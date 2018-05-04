Бречалов: разделение «Ижавиа» завершится осенью

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что разделение компании «Ижавиа» закончится осенью 2018 года. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Facebook.



«У нас идет разделение авиакомпании Ижавиа и аэропорта, которое должно закончиться осенью. При этом, мы готовы к сотрудничеству с другими авиакомпаниями уже сейчас», — написал Бречалов.

По его словам, большую работу власти республики провели с компанией «Аэрофлот».

«Эксперты авиакомпании определили для нас ряд задач, с которыми, уверен, мы справимся в ближайшее время», — добавил он.

Напомним, Александр Бречалов заявлял о планах выделения аэропортового комплекса из состава авиакомпании «Ижавиа» в отдельное юрлицо в январе 2018 года.