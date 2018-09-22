«Единая Россия» вновь выдвинула Толкачева в спикеры Госсобрания Башкирии

Сегодня на конференции республиканского отделения «Единой России» определились с кандидатами на различные должности в новом созыве Госсобрания – Курултая Башкирии. Спикером уже в пятый раз выдвинут Константин Толкачев.

«Надеемся на новый импульс, что креативные люди пришли. Это позволит нам более качественно формировать законотворческую деятельность, обогатиться за счет опыта новых коллег», — приводит его слова ProUfu.ru.

Издание отмечает, что Толкачев возглавляет республиканский парламент с 1999 года.

Напомним, что по прогнозам минимум четверо выходцев из Кабмина РБ возглавят в Госсовете ключевые комитеты.