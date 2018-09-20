Главе двух районов Казани объявили выговор из-за скандала с долгами ветерана войны

Исполнительный комитет Казани объявил выговор главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимуру Алибаеву за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.



Решение принято в ходе разбирательства по ситуации с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко, которому управляющая компания за долги на несколько дней отключила свет, говорится в сообщении мэрии Казани.

Напомним, в Казани разгорелся скандал с выбиванием долгов у казанского ветерана Юрия Величко. Администрация Казани уже уволила Рустама Галимова — гендиректора управляющей компании, отключившей свет ветерану и подославшей к нему коллекторов. Информация о резонансном случае дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина, который поручил разобраться в ситуации.