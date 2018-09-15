«Это только первый этап». Противники МСЗ добились победы в Верховном суде Татарстана

Коллективный иск казанцев удовлетворен частично — территориальную схему строительства мусоросжигающего завода признали недействующей в двух положениях

Фото: Максим Платонов

Сенсационной и первой победы добились в Верховном суде РТ противники строительства мусоросжигательного завода. Сегодня по их коллективному иску суд вынес решение — территориальную схему в частях, связанных со строительством МСЗ и полигона для размещения зоошлаковых отходов, образуемых заводом, признать недействующей. В остальной части Фемида не поддержала экоактивистов. Подробнее — в материале «Реального времени.

«Этого никто не ожидал»

Верховный суд РТ вынес решение, которого так долго добивались экоактивисты, — территориальную схему по обращению с отходами частично признали недействующей. Это коснулось положения о строительстве МСЗ и полигона для размещения зоошлаковых отходов. Пока решение в законную силу не вступило.

— Да, Верховный суд РТ признал терсхему недействующей по двум положениям. Впечатления хорошие, но эта победа еще не окончательная, — осторожно радуется одна из участниц процесса Вера Керпель.

Были и те, кто прямо заявил, что не удовлетворен решением. Вообще среди противников строительства МСЗ мало звучало по-настоящему восторженных возгласов.

— Я не удовлетворен решением, не в полном объеме отражены наши требования. Да, заявлено о формальном нарушении этих частей, но нужно добиться признания всей терсхемы недействующей, нужно учитывать интересы жителей, провести общественные обсуждения. Да, сегодня это победа в огромной войне, но сложилось такое впечатление, что признали нарушения в этих частях и их нужно устранить, но это решение не о полной отмене строительства МСЗ, — рассуждает Дмитрий Егоров.

С его слов, на заседание пришли около 90 человек в качестве слушателей.

По словам Дмитрия Егорова, на заседание пришли около 90 человек. Фото Юлии Косолапкиной

— Мы такого не ожидали. Хоть в какой-то части одобрили наши требования. Но нужно оспаривать всю терсхему, а то получается, что все госорганы всё сделали правильно. Мы довольны вынесенным решением, но нужно не допустить строительства завода. К тому же Минстрой может оспорить вынесенное решение. Мы готовим еще два иска — по слушаниям по строительству МСЗ, которые считают состоявшимися, но это не так, также иск по переводу земель. Впечатления от сегодняшнего решения в любом случае положительные, — добавила еще одна активистка Елена Изотова.



«Сначала никто не понял, и я объясняла»

Юрист Елена Бикташева, отстаивавшая интересы жителей поселка Осиново в суде, рассказала подробности с заседания.

— Сначала никто ничего не понял, уже выйдя из зала, стала объяснять. Да, терсхему признали недействующей в двух частях. По остальным пунктам, которые тоже хотели признать незаконными, например строительство других объектов, нормативы накопления отходов, нам отказали. Уверена, что кабмин будет оспаривать это решение. Сегодня, конечно, была положительная реакция со стороны жителей. Но это только первый этап, «АГК» не оставит своих намерений. Решение, конечно, неожиданное для нас, я думала, вообще по всем частям терсхемы нам откажут, — прокомментировала первую победу Елена Бикташева.

Она предполагает, что терсхему в части строительства МСЗ снова внесут на утверждение кабмином, «по новым правилам она точно должна проходить общественные обсуждения».

109 активистов

Напомним, первое заседание по иску противников МСЗ, которые решили оспорить законность терсхемы, прошло 8 августа. Тогда только 12 человек из 109, подписавшихся под коллективным иском, смогли попасть на заседание. На следующем процессе уже в сентябре для слушателей выделили самый большой зал. Тогда заместитель Казанского межрайонного природоохранного прокурора Назим Псардия не раз своими высказываниями давал понять, что он не против истцов.

— Я не возражаю против приобщения подписей, это говорит о заинтересованности в рассмотрении дела, — выступал Псардия по поводу приобщения подписей активистов, которые считают прошедшие слушания по строительству МСЗ несостоявшимися.

Постановление о переводе земель в Осиново под МСЗ премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал 12 августа, тогда участок официально перевели в категорию земель промышленности. 28 июня в поселке Осиново прошли слушания по оценке воздействия на окружающую среду, состоятельность которых активисты также собираются оспаривать.

