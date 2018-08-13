Госзакупки: учеба имамов в КФУ, Радзинский о Моцарте и Nissan Almera для Альметьевска

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

1. Золотые км: по 84 миллиона на каждый километр дороги в Нижнекамске

Главное дорожное ведомство региона – «Главтатдортранс» — собирается потратить 450 млн рублей на ремонт автодороги «Соболековская» в Нижнекамске, соединяющей город с промзоной. Соответствующий тендер был объявлен 7 августа, заявки будут приниматься до 24 августа, а аукцион состоится 27 августа.

Как следует из технической документации, речь идет об участке длиной 5,4 километра. Работы должны быть завершены 25 октября 2019 года. В текущем году будет выделено 115 млн рублей, еще 335 млн рублей – в 2019 году. Ремонт каждого километра дороги обойдется в 83,9 млн рублей.

Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана, гарантия на верхний слой асфальта составит 4 года, на нижний слой – 5 лет, на основание дорожной одежды – 6 лет. В списке работ, которые должен будет выполнить подрядчик, — срезка существующего асфальта, ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя, устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона.

Ремонт каждого километра дороги обойдется в 83,9 млн рублей. Фото dorogi.tatarstan.ru



2. Петербургский университет обслужит частные самолеты в «Бегишево»

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации на неделе опубликовал имя подрядчика, который за 34 млн рублей будет заниматься техническим обслуживанием воздушных судов на аэродроме «Бегишево», что находится неподалеку от Нижнекамска и Набережных Челнов. Им стало петербургское ООО «Авиатехсервис», зарегистрированное на Среднем проспекте Васильевского острова. Учредителем и директором компании является Максим Неурдинов, также владеющий ООО «Авиалайн» и ООО «АПТК».

Исполнитель должен будет заниматься техобслуживанием воздушных судов Diamond DA42 NG – австрийских четырехместных двухдвигательных самолетов для частного использования. Всего обслуживаться должен 21 самолет на протяжении года с момента заключения контракта. Университет, относящийся к Росавиации, напомним, проводит практику для студентов в аэропорту «Бугульма».

3. Азотозаправочная машина для аэропорта «Казань»

А вот международный аэропорт «Казань», в начале августа получивший премию Marketing Awards в рамках форума NETWORK, собирается купить азотозаправочную машину за 15,6 млн рублей. Информация об этом появилась 7 августа, заявки будут приниматься до 17 августа, а итоги будут подведены 20 августа.

Как указывается в техзадании, азотозаправщик представляет собой спецмашину, предназначенную для доставки азота с газозарядных станций, расположенных вне аэродрома, для заправки воздушных судов азотом при обслуживании: авиационных шин, амортизационных стоек, гидроаккумуляторов, аварийных пневмосистем самолетов. Автомобиль должен базироваться на ГАЗ, предпочтительно – Next. Рабочие условия – при температуре окружающей среды от -40 до +45 градусов по Цельсию. Автомобиль должен быть не ранее 2018 года выпуска.

Аэропорт «Казань» собирается купить азотозаправочную машину за 15,6 млн рублей. Фото Максима Платонова



4. Светский вуз повысит квалификацию мусульманским религиозным деятелям

Казанский федеральный университет займется повышением квалификации для мусульманских религиозных деятелей. На эти цели вуз готов выделить сумму 15 млн рублей. Соответствующий тендер был обнародован на портале госзакупок 9 августа. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 31 августа, рассматриваться они будут 3 сентября. Аукцион состоится 4 сентября.

Повышение квалификации будет представлять собой краткосрочные курсы, общий объем каждого потока курсов составит 72 академических часа. Целью данной услуги, как следует из техзадания, является повышение квалификации работников религиозных организаций, осуществляющих практическую деятельность в мусульманских приходах России — имамов, сотрудников приходов, преподавателей мусульманских религиозных организаций. Основанием для оказания услуги является техническое задание Министерства образования и науки России для КФУ по реализации подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.

Всего подрядчик должен будет организовать и провести 15 потоков курсов повышения квалификации для не менее чем 375 мусульманских религиозных деятелей по направлению «Теория и практика управления мусульманской религиозной организацией». Курсы должны включать в себя теоретические и практические формы организации учебного процесса — лекции общей продолжительностью не менее 60 академических часов и семинары общей продолжительностью не менее 12 академических часов. Программа курсов должна носить междисциплинарный характер и обеспечивать реализацию комплексного подхода в обучении исламской теологии (ханафитский мазхаб, матуридистская акыда).

Театр оперы и балета имени М. Джалиля собирается подготовить декорации к спектаклю «Сююмбике». Фото Максима Платонова



5. Декорации для «Сююмбике» и Моцарт в оперном театре в присутствии Радзинского

Театр оперы и балета имени М. Джалиля собирается подготовить декорации к спектаклю «Сююмбике». На эти цели учреждение готово выделить сумму 10,1 млн рублей. Об этом стало известно 9 августа. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «Студия-Театр», зарегистрированного в Климовске Московской области. Учредитель и директор компании — Александр Чобану (также учредил ООО «Автоприют»).

Работы должны быть выполнены в срок до 15 сентября 2018 года. Всего подрядчик должен будет создать 13 объектов — включая шесть задников, занавес, стену и подиум, кресло и колокол.

А вот другое учреждение, связанное с культурой — Государственный симфонический оркестр Татарстана — собирается заплатить 2,72 млн рублей за участие сценариста, писателя и телеведущего Эдварда Радзинского, приезжавшего в Казань в 2015 году, в мероприятии под названием «Открытие 53-го концертного сезона «Загадка Моцарта с Эдвардом Радзинским». Закупка также будет осуществлена у единственного поставщика. Им стал фонд поддержки искусств «Арт Линк», зарегистрированный в Москве на улице Большой Никитской. Директором фонда является Руслан Капитонов, в числе участников, помимо него, Дина Медведева и Николай Панов.

Концертная программа будет проведена 26 сентября в ГБКЗ имени Сайдашева. Длительность составит 3—3,5 часа, концерт будет состоять из трех действий с двумя антрактами. Пьеса «Загадка Моцарта» Эдварда Радзинского будет исполняться автором, исполнение ее будет прерываться музыкальными отрывками произведений Моцарта. В списке участников действия, помимо самого Радзинского, симфонический оркестр, дирижер, хор и солисты.

Особая экономическая зона «Алабуга» собирается заплатить за сбалансированное питание воспитанников и сотрудников Alabuga International School сумму в 8 млн рублей. Фото prav.tatarstan.ru

6. Питания для детей элитной школы «Алабуги»

Особая экономическая зона «Алабуга» собирается заплатить за сбалансированное питание воспитанников и сотрудников Alabuga International School сумму в 8 млн рублей. Госзакупка была обнародована 9 августа, заявки планировалось принимать до 4 сентября, а итоги подвести 10 сентября. Впрочем, данные о тендере сейчас содержатся только в базе данных системы «Спарк-маркетинг» — непосредственно на портале госзакупок информация по какой-то причине отсутствует.

Услуги должны оказываться на территории Елабуги, на улице Норд драйв. Срок оказания услуг — чуть больше трех месяцев, с 20 сентября по 31 декабря 2018 года. Всего услуги питания должны оказываться на протяжении 71 дня. Получать его будут 20 воспитанников от 2 до 3 лет, 80 воспитанников в возрасте 3—7 лет, 50 детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам (в возрасте от 7 до 11 лет), и 65 сотрудников. Также подрядчик должен будет организовать праздничные мероприятия по заявкам и выездные банкеты, фуршеты и кофе-брейки. Конкретный список требуемых блюд в документации отсутствует, но есть обязательные продукты. К ним относятся говядина и мясо птицы, говяжья печень, куриные яйца, мороженое, сыры и сметана, творог, рыба и другие.

7. Елабужскому выставочному залу обновят фасад на 5 миллионов

Неподалеку, в «обычной» Елабуге, местный департамент строительства при исполкоме Елабужского района собирается выделить 4,77 млн рублей на проведение капремонта Выставочного зала на улице Казанской, 24. Тендер был объявлен 9 августа, заявки будут приниматься до 27 августа, а аукцион состоится 31 августа.

Всего подрядчик должен будет выполнить 266 видов работ. Они разделены на 11 больших разделов — таких как подвал, лестничный марш, ворота, фасад и кровля, а также монтаж охранной сигнализации, электромонтажные работы и вентиляция. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Что именно за конструкция имеется в виду — неясно, среди документов нет технического задания. Фото Максима Платонова

8. Конструкция FIFA 2018 за 2 миллиона

МУП «Горводзеленхоз» спустя почти месяц после окончания чемпионата мира по футболу обнародовал тендер, в соответствии с которым заплатил как единственному поставщику 2,12 млн ООО «Сервис-инжиниринг» за изготовление и сборку конструкции «FIFA 2018». Информация появилась 7 августа. Компания-подрядчик зарегистрирована в Казани, на улице Родины. Учредитель и директор компании — Малхаз Какабадзе.

Из документации можно узнать, что договор был заключен еще 15 мая. Что именно за конструкция имеется в виду — неясно, среди документов нет технического задания. Известно, однако, что гарантия на работы составляет 12 месяцев. Все подробности должны быть в приложениях.

9. Корректировка правил землепользования в Набережных Челнах: подготовиться за ночь

Исполком второго по величине города Татарстана — Набережных Челнов — собирается откорректировать правила землепользования и застройки города. За соответствующие услуги учреждение собирается заплатить 1,46 млн рублей. У тендера были довольно занимательные параметры — к примеру, подача заявок была возможна в течение 10 минут — с 8 до 8.10 утра 7 августа. Рассматриваться полученные за 10 минут заявки будут лишь спустя 20 дней после этого короткого и знакового периода — 28 августа. Отметим, что конкурсную документацию начали предоставлять за 9 часов и 10 минут до окончания приема заявок — в 23.00 6 августа. Впрочем, в открытом доступе на портале госуслуг документация появилась уже около часа дня 6 августа.

В соответствии с ней, услуги должны быть оказаны в течение 120 дней после заключения контракта. Подрядчик должен будет провести девять видов работ: получить информацию о проектах планировок в архиве Набережных Челнов, провести анализ соответствия информации с фактическим освоением территории, изучить поступившие предложения, получить информацию в Росреестре, откорректировать границы территориальных зон с учетом данных Росреестра, а также провести другие работы. Напомним, в начале августа стало известно, что прокуратура Набережных Челнов потребовала возобновить уголовное дело в отношении экс-руководителя исполкома Фархада Латыпова.

Оба автомобиля — Nissan Almera в комплектации «Комфорт плюс», или эквивалент. Фото shans-auto.ru



10. Два Nissan Almera по программе утилизации для альметьевского управления капстроительства

В другом городе на востоке региона — Альметьевске — местное МУП «Управление капитального строительства» собирается заплатить 1,36 млн рублей за автомобили, приобретаемые по программе утилизации. Информация об этом появилась 6 августа, заявки принимаются до 14 августа, а аукцион будет проведен 17 августа. Закупка будет профинансирована из внебюджетных средств.

Из технического задания известно, что МУП приобретет два автомобиля не ранее 2017 года выпуска. Оба автомобиля — Nissan Almera в комплектации «Комфорт плюс», или эквивалент. Одна из машин должна быть белой, другая — черной. В одном из случаев коробка передач должна быть автоматической, в другом — механической. Мощность машин должна составить 102 лошадиные силы, при этом они должны быть оснащены фронтальными подушками безопасности водителя и пассажира, иммобилайзером, аудиосистемой с Bluetooth и 4 динамиками, бортовым компьютером, кондиционером.