«Единая Россия» стала лидером на выборах в Госсобрание Башкирии

Партия «Единая Россия», в рядах которой глава Башкортостана Рустэм Хамитов, мэр Уфы Ирек Ялалов и спортсменка Оксана Савченко, победила в выборах в Госсобрание — Курултай РБ. Заместителя гендиректора Марины Бортовой в списке нет.

За партию проголосовало 608 тыс. человек — 59,6%, за КПРФ — 17,9%, за ЛДПР — 9,6%, за «Справедливую Россию» — 5,5%, «Патриотов России» — 4,1%, «Российскую экологическую партию «Зеленые» — 1,2%, следует из материалов избиркома.

Уже вчера стало известно о лидерстве партии на выборах.