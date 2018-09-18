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В Уфе расширился список претендентов на пост мэра города

22:53, 18.09.2018
В Уфе расширился список претендентов на пост мэра города
Фото: ufacity.info

Названы новые претенденты на место мэра Уфы вместо Ирека Ялалова.

Как пишет Proufu, список пополнили директор «Башкиравтодора» Артур Шайнуров, бывший глава горсовета и директор УМПО Евгений Семивеличенко, директор «Уфаводоканала» Ильяс Гильмутдинов и руководитель Минэкономразвития РБ Сергей Новиков.

До этого возможными претендентами на кресло градоначальника называли главу Минземимущества РБ Евгения Гурьева и вице-премьера РБ Андрея Трухана. Они, по мнению издания, продолжают оставаться наиболее сильными претендентами.

Ранее мэрия Уфы и глава Башкирии Рустэм Хамитов подтвердили переход Ялалова в Совет Федерации.

Общество Татарстан
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