Соцсети запретили «Единой России» использовать слоган «Партия президента»

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» отказались размещать на правах рекламы агитацию партии «Единая Россия» с упоминанием президента.



В компании Mail.ru, владеющей двумя крупнейшими соцсетями страны, затребовали у «Единой России» документы, официально подтверждающие поддержку партии Владимиром Путиным, передает Znak.com со ссылкой на источник в одном из региональных избирательных штабов.

«Естественно, никаких официальных документов о поддержке партии Путиным нет. Да они и не требуются по закону. Мы не используем фото или видео с президентом. Только само слово «президент», — заявил источник.



Ранее сообщалось, что замруководителя центрального исполкома «Единой России», глава управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов, который курирует в партии выборы в регионах, может покинуть свой пост.