты Татарстана, Казани, Болгара и Свияжска.

Казанскому МУП ПАТП №4, судя по всему, не хватает своих 237 автобусов для работы на городских маршрутах, потому что оно собирается взять в аренду еще несколько. Фото sntat.ru



10. Аренда недели: перевозчик арендует «краснобусы»

Казанскому МУП ПАТП №4, судя по всему, не хватает своих 237 автобусов для работы на городских маршрутах, потому что оно собирается взять в аренду еще несколько. Как следует из тендера, опубликованного 27 ноября, за эти услуги транспортное предприятие заплатит 1,8 млн рублей. Аукцион состоится 11 декабря.

Из технического задания следует, что будут арендованы три автобуса марки «Нефаз» за 50 тысяч в месяц, всего на срок 1 год. Автобусы должны быть не ранее 2012 года выпуска, с мощностью двигателя в 201,2 кВт или более, пассажировместимостью 97 человек или больше, с двигателем Cummins.