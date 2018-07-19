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Правительство Башкирии согласовало КПРФ митинг против пенсионной реформы

17:27, 19.07.2018
Правительство Башкирии согласовало КПРФ митинг против пенсионной реформы
Фото: google.ru/maps/скриншот

Власти Башкирии согласовали республиканскому отделению КПРФ проведение еще одного митинга против повышения пенсионного возраста в Уфе. Мероприятие решено провести 28 июля перед Дворцом спорта.

Заявка коммунистов рассчитана на 750 участников, передает RBtoday.

Напомним, что 12 июля в Уфе уже прошел митинг против пенсионной реформы. В нем участвовали 5 тысяч человек, хотя заявка подавалась на 10 тысяч.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий повышение пенсионного возраста.

ОбществоВласть Башкортостан
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