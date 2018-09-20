Минниханов принял участие в Российско-сингапурском бизнес-форуме

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Президент РТ Рустам Минниханов уже третий день находится с рабочим визитом в Сингапуре. Сегодня он уже посетил Российско-сингапурский деловой форум.

На нем уже выступили с презентацией инвестиционных возможностей двух стран председатель правительства РФ Максим Акимов и заместитель премьер-министра и министр экономической и социальной политики Сингапура Тарман Шанмугаратнама. Фото с форума опубликовал Минниханов на своей странице в Instagram.

Напомним, Минниханов прибыл в Сингапур 18 сентября. Он уже посетил Дом здоровья Kampung Admiralty, ознакомился с деятельностью «Стартап-инкубатора», комиссией государственной службы, Министерством коммуникаций и информатизации Сингапура и центром оказания услуг населению Our Tampines Hub.

Кроме того, во время встречи с министром торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном глава РТ пригласил его посетить Татарстан.