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Главе двух районов Казани объявили выговор из-за скандала с долгами ветерана войны

11:26, 20.09.2018
Главе двух районов Казани объявили выговор из-за скандала с долгами ветерана войны
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Исполнительный комитет Казани объявил выговор главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимуру Алибаеву за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Решение принято в ходе разбирательства по ситуации с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко, которому управляющая компания за долги на несколько дней отключила свет, говорится в сообщении мэрии Казани.

Напомним, в Казани разгорелся скандал с выбиванием долгов у казанского ветерана Юрия Величко. Администрация Казани уже уволила Рустама Галимова — гендиректора управляющей компании, отключившей свет ветерану и подославшей к нему коллекторов. Информация о резонансном случае дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина, который поручил разобраться в ситуации.

ОбществоВласть Татарстан
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