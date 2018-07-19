Правительство Башкирии согласовало КПРФ митинг против пенсионной реформы

Власти Башкирии согласовали республиканскому отделению КПРФ проведение еще одного митинга против повышения пенсионного возраста в Уфе. Мероприятие решено провести 28 июля перед Дворцом спорта.

Заявка коммунистов рассчитана на 750 участников, передает RBtoday.

Напомним, что 12 июля в Уфе уже прошел митинг против пенсионной реформы. В нем участвовали 5 тысяч человек, хотя заявка подавалась на 10 тысяч.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий повышение пенсионного возраста.