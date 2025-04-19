Используют автоматический подбор сотрудников 59% казанских предприятий

Фото: Динар Фатыхов

Активно используют автоматический подбор сотрудников 59% казанских предприятий и организаций. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Наибольшей популярностью пользуются программы на базе «1С» — их применяют 25% казанских компаний. Платформу «Битрикс24» выбирают 14% работодателей, «E-Staff Рекрутер» — 9%. Еще по 4% подбирают персонал с помощью «Хантфлоу» или специальных сервисов. Менее популярен Potok — им пользуются всего 3%. Сервис FriendWork применяют 2% работодателей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, 31% компаний перевели большую часть кадровых документов в электронный вид, а 26% сделали это частично. Электронный кадровый документооборот внедрили 57% работодателей.

Напомним, почти каждая пятая российская компания (17%) при приеме сотрудников на работу проводит групповые собеседования. Не используют такой метод 80% организаций, а 3% планируют ввести подобную практику.



Азалия Ахмадиева