Концерн «Калашников» спустил на воду сторожевой катер «Ламантин» для ФСБ

Судостроительный завод «Вымпел», входящий в концерн «Калашников», спустил на воду пограничный сторожевой катер «Ламантин».

Как рассказали в пресс-службе предприятия, это второй модернизированный катер проекта в серии из пяти единиц, предназначенный для нужд пограничной службы ФСБ. Судно было модернизировано и превосходит по своим тактико-техническим характеристикам катер базового проекта.

В частности, оптимизирована форма корпуса, почти вдвое увеличилась скорость и грузоподъемность, улучшены мореходность и условия жизни экипажа. Испытания катера будет проходить на Черном море.

Стоит отметить, что судно предназначено для службы во внутренних морских водах и территориальном море России.

Напомним, ранее «Калашников» показал работу боевого модуля с искусственным интеллектом.