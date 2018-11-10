Александр Пуцко: «Неважно, «Спартак» или нет. Нужны три очка»

Интервью с воспитанником красно-белых, который нынче защищает цвета клуба из столицы Башкортостана

Александр Пуцко за свою футбольную карьеру уже успел и повидать брянские стадионы, и испытать атмосферу матчей на Дальнем Востоке. Вернувшись из аренды из Хабаровска, получив путевку во взрослую жизнь в «Спартаке», Александр ныне набирается опыта в центре обороны «Уфы». Занятие это, надо сказать, нелегкое, требующее стальных нервов и гибкости ума. О своем футбольном пути Пуцко рассказал в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

Не создай себе кумира, просто сам играй красиво



— Будучи воспитанником красно-белых, ты застал «Спартак», когда там еще преобладали отечественные игроки. Как думаешь, тот «Спартак» сильнее был или слабее нынешнего?

— Тяжело сравнить, какой «Спартак» сильнее. Ну не знаю. Но если он стал в том году чемпионом, значит, неплохая команда подобралась там.

— Игра кого из спартаковцев твоей юности тебе больше всего импонировала? Кто для тебя пример среди защитников?

— Алекс был хороший, Веллитон, Макгиди, Хурадо. А среди защитников не было прямо таких кумиров для меня.

— В чем или в ком сила нынешнего «Спартака»? Почему такое резкое падение — от чемпионства до увольнения Карреры?

— Не знаю, что сейчас происходит в «Спартаке», потому что не нахожусь там. Мне тяжело на это ответить. Почему там такие решения…

«Не знаю, что сейчас происходит в «Спартаке», потому что не нахожусь там. Мне тяжело на это ответить. Почему там такие решения...» Фото spartak.com



«Уфа» ищет баланс между защитой и атакой



— «Уфа» играет в другой футбол, нежели спартаковский?

— Да, «Уфа» играет в более оборонительный футбол, но тоже старается идти в атаку, но чтобы баланс был между защитой и нападением.

— У тебя были прозвища в других командах?

— Прозвищ у меня не было. Просто в командах игроков называют по сокращенной фамилии. Меня Пуц называют соответственно. Как-то так.

— Какие ожидания от встречи со «Спартаком»? Легче или труднее будет победить его в нынешнем состоянии?

— Естественно, очень жду этого матча. Но независимо от того, «Спартак» это или другая команда, нам нужно набирать три очка. Мы внизу турнирной таблицы, поэтому нам нужны победы. Неважно, кто соперник, настрой будет боевой!

А начинал я в нападении ...



— Почему такая эволюция — от нападающего, до полузащитника и защитника в итоге? Какая твоя любимая позиция на поле, именно по душе? Вратарем никогда не хотел быть, рост ведь позволяет?

— Нет, вратарем даже мысли не было играть. А позиция менялась. Начинал нападающим, понятно, что уровень чемпионата в Брянской области не такой высокий был, я там много забивал — был маленький, шустрый, быстрый. С годами стал расти, скорость уменьшилась. В «Спартак» уже приехал опорником, дальше меня переместили ниже, начал центрального защитника играть. Думаю, так у многих бывает — никто в детстве защищаться не хочет, все хотят играть впереди, голы забивать. Нападающими редко кто становится, только те, кто быстрый техничный, с голевым чутьем.

«Я закрепился там, сначала за возраст свой играл, потом за дубль, за «Спартак-2», за основу — то есть прошел все этапы, можно так сказать, клубной структуры. Остались только самые хорошие впечатления, было хорошее время». Фото spartak.com



— Как обычно происходит подключение к атаке, ведь твой рост — преимущество в штрафной?

— Да, конечно, на тренировках отрабатываем стандартные положения, как и в любой команде. Я к атаке подключаюсь только на угловых, на штрафных — это когда команда проигрывает, в обычном течении матча в атаку не иду, только в защите играю.

— Как получил предложение в «Спартак»? Что особенно запомнилось от пребывания в спартаковской академии, дубле, основе? На что там делается акцент?

— В 14 лет, как уже сказал, ездил на турнир с «Динамо», в Курск, по-моему. Так хорошо сыграл, пригласили в «Спартак» на просмотр. Там у нас из команды три человека было. Прошел месяц, нас посмотрели, меня оставили. Я закрепился там, сначала за возраст свой играл, потом за дубль, за «Спартак-2», за основу — то есть прошел все этапы, можно так сказать, клубной структуры. Остались только самые хорошие впечатления, было хорошее время. Хорошие команды были, много талантливых ребят, которые сейчас поразъехались по разным командам. В дубле Дмитрий Гунько тренировал нас, в «Спартаке» Евгений Бушманов — то есть все спартаковские люди. Акцент строился в основном на контроль мяча, в «Спартаке» всегда любили техничных ребят, умных.

— Конкретно по защитной позиции у тебя были наставники, в сегодняшней команде, может, Виллиам, подсказывает что-то, или кто-то другой?

— По защите подсказывает весь тренерский штаб, нет такого, что один кто-то контролирует это. Каждый тренер у нас достаточно квалифицированный и может указать на ошибки. Всех, и главного, и помощников, внимательно слушаем.

— У тебя были кумиры в детстве? За кого болел, за какие команды?

— Кумиров как таковых не было. Много кто нравился, бразильцы в то время блистали — Ривалдо, «зубастик» Роналдо. А болел тоже за разные команды — и за «Ювентус», и за «Барселону», и за «Манчестер Юнайтед».

«Первого тренера помню, конечно, Александр Васильевич Драчена. К сожалению, в этом году он умер. Очень хороший тренер был, все время возился с детьми, всеми возрастами занимался, его команды показывали хорошие результаты на области». Фото vk.com



Брянский парень, не фанат



— В Википедии пишут, что у тебя отец занимался баскетболом, рост тебе достался от него? Почему выбрал футбол?

— Да нет, отец никогда не занимался баскетболом, это журналист однажды напутал, оттуда и пошли ошибочные сведения. Отец играл в волейбол на приличном уровне в Брянской области, ездил на турниры за областную команду. Ну и в футбол тоже играл. В футбол играл и старший брат, поэтому и я пошел, а о баскетболе речи и не было.

— Расскажи, как первый раз пришел в футбольную секцию, кто позвал? Первого тренера помнишь?

— Привел в футбол, как я уже и сказал, брат. Он занимался, и мне захотелось. Первого тренера помню, конечно, Александр Васильевич Драчена. К сожалению, в этом году он умер. Очень хороший тренер был, все время возился с детьми, всеми возрастами занимался, его команды показывали хорошие результаты в области. Спасибо ему большое!

— В твоем городе был один стадион, городок ведь небольшой. Где выступал «Электрон», за который ты играл?

— Да, город небольшой. Наши команды выступали на первенстве Брянской области. Зимой был мини-футбол, а летом областной чемпионат. Было достаточно интересно в детстве ездить и играть с соседними городами.

— Как попал в брянское «Динамо»? Что-то запомнилось из того периода?

— В «Динамо» попал, когда начались турниры. Всех хороших игроков области собирали в одну команду, и они под эгидой брянского клуба играли. Хорошее время было, после одного турнира в 14 лет меня пригласили в «Спартак».

— Твоя фамилия Пуцко. Откуда корни, не с Украины?

— Насчет фамилии не знаю, откуда у меня корни. Но вроде бы родственников с Украины у меня нет. На Украине был только с юношеской командой «Спартака», играли там турнир какой-то. Давно это было, уж и не вспомню.

«Футболистам можно расслабиться после игры. Если тяжелый матч был, если не можешь уснуть, можно бокал пива выпить, чтобы чуть расслабиться. Многие так и делают, на самом деле». Фото vk.com/ufafc



— Какую музыку слушаешь, менялась ли она с возрастом?

— На самом деле, музыку слушаю разную. Нет такого, чтобы были любимые группы или артисты, скачивал их альбомы, ходил на концерты. Люблю разную музыку, но не слушаю тяжелый рок, шансон. В основном молодежные новинки всякие люблю.

— Учился ты как в школе? Какие предметы любил, какие ненавидел?

— До переезда в Москву учился в принципе нормально. А потом, когда был в «Спартаке», с учебой стало тяжело, потому что много турниров было, потом за дубль стали привлекать, трудно было. В аттестате было много троек. Любимых предметов не было, а не любил многие.

— Ты недавно женился, кто она, твоя избранница?

— Жена из моего города, мы вместе учились в параллельных классах. Потом в Москву уехал и связь чуть потерялась. Через некоторое время мы опять списались, когда я уже в «Спартаке» играл. Начали встречаться, лет пять встречались, то есть достаточно много времени прошло, чтобы узнать друг друга, понять, что подходим друг другу. Вот и поженились.

— Твое любимое блюдо, если оно есть?

— По питанию я не привередлив, любимых блюд нет, стараюсь кушать полезную еду. Мама и жена, понятно, вкусно готовят, но что приготовят, то и ем.

— А футболистам можно расслабиться когда-нибудь? Какой самый крепкий напиток ты пробовал в своей жизни? Какой самый любимый, может, кефир или сок?

— Футболистам можно расслабиться после игры. Если тяжелый матч был, если не можешь уснуть, можно бокал пива выпить, чтобы чуть расслабиться. Многие так и делают, на самом деле. Любимого напитка у меня нет. Стараюсь не пить газировки, предпочитаю сок, воду.

— Автомобили любишь или не особый фанат?

— На самом деле, не фанат машин. Нет такого, чтобы как некоторые только об автомобилях думают, о марках каких-то. Мне нравятся некоторые, но не ярый поклонник.