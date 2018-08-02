Кандидаты Башкирии: аффилированные с «Содой», люди Миллера и опора Ялалова

Топ-12 «боевых округов» на выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая Башкортостана шестого созыва

В июне Центризбирком Башкортостана объявил о старте новых выборов в региональный парламент, Государственное Собрание — Курултай РБ шестого созыва, которые состоятся 9 сентября. В двух предыдущих обзорах «Реального времени», представленных уфимским политологом Дмитрием Казанцевым, мы ознакомили читателей с расстановкой политических сил и лидерами партийных списков, выдвигаемых в Госсобрание. Продолжая рассказывать об электоральных процессах в Башкирии, политологи Дмитрий Казанцев и Николай Евдокимов составили топ-12 «боевых округов», в которых ожидается наиболее ожесточенная борьба самых ресурсных и узнаваемых кандидатов за депутатские мандаты башкирского парламента. ЦИК окончательно зарегистрировал всех потенциальных кандидатов. И итоговый анализ «боевых округов» готов.

Нынешний состав Госсобрания пятого созыва: тотальное доминирование «единороссов» и тихие голоса оппозиции

Сегодня в Государственном Собрании пятого созыва представлены 110 депутатов из шести политических партий. Это «Единая Россия» — 94, КПРФ — 10, ЛДПР — 3, по одному представителю от «Патриотов России», «Зеленых» и «Партии социальной солидарности». В стенах местного заксобрания сформированы несколько партийных фракций — от партии власти, коммунистов и либерал-демократов, а также объединенная депутатская группа из «Патриотов России», экологической партии «Зеленых» и «Партии социальной солидарности» (ныне не существующей).

Сравнительный анализ выборов в республиканский парламент — 2013 и 2018: меньше кандидатов при том же числе партий

На выборах в Госсобрание шестого созыва по одномандатным округам зарегистрировано 290 (из 334 выдвинутых) кандидатов и еще 736 претендентов от шести партий намерены избираться по единому избирательному округу (подавались от восьми партий 908 списочников). В 2013 году за депутатские мандаты собирались бороться 1 232 выдвиженца по партийным спискам (по единому республиканскому округу) и 444 — по одномандатным округам. При этом оговоримся, что часть кандидатов в депутаты была зарегистрирована и по партийному списку, и в одномандатных округах. На этом фоне незначительно сократилось число самовыдвиженцев: в 2013 году их было порядка 30, в 2018 году — всего 26.

Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось число претендентов на все те же 110 мандатов регионального парламента. Часть из выдвинутых в нынешний созыв законодательного органа республики одномандатников уже отсеялась и составила 290 кандидатов (из 334 выдвинутых), остальные кандидаты отказались от участия в выборах либо не прошли регистрацию в башкирском ЦИКе, аналогично периоду 2013 года, когда из 444 выдвинутых одномандатников было зарегистрировано лишь 383.

Например, в настоящее время по 4-му одномандатному избирательному округу кандидатом с отказом в регистрации стал действующий депутат Госсобрания от ЛДПР Эдуард Мустафин, по 1-му округу — его коллега по республиканскому парламенту единоросс Дмитрий Новиков, по 10-му округу — руководитель регионального отделения сетевого движения «Открытая Россия» Зульфия Гайсина.

Сегодня в Государственном Собрании пятого созыва представлены 110 депутатов из шести политических партий. Фото facebook.com



К слову сказать, на корректировку итогового списка кандидатов могут повлиять и некоторые экстрафакторы. Так, буквально на днях «Патриоты России» подали на КПРФ административную жалобу о признании недействительным заверения Центризбиркомом партийного списка компартии. После чего башкирские коммунисты сообщили, что «пожертвуют» кандидатами в двух региональных группах — в Усенской и Иремельской, чтобы устранить допущенное ими нарушение регионального кодекса о выборах. Причиной неприятного казуса стало выдвижение в региональных группах по одному кандидату от коммунистов, хотя кодекс требует выдвижения как минимум двух.



А вот общее количество региональных отделений политических партий, желающих снова поучаствовать в предвыборной гонке, осталось практически неизменным — в 2013 году их было 18, в 2018-м — 17. При этом в нынешний период претендовать на вхождение в Курултай по единому республиканскому округу смогут лишь ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Патриоты России», КПРФ и «Зеленые», остальным партиям в регистрации их список Центризбиркомом было отказано.

Также ранее мы писали, что в числе зарегистрированных кандидатов есть люди с «темным прошлым», причем их ряды за минувшее время снова пополнились. Это директор коммерческой структуры, имеющий судимость за мошенничество, и руководитель местной транспортной компании, судимый по статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Выборы в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан V созыва состоялись в сентябре 2013 года. Фото bashinform.ru

Одномандатные округа как политический лифт для региональной оппозиции

Выборы в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан V созыва состоялись в сентябре 2013 года. Общая численность депутатов по сравнению с прошлым созывом была снижена со 120 до 110 человек. При этом численный состав депутатского корпуса сокращался с каждым последующим созывом: в первый созыв избиралось 196 депутатов. Переход к смешанной избирательной системе в 2008 году, в свою очередь, несколько стимулировал деятельность политических партий, которые стали рассматриваться как один из вариантов политического «лифта».

Тем не менее роль партий (прежде всего оппозиционных) в политической системе региона по-прежнему вторична, хотя через одномандатные округа в 2013 году смогли пройти такие известные личности, как зампред российской экологической партии «Зеленые» Руфина Шагапова, организовавшая не одну сотню общественных акций и обладающая высокой медиактивностью, лидер регионального отделения «Патриотов России» и Конгресса татар Башкортостана Загир Хакимов, журналист и экс-председатель Партии социальной солидарности в регионе Ильдар Исангулов.

Напомним, что в новый созыв Госсобрания, как и в прошлый состав регионального парламента, будут избраны 55 кандидатов по одномандатным округам и столько же по общереспубликанскому списку.

«Боевые округа» по выборам депутатов Госсобрания-Курултая РБ

№ избирательного округа Кол-во зарегистрированных кандидатов Наиболее известные кандидаты (ФИО, должность) Краткая характеристика кандидатов Чем запомнились 5 8 1) Люция Юлуева руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единая Россия» Перспективный молодой политик. Должна воплощать собой принцип обновления кадров «Единой России» Организатор большинства молодежных мероприятий в регионе 2) Александр Бондаренко, руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия» Относительно молодой политик, долгое время возглавлял молодёжное движение «эсеров» в Башкирии Безуспешно принимал участие в думских выборах 2011 и 2016 годов 7 7 1) Альберт Мусифуллин, депутат Госсобрания, партия «Единая Россия» Возглавлял МУП «ИСК г. Уфы» — структуру крупного муниципального застройщика Считается человеком, близким к мэру Уфы Иреку Ялалову 2) Владимир Нагорный, экс-руководитель республиканского Белого дома, партия «Патриоты России» Опытный чиновник, но с невысоким уровнем медийности и публичной активности В период работы в республиканской администрации до начала июня 2018 года считался одним из наиболее влиятельных региональных политиков 14 6 1) Александр Дегтев, директор Управляющей компании «Целевой капитал», депутат Госсобрания, партия «Единая Россия» Провластный политик с высоким уровнем медийности. В свое время работал в аппарате фракции «Единой России» в Государственной Думе, имеет федеральные связи Избирался заместителем председателя Общественной палаты региона второго и третьего созывов 2) Ильдар Исангулов, телеведущий «Вся Уфа», депутат Госсобрания, «Партия Дела» Известен за счет своей журналистской деятельности и в качестве ведущего передачи «Дознание» городского телеканала «Вся Уфа». Избрался в состав Курултая от фактически уже не существующей «Партии социальной солидарности». В 2016 году участвовал в выборах в Государственную Думу от партии «Яблоко», ранее рассматривался как один из кандидатов на роль председателя регионального отделения этой партии 17 6 1) Ильгам Галин, предприниматель, депутат Госсобрания, КПРФ Крупный бизнесмен, имеющий значительное влияние в северо-западной части республики. Один из лидеров партсписка коммунистов в Госсобрание, воспринимается многими партийцами как потенциальный претендент на должность руководителя регионального отделения КПРФ Был обвинен частью коллег-коммунистов в нецелевом использовании партийных средств во время одной из прошлых избирательных кампаний 2) Дамир Галиуллин, финансовый директор ООО «Экспресс», партия «Единая Россия» Молодой политик, долгое время работавший в структурах МГЕР Занимается предпринимательской деятельностью в сфере здравоохранения 3) Фазит Арсланов, заместитель генерального директора ООО «Нефтехимпромсервис», депутат Госсобрания, партия «Гражданская Платформа» В 2013 году избрался в Курултай по списку КПРФ, обладает низкой медийностью. В Госсобрании выполняет, по большей части, лоббистские функции На Арсланова в Курултай поступала жалоба от субподрядчиков о задержке расчетов, что стало предметом публичного обсуждения в региональном парламенте