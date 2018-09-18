В Башкирии сменится глава местного КПРФ — источник

В Башкортостане может смениться глава рескома КПРФ. Об этом «Реальному времени» сообщил источник, близкий к руководству партии.

По его словам, в республике члены компартии недовольны деятельностью своего руководителя Юнира Кутлугужина.

«Во время предвыборной кампании не было централизованной работы. К тому же партию в последнее время сотрясают различные скандалы», — рассказал собеседник «Реального времени».

Отметим, сам Кутлугужин к моменту публикации заметки на телефонный звонок нашего корреспондента не ответил.

Как писало «Реальное время», в начале сентября сотрудники Следственного комитета задержали члена Центризбиркома Башкирии с правом решающего голоса от КПРФ Вадима Садыкова, который, по версии следствия, предложил одному из лидеров Башкирского регионального отделения КПРФ Яну Двинскому 100 тыс. рублей. Тот в свою очередь должен был поменять наблюдателей от компартии на избирательных участках Калининского района Уфы на людей, подконтрольных местным властям.

На прошлой неделе, после выборов в Государственное Собрание — Курултай РБ, в рядах башкирских коммунистов обнаружились разногласия по поводу списков депутатов. После голосования в региональный парламент должна была пройти семейная пара — Рустам и Лия Хафизовы. Касательно прекрасной половины этой четы в руководстве рескома КПРФ возникли споры. Однако в итоговый список Лия Хафизова попала.

Вторым «отсеянным» во внутрипартийной борьбе мог оказаться руководитель республиканского отделения «Левого фронта» Дмитрий Чувилин. Он прошел в парламент по партийным спискам от Белореченского избирательного округа №5. Но местные коммунисты вместо него решили отдать мандат Герману Трунову. Чувилин в свою очередь делиться депутатским креслом не намерен и желает участвовать в работе Госсобрания в качестве народного избранника.

Напомним, по результатам выборов КПРФ нарастила количество мест в региональном парламенте. Компартия смогла забронировать 15 мандатов (13,6% голосов) взамен 10 из прошлого созыва.

О внутрипартийном кризисе и «группах по интересам» в рядах башкирских коммунистов наша интернет-газета уже сообщала ранее.