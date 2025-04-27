В Татарстане выросло количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом
Чаще всего дилеры предлагали покупателям подержанные автомобили Lada, Kia и Hyundai
В первом квартале этого года число объявлений о продаже подержанных автомобилей у дилеров в Татарстане выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Авто».
Чаще всего дилеры выставляли на продажу автомобили Lada — на них пришлось 27,4% объявлений. Также в пятерку вошли машины марки Kia (12,3%), Hyundai (9,4%), Renault (6,1%) и Volkswagen (5,4%).
Что касается конкретных моделей, наибольшую долю в структуре предложения заняли Lada Granta (6,2%), Kia Rio (3,8%) и Hyundai Solaris (3,7%). Замыкают пятерку Lada Vesta (3%) и Volkswagen Polo (2,3%).
Напомним, в Казани два таксопарка, полностью состоящие из автомобилей Kia, почти одновременно выставили на продажу. Их общая стоимость — почти 110 млн рублей. Примечательно, что это совпало с обсуждением законопроекта об использовании в такси исключительно отечественных машин.
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