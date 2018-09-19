В Татарстане пенсионерам с «высокими доходами» отменят льготы на проезд

Власти Татарстана отменят компенсации на проезд в общественном транспорте пенсионерам с ежемесячным доходом выше 25 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Согласно документу, с 1 января следующего года правительство проиндексирует выплаты пенсионерам с доходом до 20 тыс. рублей на 4,3% — до 486 рублей (при стоимости проездного 466 рублей). Пенсионерам с доходами от 20 до 25 тыс. выплаты оставят на прежнем уровне — 180 рублей в месяц.

Как сообщает «Коммерсант», власти отменяют компенсацию за проезд пенсионерам с доходом свыше 25 тыс. рублей. С начала 2018 года они получали компенсацию в размере 90 рублей.

Отмечается, что в прошлом году доля пенсионеров с «высокими доходами» составляла около 12% от общего числа в Татарстане. Таким образом, без льготы останется примерно каждый восьмой пенсионер РТ. Бюджет республики сможет сэкономить порядка 75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Казани может подорожать.