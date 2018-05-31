Без опять булдырабыз: в Кремле приняли хоккеистов казанского «Ак Барса»
В Кремле чествовали казанский «Ак Барс»
Еще каких-то шесть-семь лет назад Казань, благодаря успехам своих команд сразу в нескольких видах спорта, вполне заслуженно носила звание спортивной столицы России. Однако в последние годы этот статус серьезно пошатнулся — хоккейный «Ак Барс» и футбольный «Рубин» перестали брать титулы, а победы волейбольных коллективов где-то уже начали даже приедаться. Нынешняя спортивная весна стала в этом смысле переломной — сначала «отчествовали» волейболистов и ватерполистов, а вчера дошла очередь и до хоккеистов. О том, как поздравляли «Ак Барс» в казанском Кремле — в материале «Реального времени».
Организация на три с плюсом
Тысячи болельщиков хоккейного «Ак Барса» из городов и районов республики, а также из соседних российских регионов планировали свой вечер среды заранее, освободив его для чествования своих кумиров. Однако в грандиозные планы вмешалась погода — из-за ураганного ветра с дождем запланированное мероприятие на площади Тысячелетия пришлось перенести на неопределенный срок. В результате желающие встретиться с «барсами» смогли сделать это лишь в казанском Кремле, где хоккеистов чествовал президент РТ Рустам Минниханов.
При этом и поклонники команды, и приглашенные к пяти вечера журналисты ждали начала церемонии около часа, а по ее окончании последние не получили даже элементарного пресс-подхода от представителей клуба. Спасли вечер две составляющие. Во-первых, выступление Рустама Минниханова, который вел мероприятие сразу на двух языках, помогая при этом с переводом для высокопоставленных гостей. А во-вторых, встреча болельщиков и игроков «Ак Барса» уже после окончания церемонии. Все вместе, одной большой толпой, они двигались к автобусу, неся Кубок Гагарина, делая на ходу селфи, беря и раздавая автографы и просто тепло общаясь. В конце к Зинэтуле Билялетдинову подбежал заплаканный мальчик, потерявший в толпе родителей, и наставник «барсов» показал себя с самой что ни на есть человеческой стороны — принялся его успокаивать.
«КХЛ даже лучше, чем НХЛ»
— Рады встретиться с вами, триумфальными обладателями Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги, — поприветствовал всех на самой церемонии чествования Рустам Минниханов. — Команда провела регулярный чемпионат в напряженной борьбе и в большинстве матчей показывала зрелищную игру, которую так любят наши болельщики. Это общая победа. Без булдырабыз! Мы можем!
Затем Минниханов перечислил достижения татарстанского хоккея, упомянув количество открытых хоккейных площадок и мест досуга для населения.
— Хотел бы высказать слова признательности руководству Федерации хоккея России, Континентальной хоккейной лиги. Потому что у нас своя лига ничем не хуже, чем НХЛ. Даже лучше, — закончил президент РТ.
«Татарстан может соперничать даже с Канадой»
Затем он вручил хоккеистам и работникам клуба «Ак Барс» государственные награды, медали и благодарственные письма. В первую очередь наград (медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан») удостоились главный тренер команды и десять игроков — Александр Свитов, Александр Бурмистров, Эмиль Гарипов, Данис Зарипов, Станислав Галиев, Артем Лукоянов, Антон Ландер, Иржи Секач, Андрей Марков и Альберт Яруллин.
Рустам Минниханов:
«Рады встретиться с вами, триумфальными обладателями Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги. Команда провела регулярный чемпионат в напряженной борьбе и в большинстве матчей показывала зрелищную игру, которую так любят наши болельщики. Это общая победа. Без булдырабыз! Мы можем!»
Фото tatarstan.ru
Клуб тоже не пришел на встречу с пустыми руками. Билялетдинов и Свитов подарили президенту РТ памятную медаль, золотую игровую майку под номером «2018» с фамилией «Минниханов», а также историческую фотографию с победного финала Кубка Гагарина. Добавим, что капитан «Ак Барса» пришел на встречу с загипсованной правой рукой.
А завершили мероприятие руководители ФХР и КХЛ Владислав Третьяк и Дмитрий Чернышенко.
— Есть какая-то магия цифр. «Ак Барс» завоевал и первый кубок, и десятый, юбилейный. А всего — три кубка, впервые в лиге. Мы уже не раз говорили, что Татарстан очень высоко поднимает планку, к которой все будут стремиться. Это очень важно для каждого из вас и в жизни республики. Дети, воодушевленные вашей победой, будут заниматься хоккеем. У нас появятся новые чемпионы, благодаря этому уровень лиги станет выше. А уровень лиги для нас не просто красивые слова. Сильная лига — это, прежде всего, сильная сборная, — сказал Чернышенко.
Третьяк, в свою очередь, особо поблагодарил президента Татарстана.
— Хочу сказать, что вы, Рустам Нургалиевич, действительно член нашей российской хоккейной семьи. Вы так много сделали для развития хоккея в республике, что можете даже посоперничать с Канадой. И, конечно же, я хотел бы поздравить игроков «Ак Барса». Вы молодцы, вы действительно показывали достойный хоккей весь сезон, и не зря я уже третий раз награждаю вас здесь. Для меня это большая честь. Вы действительно заслуженные обладатели Кубка Гагарина! — резюмировал Третьяк.
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