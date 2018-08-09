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В КФУ отреставрировали самое большое печатное издание Корана

16:45, 09.08.2018
В КФУ отреставрировали самое большое печатное издание Корана
Фото: media.kpfu.ru

Ученые и реставраторы Института международных отношений КФУ отреставрировали самое большое печатное издание Корана в мире. Заказчиком реставрационных работ выступило Министерство культуры РФ.

Книга насчитывает 632 страницы и весит более 800 кг. Она была изготовлена в 2011 году в итальянской типографии ACR Group. В том же году изделие итальянских мастеров вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое печатное издание священной книги мусульман.

На момент поступления на реставрацию книга, несмотря на относительно короткий срок эксплуатации издания, по причине больших габаритов и веса получила ряд серьезных дефектов. Речь идет как о переплете Корана, так и непосредственно о книжном блоке, передает пресс-служба КФУ.

Ранее сообщалось, что казанский Коран планируют внести в список ЮНЕСКО.

ОбществоОбразование Татарстан
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