«Калашников» представил электрический суперкар на базе «ИЖ-Комби»

Концерн «Калашников» представил электрический концепт-кар CV-1 на международном форуме «Армия-2018». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Автомобиль разработан на базе ретрокузова ИЖ-21252 «Комби». Его номинальная мощность CV-1 — 220 кВт, пиковая – 500 кВт. Запас хода автомобиля составляет 350 км, рассказали в концерне «Калашников».

Для концепт-кара была изобретена быстродействующая система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать 2000А (в перспективе 3000А) с контролем элементов в режиме реального времени.

Ранее «Калашников» презентовал концепт управляемого прямоходящего комплекса. По информации СМИ, робота весом 4,5 тонны назвали «Игорек».