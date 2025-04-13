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Каждый третий геймер из Татарстана покупает лицензионные игры, чтобы поддержать разработчиков

18:01, 13.04.2025

Только игры free-to-play предпочитают 20% опрошенных

Каждый третий геймер из Татарстана покупает лицензионные игры, чтобы поддержать разработчиков
Фото: Динар Фатыхов

Каждый третий геймер из Татарстана — 34% — покупает лицензионные игры, чтобы оказать поддержку разработчикам. Почти столько же респондентов выбирают такой вариант, потому что лицензия дает много возможностей, выяснили аналитики Astrum Entertainment.

Только игры free-to-play предпочитают 20% опрошенных. Чаще всего татарстанские геймеры согласны потратить на лицензию до 500 рублей (36% ответов). От тысячи до двух на игры выделяют 20% участников исследования, от двух до четырех — 16%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Длительность игрового сеанса геймеров составляет:

  • 3—4 часа — 42% ответов;
  • 1—2 часа — 41% ответов:
  • 5—6 часов — 8% ответов;
  • более 6 часов — 5% ответов;
  • менее часа — 4% ответов.

Напомним, с сентября 2025 года в России введут обязательную маркировку смартфонов, ноутбуков и других видов радиоэлектроники. В частности, требование касается таких устройств, как выпрямители, преобразователи, штепсели и розетки.

Галия Гарифуллина

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АналитикаОбщество Татарстан

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