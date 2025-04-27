В Татарстане выросло количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом

Чаще всего дилеры предлагали покупателям подержанные автомобили Lada, Kia и Hyundai

Фото: Динар Фатыхов

В первом квартале этого года число объявлений о продаже подержанных автомобилей у дилеров в Татарстане выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Авто».

Чаще всего дилеры выставляли на продажу автомобили Lada — на них пришлось 27,4% объявлений. Также в пятерку вошли машины марки Kia (12,3%), Hyundai (9,4%), Renault (6,1%) и Volkswagen (5,4%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается конкретных моделей, наибольшую долю в структуре предложения заняли Lada Granta (6,2%), Kia Rio (3,8%) и Hyundai Solaris (3,7%). Замыкают пятерку Lada Vesta (3%) и Volkswagen Polo (2,3%).

Напомним, в Казани два таксопарка, полностью состоящие из автомобилей Kia, почти одновременно выставили на продажу. Их общая стоимость — почти 110 млн рублей. Примечательно, что это совпало с обсуждением законопроекта об использовании в такси исключительно отечественных машин.

Галия Гарифуллина