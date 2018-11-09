Шамиль Газизов: «Мы рассчитываем дать бой «Спартаку»»

Фото: Дмитрий Слезин

— Мы не должны смотреть на то, с каким соперником играем, поэтому рассчитываем дать бой «Спартаку», — заявил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В 14-м туре текущего чемпионата РПЛ «Уфа» примет «Спартак» на своем поле.



— Уверен, мы можем выиграть предстоящий матч, тем более соперник поедет к нам после игры Лиги Европы против «Рейнджерс». Считаю, что в целом наша команда прибавляет по сравнению со стартом сезона. У нас была серия из пяти матчей без поражений, пусть в четырех из них и были ничьи. Да и домашний проигрыш «Крыльям Советов» (1:2) в предыдущем туре случился при достаточно качественной игре «Уфы». И отставка главного тренера была не связана с тем результатом — Сергей Томаров ушел по собственному желанию. Мы решили не отговаривать его, поскольку видели, что он морально выжат был после тяжелого старта. Но команда им оставлена организованная, поэтому проблем в предстоящем матче быть не должно, — считает функционер.