В апреле наибольшую зарплату в Казани предлагали монтажникам лифтов

Фото: Динар Фатыхов

В апреле наибольшую зарплату в Казани предлагали монтажникам лифтов. Им готовы выплачивать от 200 тыс. рублей, предоставлять полис ДМС, дополнительные выплаты, подарки или материальное поощрение за стаж работы в организации, сообщили аналитики SuperJob.

Второе место в рейтинге заняла вакансия главного бухгалтера с опытом работы не менее 10 лет. В производственно-торговой компании ему предлагали зарплату от 150 тыс. рублей, доставку на работу и домой за счет работодателя.

Врачи-стоматологи могут рассчитывать на доход от 120 до 200 тыс. рублей в месяц.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Менеджеру по продажам компания, занимающаяся оптовыми и розничными продажами керамической плитки, керамогранита и сантехники, предлагала от 120 до 150 тыс. рублей. Замыкает пятерку лучших предложений вакансия менеджера по продажам пищевых ингредиентов в торгово-промышленной компании. Ему готовы платить от 100 тыс. рублей в месяц, выделить выходной в день рождения и предоставить выплаты в связи со значимыми семейными событиями.

Кроме того, в топ вошли вакансии в ретейле и оптовых продажах, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.



Напомним, предлагаемый работодателем соцпакет полностью или частично устраивает каждого второго казанца — 48%. Чаще всего — в 53% случаев — в стандартный корпоративный соцпакет входит ДМС.

Галия Гарифуллина