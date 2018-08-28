Казанец возглавил СУ СК России по Свердловской области

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Михаила Богинского главой СУ СК России по Свердловской области. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, он проработает на должности пять лет.

Ранее генерал 11 лет возглавлял СУ СК при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Богинский является уроженцем Казани. Окончил юрфак Казанского государственного университета. С 1997 по 2007 год работал на разных должностях в прокуратуре РТ, после этого 11 лет возглавлял СУ СК при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Ранее Путин назначил глав МВД и ФСИН Удмуртии.