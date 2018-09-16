Мэр Уфы покинет свой пост в конце сентября — СМИ

Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов в конце сентября объявит об уходе со свой должности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, вопрос будет вынесен на голосование сессии горсовета до 27 сентября. В администрации главы региона в курсе принятого решения. Стоит отметить, что официального подтверждения информации об уходе Ялалова на данный момент не поступало.

Напомним, ранее мэр Уфы подтвердил наличие предложения уйти в Совет Федерации.