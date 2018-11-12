Рианчо плакать не хочет: в битве двух и.о. «контрольный выстрел» сделал Кириченко

Новый главный тренер «Уфы» отметил назначение уверенным «выносом» «Спартака»

На последнюю домашнюю игру 2018 года «Уфе» выпало сражение с московским «Спартаком». Последняя же битва сезона 2015/2016 с теми же красно-белыми сохранила «горожанам» жизнь в Премьер-лиге — в Уфе подопечные тогда формально Сергея Томарова (он был исполняющим обязанности в том матче) неожиданно для многих выиграли у фаворита, борющегося за зону Еврокубков, со счетом 3:1. Да и в стане обоих клубов ныне звучит песня «Перемен!». Со «Спартаком» не соскучишься, как и с «Уфой» — тренерские пертурбации в обеих командах. Чем закончилась их новая очная встреча в уходящем году и как Дмитрий Кириченко отметил назначение главным тренером ФК «Уфы» знаковой победой (2:0) над «Спартаком» — в материале «Реального времени».



Предматчевый расклад и настрой



«Уфа» перед головокружительным боем с «народной командой» испытала на себе еще ряд «аттракционов». Во-первых, наконец-то поменяла главного тренера — Сергей Томаров так и не нашел ключей к новому для него замку, хотя код и инструкцию вроде бы оставляли опытные «разведчики» Гончаренко и Семак.

Обязанности рулевого «горожан» возложены на заслуженного футбольного мастера, забивавшего и в национальной сборной, Дмитрия Кириченко, который в команде с лета текущего года. Во-вторых, спонсор «Уфы» представил стимулирующую премию, ее получит лучший футболист года из уфимской команды. Ну и в третьих, смешная и веселая (по мнению Кириченко и защитника Живоглядова) безымянная пчела стала маскотом ФК «Уфа». Честь закрыть домашний сезон 2018 и открыть новую страницу в истории клуба из Башкортостана выпало ей в минусовую погоду — в воскресный день синоптики прогнозировали ну никак не меньше 11 градусов морозца при ярком солнце. Прямо день чудесный, по словам классика!

Экс-спартаковец, ярким дриблингом радовавший зрителя в 90-х годах прошлого века, Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча в Уфе: «Для красно-белых матч в Уфе — двойное или даже тройное испытание. Во-первых, смена тренера мобилизует хозяев поля. Для любой команды всегда не очень хорошо играть против соперника, только что проведшего такие перестановки. Во-вторых, красно-белые провели тяжелый матч в Лиге Европы, состоявшийся всего за три дня до выезда в «Уфу». В-третьих, общая атмосфера в клубе и команде, преобладающая после отставки Карреры, сейчас не самая благоприятная. Непонятно, будут ли игроки «Спартака» биться за Рианчо, если уже ясно, что он не останется главным тренером и во время перерыва на матчи сборных футболистов будет готовить новый специалист».

Новый исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко, сформировавший в своей голове состав на предстоящую игру дня за три до матча, тем не менее не имел четкого представления, как сложится поединок с фаворитом:

— Для меня «Спартак» — такая команда, что они могут и выдать успешный матч, когда от них этого никто не ждет, и достаточно часто проваливают игры, когда по всем раскладам должны были победить. В любом случае, мы готовимся, анализируем, а как у нас сложится игра с ними в это воскресенье, никому не известно, — сказал Дмитрий Сергеевич на презентации Пчелы.

Дмитрий Кириченко: «Для меня «Спартак» — такая команда, что они могут и выдать успешный матч, когда от них этого никто не ждет, и достаточно часто проваливают игры, когда по всем раскладам должны были победить». Фото vk.com/ufafc



Рвались в бой, не особо обращая внимания, кто выйдет против них на поле, и уфимские «спартаковцы» Кротов и Пуцко (Зубарев был заявлен за молодежку утром дня Х).

Одна из надежд «Уфы» и Кириченко (он защищал его еще летом на открытой тренировке) Вячеслав Кротов заметил: «Встреча со «Спартаком» уже давно не является для меня какой-то принципиальной. Это уже пройденный этап для меня. Нападающего оценивают голами, и семь голов остаются для меня целью. Забью больше — значит будет еще лучше».

Вторил ему и защитник «Уфы» Александр Пуцко: «Естественно, очень жду этого матча. Но независимо от того, «Спартак» это или другая команда, нам нужно набирать три очка. Мы внизу турнирной таблицы, поэтому нам нужны победы. Неважно, кто соперник, настрой будет боевой!» Резюмировал все выше сказанное «отец» (ну один из них точно) ФК «Уфа» генеральный директор Шамиль Газизов.

— Мы не должны смотреть на то, с каким соперником играем, поэтому рассчитываем дать бой «Спартаку»! Уверен, мы можем выиграть предстоящий матч, тем более соперник поедет к нам после игры Лиги Европы против «Рейнджерс». Считаю, что в целом наша команда прибавляет по сравнению со стартом сезона.

Параллельным курсом на личное свидание



Итак, «Спартак» приехал в Уфу после встречи с «рейнджерами» Джеррарда. Красно-белые в отличие от бело-красных смогли победить шотландский легендарный клуб в Лиге Европы. «Уфа» тоже имеет последний «лигоевропейский» матч против этой команды. Именно на поле уфимского «Нефтяника», куда приехал на очередную «экскурсию» московский клуб, ФК «Уфа» сыграл вничью 1:1 с британцами. Хотя висел на воротах всю концовку матча, играя против девятерых соперников.

«Спартак» еще хлеще сыграл на своем поле в ответном, после 0:0 на «Айброксе», матче. Два автогола в те и другие ворота, тройной камбэк (уступали 0:1, 1:2, 2:3) и скорострельный дубль Адриану и Ханни — в итоге хоккейная победа 4:3. Это ко второй параллели — как играют команды с главными, которые и.о.

«Спартак» приехал в Уфу после встречи с «рейнджерами» Джеррарда. Фото spartak.com



А третье пересечение — это одинаковые по счету и величине обиды домашние поражения в коварном 13 туре РПЛ. Уфимцы проиграли «Крыльям» на 93 минуте голом от бывшего «спартаковца» Яковлева — 1:2. Это поражение стало четвертым домашним в текущем сезоне.

«Спартак» также в четвертый раз дома проиграл «обнаглевшим» гостям с тем же счетом 1:2. Ими стали «шмели» с «Урала». Теперь вот с новоиспеченной уфимской «Пчелой» играть в Уфе. В гостях в этом сезоне «гладиаторы» еще не проигрывали. Почему бы не прервать и эту серию?

Не в полном составе



Доживающий последние дни в «Спартаке» Рауль Рианчо привез в Уфу не весь имеющийся в наличие коллектив. Как сообщила накануне матча пресс-служба «красно-белых», дома остались защитники Дмитрий Комбаров и Марко Петкович, полузащитники Джано Ананидзе, Роман Еременко и Александр Самедов, форвард Педро Роша. У хавбека Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. А Михаил Игнатов отправился в расположение юношеской сборной России.

У «Уфы» одна серьезная потеря, о которой Кириченко сказал еще на презентации маскота. Это опытный защитник Боян Йокич, получивший травму в прошлом вызове в сборную. Словенец тем не менее вызван вновь в национальную команду, где пройдет реабилитацию и установит характер травмы и время ее окончательного залечивания. Его не хватает прежде всего для харизмы «Уфы».

Старая болезнь нереализации

Кириченко стартовым составом не стал удивлять, вышли все, кто играл и ранее. Разве только Пауревич был выпущен с первых минут. А Сейдахмета не было даже в заявке.



Спартаковцы же сразу удивили местом Реброва в воротах — так сказать, поставили вопрос ребром. Рианчо отметил, что за два дня «мышечный глюкоген» не успел восстановиться, тем не менее на победу рассчитывал. В номинальных нападающих у испанца в старте вышел лишь Адриано, в запасе остался второй — Зе Луиш.

В концовке тайма уфимцы чуть поддавили, но без голевых моментов. Фото vk.com/ufafc



Опасный прострел уже на второй минуте заставил гостей выбить мяч на угловой. Впрочем, этот всплеск завершился ничем. «Спартак» выглядел замороженным, держа мяч на своей половине. Впрочем, на 8 минуте Адриано попытался дотянуться головой до прострела с правого фланга. Соперники осторожничали, присматриваясь к настроению друг друга.

А на 20-й минуте Ханни проверил прочность перекладины ворот Беленова — выдержала, мяч выплюнула в поле. Гости постепенно прибрали инициативу к рукам, уфимцы надеялись на резкие контратаки. В концовке тайма уфимцы чуть поддавили, но без голевых моментов.

«Контрольные выстрелы» для Рианчо



После перерыва Тилль на 48-й минуте по центру ворот гостей пробил очень коряво, уничтожив верный шанс открыть ворот — пас ему делал Сысуев и он был идеален. «Спартак» облегченно выдохнул. Мельгарехо в ответ также пробил невнятно, получилось ни в ворота, ни прострел. А на исходе часа игры Слай вырвался на оперативный простор, но передачу сделал не на ход, а в глубину штрафной, там никого из замыкающих не оказалось.

Первым из наставников команд на более решительные действия решился Кириченко, которому впору было выходить самому и показывать, как забивать. Тренер уфимцев выпустил на поле Бизяка, посадив в запас Пауревича.



— Иван давно не играл и ему сложно было еще и по такой погоде. Да и подустал он сильно, а Бизяк добавил в агрессии и прессинге. Самое главное, что Ловро забил гол, — скажет после матча наставник «Уфы».

Рианчо ответил заменой Глушакова — вышел Пантелеев. Зе Луиш тоже не особо усилил атакующий порыв москвичей своей заменой. На 72-й минуте «Уфа» упустила еще один шанс, мяч выбили по сути с ленточки ворот. И все-таки хозяева добились своего, создав момент из ничего. Это Табидзе на 75-й минуте промчался по флангу и навесил. А Сысуев кивком головы отправил мяч под левую штангу ворот Реброва — 1:0.

Теперь уж точно уфимцы сели к своим воротам, да и кто бы в здравом уме побежал забивать еще? Впрочем, контрвыпады стали возникать у хозяев все больше и острее. Уже в дополнительное время все для «Спартака» закончилось. Бизяк мастерски реализовал свой выход в пустую зону, пробив все в тот же левый угол ворот Реброва — 2:0. Нужная, как воздух, победа для Кириченко. Первое поражение «Спартака» в гостях и последнее для Рианчо на посту главного тренера «Спартака». Испанский и.о. ушел достойно, улыбаясь и веря в светлое будущее.

Рианчо: «Неудачей или горем это поражение не считаю. На данный момент «Спартак» продолжает выступление в Кубке России, также играет в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы». Фото spartak.com

Рианчо: «Я плакать не буду»

— Считаю, что команда сыграла два разных тайма. В первом тайме мы лучше контролировали мяч, были моменты. Во втором тайме этого контроля стало меньше, «Уфа» же продолжала играть интенсивно, были у них контратаки, которыми они воспользовались. Как следствие, уфимцы одержали заслуженную победу. Позор или горе будет, если я завтра разобьюсь в самолете. Неудачей или горем это поражение не считаю. На данный момент «Спартак» продолжает выступление в Кубке России, также играет в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. Да и в чемпионате еще много туров, чтобы попасть в зону еврокубков. И если вы думаете, что я буду плакать, то этого не будет. Завтра выглянет солнце, и у «Спартака» все наладится.

Дмитрий Кириченко отметил удачную оборону своих подопечных и реализованные в итоге шансы в атаке:



— В первом тайме у «Спартака» было два-три опасных момента, перекладина. Мы, к сожалению, не смогли распорядиться мячом, у нас были хорошие моменты в контратаках, но мы не смогли в последний момент действовать хладнокровно. Во втором тайме практически идеально сыграли в обороне, ничего не дали создать «Спартаку» и все таки добавили хладнокровия и забили два мяча. Это удачный результат, 2:0 — это хороший результат.

Дмитрий Слезин