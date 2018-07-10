Башкирское отделение ЛДПР на выборах в Курултай возглавит Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пойдет «паровозом» на выборах в Госсобрание — Курултай РБ. В первой тройке списка также депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев и местный координатор партии Дмитрий Иванов.

Полный список кандидатов ЛДПР не предоставила, передает «Коммерсант». Выборы в башкирский парламент пройдут 9 сентября.

Напомним, что от партии «Патриоты России» выдвинулся бывший руководитель администрации главы республики.

Ранее «Реальное время» совместно с политологом Дмитрием Казанцевым анализировали расстановку сил перед выборами в республиканский парламент.