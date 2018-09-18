В Уфе расширился список претендентов на пост мэра города
Названы новые претенденты на место мэра Уфы вместо Ирека Ялалова.
Как пишет Proufu, список пополнили директор «Башкиравтодора» Артур Шайнуров, бывший глава горсовета и директор УМПО Евгений Семивеличенко, директор «Уфаводоканала» Ильяс Гильмутдинов и руководитель Минэкономразвития РБ Сергей Новиков.
До этого возможными претендентами на кресло градоначальника называли главу Минземимущества РБ Евгения Гурьева и вице-премьера РБ Андрея Трухана. Они, по мнению издания, продолжают оставаться наиболее сильными претендентами.
Ранее мэрия Уфы и глава Башкирии Рустэм Хамитов подтвердили переход Ялалова в Совет Федерации.Общество Татарстан
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