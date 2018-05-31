Без опять булдырабыз: в Кремле приняли хоккеистов казанского «Ак Барса»

В Кремле чествовали казанский «Ак Барс»

Еще каких-то шесть-семь лет назад Казань, благодаря успехам своих команд сразу в нескольких видах спорта, вполне заслуженно носила звание спортивной столицы России. Однако в последние годы этот статус серьезно пошатнулся — хоккейный «Ак Барс» и футбольный «Рубин» перестали брать титулы, а победы волейбольных коллективов где-то уже начали даже приедаться. Нынешняя спортивная весна стала в этом смысле переломной — сначала «отчествовали» волейболистов и ватерполистов, а вчера дошла очередь и до хоккеистов. О том, как поздравляли «Ак Барс» в казанском Кремле — в материале «Реального времени».

Организация на три с плюсом

Тысячи болельщиков хоккейного «Ак Барса» из городов и районов республики, а также из соседних российских регионов планировали свой вечер среды заранее, освободив его для чествования своих кумиров. Однако в грандиозные планы вмешалась погода — из-за ураганного ветра с дождем запланированное мероприятие на площади Тысячелетия пришлось перенести на неопределенный срок. В результате желающие встретиться с «барсами» смогли сделать это лишь в казанском Кремле, где хоккеистов чествовал президент РТ Рустам Минниханов.

При этом и поклонники команды, и приглашенные к пяти вечера журналисты ждали начала церемонии около часа, а по ее окончании последние не получили даже элементарного пресс-подхода от представителей клуба. Спасли вечер две составляющие. Во-первых, выступление Рустама Минниханова, который вел мероприятие сразу на двух языках, помогая при этом с переводом для высокопоставленных гостей. А во-вторых, встреча болельщиков и игроков «Ак Барса» уже после окончания церемонии. Все вместе, одной большой толпой, они двигались к автобусу, неся Кубок Гагарина, делая на ходу селфи, беря и раздавая автографы и просто тепло общаясь. В конце к Зинэтуле Билялетдинову подбежал заплаканный мальчик, потерявший в толпе родителей, и наставник «барсов» показал себя с самой что ни на есть человеческой стороны — принялся его успокаивать.

Желающие встретиться с «барсами» смогли сделать это в казанском Кремле, где хоккеистов чествовал президент РТ Рустам Минниханов. Фото Олега Тихонова



«КХЛ даже лучше, чем НХЛ»

— Рады встретиться с вами, триумфальными обладателями Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги, — поприветствовал всех на самой церемонии чествования Рустам Минниханов. — Команда провела регулярный чемпионат в напряженной борьбе и в большинстве матчей показывала зрелищную игру, которую так любят наши болельщики. Это общая победа. Без булдырабыз! Мы можем!

Затем Минниханов перечислил достижения татарстанского хоккея, упомянув количество открытых хоккейных площадок и мест досуга для населения.

— Хотел бы высказать слова признательности руководству Федерации хоккея России, Континентальной хоккейной лиги. Потому что у нас своя лига ничем не хуже, чем НХЛ. Даже лучше, — закончил президент РТ.

«Татарстан может соперничать даже с Канадой»

Затем он вручил хоккеистам и работникам клуба «Ак Барс» государственные награды, медали и благодарственные письма. В первую очередь наград (медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан») удостоились главный тренер команды и десять игроков — Александр Свитов, Александр Бурмистров, Эмиль Гарипов, Данис Зарипов, Станислав Галиев, Артем Лукоянов, Антон Ландер, Иржи Секач, Андрей Марков и Альберт Яруллин.

Рустам Минниханов:

«Рады встретиться с вами, триумфальными обладателями Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги. Команда провела регулярный чемпионат в напряженной борьбе и в большинстве матчей показывала зрелищную игру, которую так любят наши болельщики. Это общая победа. Без булдырабыз! Мы можем!»

Фото tatarstan.ru



Клуб тоже не пришел на встречу с пустыми руками. Билялетдинов и Свитов подарили президенту РТ памятную медаль, золотую игровую майку под номером «2018» с фамилией «Минниханов», а также историческую фотографию с победного финала Кубка Гагарина. Добавим, что капитан «Ак Барса» пришел на встречу с загипсованной правой рукой.

А завершили мероприятие руководители ФХР и КХЛ Владислав Третьяк и Дмитрий Чернышенко.

— Есть какая-то магия цифр. «Ак Барс» завоевал и первый кубок, и десятый, юбилейный. А всего — три кубка, впервые в лиге. Мы уже не раз говорили, что Татарстан очень высоко поднимает планку, к которой все будут стремиться. Это очень важно для каждого из вас и в жизни республики. Дети, воодушевленные вашей победой, будут заниматься хоккеем. У нас появятся новые чемпионы, благодаря этому уровень лиги станет выше. А уровень лиги для нас не просто красивые слова. Сильная лига — это, прежде всего, сильная сборная, — сказал Чернышенко.

Президент РТ вручил хоккеистам и работникам клуба государственные награды, медали и благодарственные письма. Фото tatarstan.ru



Третьяк, в свою очередь, особо поблагодарил президента Татарстана.

— Хочу сказать, что вы, Рустам Нургалиевич, действительно член нашей российской хоккейной семьи. Вы так много сделали для развития хоккея в республике, что можете даже посоперничать с Канадой. И, конечно же, я хотел бы поздравить игроков «Ак Барса». Вы молодцы, вы действительно показывали достойный хоккей весь сезон, и не зря я уже третий раз награждаю вас здесь. Для меня это большая честь. Вы действительно заслуженные обладатели Кубка Гагарина! — резюмировал Третьяк.

1 / 20 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов