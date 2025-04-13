Половина казанцев поддерживают закон, разрешающий подросткам работать по выходным в каникулы
Против выступили 24% опрошенных
Половина казанцев — 53% — поддерживают разрешение привлекать подростков 14—17 лет к работе в выходные во время летних каникул, сообщили аналитики SuperJob. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.
Против выступили 24% опрошенных. «Это большая нагрузка для неокрепшего организма. Будут злоупотреблять и работать все лето без отдыха, чтобы заработать больше», — считают они.
Чаще всего о положительном отношении к законопроекту говорили молодые люди до 35 лет — отозвались о нем одобрительно 56% из них. Уровень одобрения среди граждан старше 45 лет составил 51%. Однако среди родителей подростков он был выше и достигал 69%.
В целом по России уже берут на работу несовершеннолетних 12% предприятий и организаций. Предоставляют подросткам возможность пройти стажировку еще 6% компаний. Интересно, что два года назад о готовности нанять сотрудников до 18 лет заявляли лишь 4% работодателей.
Как рассказал «Реальному времени» директор татарстанского центра занятости Тимур Муллин, подростки и так законодательно имеют право работать. Поправки к законопроекту регулируют трудовые отношения и сокращают риски нелегального найма детей. В то же время все эксперты издания сошлись во мнении: школьники трудоустраиваются очень охотно.
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