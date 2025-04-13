Каждый третий геймер из Татарстана покупает лицензионные игры, чтобы поддержать разработчиков
Только игры free-to-play предпочитают 20% опрошенных
Каждый третий геймер из Татарстана — 34% — покупает лицензионные игры, чтобы оказать поддержку разработчикам. Почти столько же респондентов выбирают такой вариант, потому что лицензия дает много возможностей, выяснили аналитики Astrum Entertainment.
Только игры free-to-play предпочитают 20% опрошенных. Чаще всего татарстанские геймеры согласны потратить на лицензию до 500 рублей (36% ответов). От тысячи до двух на игры выделяют 20% участников исследования, от двух до четырех — 16%.
Длительность игрового сеанса геймеров составляет:
- 3—4 часа — 42% ответов;
- 1—2 часа — 41% ответов:
- 5—6 часов — 8% ответов;
- более 6 часов — 5% ответов;
- менее часа — 4% ответов.
Напомним, с сентября 2025 года в России введут обязательную маркировку смартфонов, ноутбуков и других видов радиоэлектроники. В частности, требование касается таких устройств, как выпрямители, преобразователи, штепсели и розетки.
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