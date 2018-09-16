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Мэр Уфы покинет свой пост в конце сентября — СМИ

10:26, 16.09.2018 1
Мэр Уфы покинет свой пост в конце сентября — СМИ
Фото: ufacity.info

Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов в конце сентября объявит об уходе со свой должности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, вопрос будет вынесен на голосование сессии горсовета до 27 сентября. В администрации главы региона в курсе принятого решения. Стоит отметить, что официального подтверждения информации об уходе Ялалова на данный момент не поступало.

Напомним, ранее мэр Уфы подтвердил наличие предложения уйти в Совет Федерации.

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:38
    Давно пора. Превратил Уфу в отсталую деревню
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