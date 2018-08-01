На войне как на войне: новый муфтият, «профсоюз мулл» и шариатский суд по-кавказски

Татары и Гражданская война. Часть 4: мусульманское духовенство

100 лет назад в России происходили бурные события Гражданской войны. Одним из центров столкновений красных и белых стали Казанская и Уфимская губернии. Историк и колумнист «Реального времени» Айдар Хабутдинов продолжает цикл публикаций о том, что происходило на территории современных Татарстана и Башкортостана в 1918—1919 годах (первую часть см. здесь, вторую — здесь, третью – здесь). Сегодня исследователь рассказывает о проектах национально-территориальных образований татар и башкир.

Национальные муфтияты

11 января 1918 года первая сессия Миллет Меджлисе (национального собрания) в Уфе прекратила работу. Членами Диния Назараты (религиозного ведомства) были избраны казыи Р. Фахретдин, С. Урманов, К. Тарджемани, М. Буби, Г. Сулеймани, Хаджат аль-Хаким Махмудов. Пост председателя сохранил Г. Баруди. Реальная власть в Диния Назарат сохранилась в руках деятелей ордена Накшбандийа: шейха Галимжана Баруди и его мюридов Тарджемани и Сулеймани, то есть духовенства, связанного с буржуазией Казани.

В решении о роспуске Милли Идарэ (национального управления) от 12 апреля 1918 года, которое подписали И. Сталин и М. Вахитов, было особо отмечено сохранение Духовного управления, «с условием невмешательства в политические дела». 25 апреля 1918 года от имени Диния Назараты (религиозного министерства) Г. Баруди и казыи подписали воззвание, где они предупреждали авторов этого решения об ответственности перед божьей карой, судом нации и истории. В июне 1918 года от имени Диния Назараты они подписали поздравление в связи с избавлением Уфы от власти большевиков. После вторичного занятия Уфы большевиками в 1919 году Баруди отбыл с рядом лидеров Милли Идарэ в Петропавловск, но вернулся в Уфу после окончательного перехода Волго-Уральского и Сибирского регионов под контроль большевиков в начале 1920 года. Риза Фахретдин, в отличие от муфтия и других казыев, отказался покинуть Уфу и назарат продолжил существование. В годы Гражданской войны Диния Назарат, несмотря на репрессии советской власти и белогвардейского режима Колчака, оставался единственным функционирующим Назаратом Милли Идарэ.

Автономное правительство Башкирии — режим Валиди — в ноябре 1917 года создало собственное Башкирское духовное управление в составе правительства. Его предложили возглавить Р. Фахретдину, но тот предпочел остаться казыем ЦДУМ. В отличие от джадидов в руководстве ЦДУМ БДУ возглавили кадимисты. Сторонники шейхов Курбангалиевых не поддержали ни тех ни других и создали полк «Мухаммад алейхи салам» («Пророк Мухаммад, мир ему»).

Автономное правительство Башкирии — режим Валиди — в ноябре 1917 года создало собственное Башкирское духовное управление в составе правительства. Его предложили возглавить Р. Фахретдину, но тот предпочел остаться казыем ЦДУМ. Фото proufu.ru



Мусульманские советские лидеры должны были выстраивать отношения с духовенством национальной религии. 15 июля 1918 года общий отдел Центрального мусульманского комиссариата обратился в Военный комиссариат Москвы с просьбой о предоставлении отсрочки по мобилизации ахуну А. Фатахутдинову: «как незаменимого лица, исполняющего различные требы мусульманской группы Москвы, как среди граждан, так и красноармейцев, как то: общественные молитвы, проповеди, венчание, похороны и проч.».

«Профсоюз мулл» приветствует Татарскую Республику

В годы гражданской войны при потере централизованного руководства духовенство на местах самостоятельно поддерживало связи. 12 октября 1919 года в ауле Иж-Буби состоялся региональный съезд мусульманского духовенства пяти уездов, то есть региона влияния медресе Буби. На съезде были рассмотрены следующие вопросы: доклад о положении Советской России в настоящее время (в текущий момент); ознакомление с программой ВКП(б), переработанной на VIII съезде партии; определение единой и истинно идейной организации для духовенства пяти уездов; проведение в жизнь Декрета о религии и упорядочение ведения духовных дел; подготовка в будущем духовенства в истинном духе ислама.

На съезде присутствовало духовенство Сарапульского, Елабужского, Мензелинского, Бирского и Осинского уездов. Причем было отмечено, что «каждая уездная татаро-башкирская секция будет высылать по одному представителю». К тому же должен участвовать «представитель от политотдела Мусульманской центральной военной коллегии». Комиссию по созыву съезда возглавил Г. Буби. Сам факт созыва этого съезда показал устойчивость региональных структур и перевод общественной активности в рамки религии.

Духовенство на местах единодушно поддержало создание национальной государственности Татарской Республики. 25 июня 1920 года собрание «красных мулл» состоялось в Балтаевской волости Тетюшского уезда. Оно выступило в поддержку образования Татарской Республики и позиции России в советско-польской войне. «Муллы волости создали профсоюз».

12 октября 1919 года в ауле Иж-Буби состоялся региональный съезд мусульманского духовенства пяти уездов, то есть региона влияния медресе Буби. Фото islam-portal.ru



Собрание учителей и имамов состоялось в Больше-Кармалинской волости Тетюшского уезда. Оно приняло резолюцию: «Мы, учителя и имамы аула Богородские Карамалы, поздравляем от всей души Татарскую Социалистическую Республику и отмечаем, что причиной ее рождения является социальная революция на Востоке. И верим в претворение в жизнь Татарской рабоче-крестьянской республики, основанной на экономической свободе и социализме».

А тем временем на Северном Кавказе

В Дагестане в годы революции и Гражданской войны (1917—1921) религиозные деятели стали самыми популярными лидерами общественно-политической жизни, их избирали в новые выборные и представительные органы власти. Другие общественно-политические деятели, особенно большевики, старались заручиться поддержкой духовенства. Для обсуждения религиозных и важных общественных вопросов стали легально созываться советы алимов и съезды духовенства, что было невозможно при царском режиме. По требованию духовенства и верующих повсеместно стали создаваться шариатские суды, расширялась сеть мусульманских школ — мектебов и медресе, строились новые мечети.

В Дагестане Октябрьская революция и начало Гражданской войны окончательно раскололи религиозных деятелей на сторонников и противников большевиков. Антисоветское движение под религиозными лозунгами возглавил крупный алим Н. Гоцинский, провозглашенный в мае 1917 года муфтием, а в августе 1917 и январе 1918 — имамом Дагестана. Дагестанских социалистов и большевиков поддержали шейхи А.-Х. Акушинский (в пику Гоцинскому социалистами-большевиками в январе 1918 года провозглашенный шейх-уль-исламом), Сейфулла-кади Башларов, Хасан Кахибский и их последователи.

Некоторые религиозные деятели боролись как против «красных», так и против «белых», считая и тех и других противниками независимости самопровозглашенной Республики горцев Северного Кавказа и Дагестана (Горской республики). Яркий тому пример — Узун-Хаджи Салтинский, возглавивший в 1918 году вместе с Гоцинским антисоветское восстание, а в 1919—1920 годах — антиденикинское движение в Чечне и ставший союзником А.-Х. Акушинского. Н. Гоцинский считал Деникина противовесом большевикам-атеистам и запретил своим последователям участвовать в антиденикинском движении, но повторно возглавил антисоветское восстание 1920—1921 годов и призвал горцев под знамена ислама. В политической борьбе как против «белых», так и против «красных», духовенство широко использовало проповеди и фетвы, призывающие мусульман защитить ислам и шариат от «гяуров». По призыву религиозных деятелей за оружие взялись сотни и тысячи дагестанцев.

Узун-Хаджи Салтинский возглавил в 1918 году вместе с Гоцинским антисоветское восстание, а в 1919—1920 годах — антиденикинское движение в Чечне и стал союзником А.-Х. Акушинского. Фото wikipedia.org

Шариатский суд был одним из наиболее распространенных религиозных институтов, с помощью которого представители мусульманского духовенства держали под своим влиянием массы. Первая резолюция о создании шариатских судов была принята на первом съезде горских народов Кавказа, проходившем в мае 1917 года во Владикавказе. При активном участии самых авторитетных ученых-алимов, кадиев и деятелей Горской республики в дальнейшем было разработано «Временное основное Положение судоустройства и Шариатского правления Республики Союза горцев Кавказа».

Согласно «Положению», на территории Горской республики учреждались выборные сельские и городские, окружные и областной шариатские суды. Сельские шариатские суды в составе трех лиц во главе с кадиями создавались обществами, насчитывающими не менее 50 домов. Возглавляло шариатскую судебную систему Горской республики шариатское правление из 11 членов с главноуправляющим муфтием. В разгар Гражданской войны шариатский суд в Дагестанской области был преобразован в военно-шариатский и использовался противоборствующими политическими силами и деятелями как инструмент борьбы с оппонентами.

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Таким образом, ЦДУМ в целом оказалось в стороне от Гражданской войны, большинство представителей духовенства продолжали оставаться на местах. Оно было лояльной структурой Милли Идарэ и поэтому поддержало Комуч. Несмотря на отъезд Г. Баруди из Уфы, ЦДУМ продолжало действовать в центре муфтията под руководством Р. Фахретдина. Режим Колчака не признал Милли Идарэ, а следовательно, и ЦДУМ (Диния Назараты) как его часть. БДУ следовало за режимом Валиди. В Дагестане и на Северном Кавказе духовенство в 1918 году в целом поддержало республику горцев Северного Кавказа и Дагестана (Горскую республику), а в 1919 году выступило против Деникина. Часть улемов поддержала советскую власть и составила костяк «красных» шариатских судов. Наджмуддин из Гоцо (Гоцинский) попытался восстановить имамат. Однако уже в начале 1920-х годов стало понятно, что большевистский режим в целом контролирует территорию современной России, кроме Дальнего Востока до конца 1922 года. Настало время для договора с ним, о чем говорилось в предыдущей статье.

Айдар Хабутдинов