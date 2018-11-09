Мостовой: «Для красно-белых матч в Уфе — двойное или даже тройное испытание»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «Известиями» предположениями, что может ждать красно-белых в Уфе в 14-м туре чемпионата РПЛ.



— Для красно-белых матч в Уфе — двойное или даже тройное испытание. Во-первых, смена тренера мобилизует хозяев поля. Для любой команды всегда не очень хорошо играть против соперника, только что проведшего такие перестановки. Во-вторых, красно-белые провели тяжелый матч в Лиге Европы, состоявшийся всего за три дня до выезда в «Уфу». В-третьих, общая атмосфера в клубе и команде, преобладающая после отставки Карреры, сейчас не самая благоприятная. Непонятно, будут ли игроки «Спартака» биться за Рианчо, если уже ясно, что он не останется главным тренером и во время перерыва на матчи сборных футболистов будет готовить новый специалист, — считает Мостовой.