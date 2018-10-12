Концерн «Калашников» спустил на воду сторожевой катер «Ламантин» для ФСБ
Судостроительный завод «Вымпел», входящий в концерн «Калашников», спустил на воду пограничный сторожевой катер «Ламантин».
Как рассказали в пресс-службе предприятия, это второй модернизированный катер проекта в серии из пяти единиц, предназначенный для нужд пограничной службы ФСБ. Судно было модернизировано и превосходит по своим тактико-техническим характеристикам катер базового проекта.
В частности, оптимизирована форма корпуса, почти вдвое увеличилась скорость и грузоподъемность, улучшены мореходность и условия жизни экипажа. Испытания катера будет проходить на Черном море.
Стоит отметить, что судно предназначено для службы во внутренних морских водах и территориальном море России.
Напомним, ранее «Калашников» показал работу боевого модуля с искусственным интеллектом.Общество Удмуртия
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