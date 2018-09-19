Кастрюли вместо ракет. Оборонные предприятия в Ижевске ищут средства для конверсии

В Удмуртии открылся Форум оружейников, одной из тем которого стало расширение выпуска предприятиями ОПК гражданской продукции.

Фото: Михаил Красильников

В условиях постепенного снижения объемов гособоронзаказа предприятия ОПК уже сейчас готовят и уже сейчас реализуют планы по расширению линейки гражданской продукции. Запуск производства новой продукции, способной конкурировать, и рынков сбыта, в том числе за рубежом, воспринимается как одна из основных задач, стоящих перед отраслью. Причем для Удмуртии, где расположен ряд крупных предприятий ОПК, она особенно актуальна. Однако нередко большой проблемой становится поиск финансов под эти направления. Эта тема обсуждалась на площадках Форума оружейников в Ижевске. Подробности — в материале «Реального времени».

«У многих есть понимание, что в ближайшие 10—15 лет гособоронзаказ в номинальном выражении расти не будет»

О необходимости для предприятий ОПК наращивать объемы производства гражданской продукции в последние годы говорят достаточно активно. Те, кто сможет со временем перестроиться и наладить выпуск новой линейки товаров и найти для нее рынки сбыта, получат возможности для дальнейшего развития и сохранят коллектив и обороты. Понимание важности диверсификации производства, конечно, сложилось на ряде предприятий еще в 90-е, когда тяжелая финансовая ситуация в стране не позволяла вкладываться в оборонную промышленность. Тогда предприятия запускали производство кастрюль, сковородок и утюгов.

Значительные вложения в оборонку в последние годы позволили предприятиям больше развивать собственную специализацию и расширять линейку военной продукции. Однако «тучные годы» для ОПК долго продолжаться не могут. Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу по увеличению доли гражданской продукции в общем объеме выручки предприятий ОПК до 17% к 2020 году, до 30% к 2025 году и 50% к 2030 году.

Эта тема обсуждалась на дискуссионной площадке «Финансовые инструменты развития конверсии ОПК» в рамках Форума оружейников в Ижевске.

По подсчетам специалистов НПО «Конверсия», увеличение доли гражданской продукции до 50% означает увеличение объемов ее продажи в пять раз. Фото деньоружейника.рф



— У многих есть понимание, что в ближайшие 10—15 лет гособоронзаказ в номинальном выражении расти не будет, что де-факто (с учетом ежегодной инфляции) будет соответствовать снижению объемов производства военной продукции, — отметил в своем выступлении руководитель проектов НПО «Конверсия» Дмитрий Шкляров. — Если мы посмотрим сейчас на средний уровень диверсификации российских компаний, даже если мы возьмем самые крупные холдинги, он остается гораздо ниже, чем у глобальных лидеров. У топ-15 глобальных лидеров доля выручки от гражданской продукции составляет порядка 35%. В среднем по российскому ОПК аналогичная цифра составляет 17%.

При этом, по подсчетам специалистов НПО «Конверсия», увеличение доли гражданской продукции до 50% означает увеличение объемов ее продажи в пять раз, то есть предприятия должны наращивать продажи примерно на 13% в год. А это, по словам Шклярова, достаточно серьезные цифры, если учесть фактический ВВП. Для того чтобы достичь этих цифр, российский ОПК должен стать одним из локомотивов экономики, подчеркнул он.

В то же время предприятия сталкиваются с двумя главными проблемами для развития конверсии — нехваткой идей для запуска новых производств и финансовых ресурсов для реализации этих проектов. Сложности бывают и с созданием продукции, способной конкурировать на рынке, с умением позиционировать ее и продвигать, найти рынки сбыта. На самих предприятиях ОПК порой не хватает компетенций по этим сугубо коммерческим направлениям работы. Собственно для этих целей недавно госкорпорация «Ростех» и ВЭБ и создали НПО «Конверсия», которое анализирует предлагаемый предприятием ОПК проект, разрабатывает под него стратегию и ищет механизмы для финансирования с привлечением средств ВЭБ или Фонда развития промышленности.

При этом с ВЭБом и ФРП предприятия могут работать и самостоятельно, так как существующие льготные ставки по займам для предприятий ОПК достаточно привлекательны, однако, как отметили участники дискуссии, получить их непросто. Особенно это касается небольших предприятий. Им посоветовали «сбиваться в стаи» и предлагать свои проекты для финансирования целым пулом.

«Выход на международные рынки — это сложный и рискованный процесс. По мере того, как компания растет или выходит с локального уровня, эти риски возрастают», — отметил старший менеджер PwC Александр Кардаш. Фото деньоружейника.рф



«Выход на международные рынки — это сложный и рискованный процесс»

Поставка гражданской продукции предприятий ОПК на экспорт — это отдельная тема, которой коснулись в рамках дискуссии, но участники отмечали, что здесь много разных особенностей. Именно поэтому новой модой становится проведение в России акселераторов — интенсивного образовательного курса для представителей предприятий, где эксперты подробнее рассказывают о тонкостях работы с разными странами и предлагают стратегические решения.

Так, в ближайшие дни подобный акселератор пройдет в Ижевске для предприятий ОПК, желающих поставлять гражданскую продукцию за рубеж. Он проводится совместно с Российским экспортным центром. Свою программу для российских предприятий разработал и PwC.

— Выход на международные рынки — это сложный и рискованный процесс. По мере того, как компания растет или выходит с локального уровня, эти риски возрастают, — отметил старший менеджер PwC Александр Кардаш. — Тем не менее, эта история очень выгодная и правильная. Нужно правильно адресовать эти сложности, готова ли компания к выходу на международный уровень с точки зрения персонала, который там работает, насколько проработана и детализирована международная стратегия компании, есть ли финансирование и возможность привлечь дополнительных инвесторов, есть ли специалисты, способные вести дела за рубежом, в конце концов, есть ли англоговорящие сотрудники.

Военная специализация «Купола» — производство зенитных ракетных комплексов малой дальности. Фото деньоружейника.рф



Выручка от военной продукции — на развитие гражданской

Разные предприятия ОПК ищут для себя наиболее подходящие и перспективные направления по диверсификации производства.

— Мы для себя в концерне наметили направление конверсии, прежде всего, выпуск средств производства и В2В, где мы можем максимально широко развить и раскрыть свои компетенции. У нас произошли определенные структурные изменения внутри холдинга, — отметил в своем выступлении заместитель генерального директора — финансовый директор концерна «Алмаз-Антей» Рустам Улумбеков.

В частности входящий в «Алмаз-Антей» Ижевский электромеханический завод «Купол» развивает производство вентиляционных систем для атомных станций, нефтепромыслового оборудования, медицинской продукции, климатотехники, продукции особо чистых материалов для электроники, энергосберегающих продуктов, систем биоочистки. При этом военная специализация «Купола» — производство зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2», сейчас готовится выпуск арктического варианта «Торов».

— Мы предприятие, выпускающее в первую очередь оборонно-промышленную продукцию, — прокомментировал генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов. — На этом участке мы также проводим серьезную диверсификацию, создаем новый проект по спецтехнике, и выручку, которую мы получаем по ней, направляем на диверсификацию в части производства и продажи продукции гражданского назначения. Мы для себя поставили задачу (по приросту объемов гражданской продукции) на 30 процентов ежегодно.В прошлом году сделали, к сожалению, 28,5 процента, в этом году планируем 40 процентов прирост.

Кроме того, рассматриваются возможности по сотрудничеству с другими предприятиями Удмуртии, в частности, сарапульским «Элекондом», для получения финансирования из федеральных фондов. Сейчас, по словам Зиятдинова, ИЭМЗ «Купол» не хватает имеющихся площадей, поэтому рассматриваются варианты по строительству новых или приобретению у других предприятий Ижевска неиспользуемых производственных комплексов. Это в любом случае требует серьезных финансовых вложений.

Активно занимаются диверсификацией производства «Аксион-Холдинг», ИЭМЗ «Купол», концерн «Калашников». Фото Михаила Красильникова



Стоит отметить, что выпуск продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК в Удмуртии наладили давно. Активно занимаются диверсификацией производства «Аксион-Холдинг», ИЭМЗ «Купол», концерн «Калашников», работа ведется на Ижевском механическом заводе, Воткинском заводе и других.

Так, по итогам 2017 года доля выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК Удмуртии составила 26,1 процента. Это выше целевых показателей, поставленных перед оборонно-промышленным комплексом президентом России. В 2017 году на долю предприятий ОПК в Удмуртии приходилась треть объема производства предприятий обрабатывающих производств и 50 процентов от числа занятых в обрабатывающих производствах.