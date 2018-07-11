На войне как на войне: как комучевцы расстреляли Вахитова, а Султан-Галиев воспротивился Сталину

Казанская губерния и Гражданская война. Часть 1

Фото: предоставлено Госархивом РТ

100 лет назад в России происходили бурные события Гражданской войны. Одним из центров столкновений красных и белых стала Казанская губерния. Своей сегодняшней колонкой в «Реальном времени» историк Айдар Хабутдинов начинает цикл публикаций о том, что происходило на территории современного Татарстана в 1918—1919 годах.

Хлебное место

Для Советской России контроль над путями сообщения между Европейской и Азиатской Россией и хлебом Поволжья был вопросом выживания нового режима, о чем неоднократно говорил председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР В.И. Ульянов-Ленин. В Поволжье наиболее опасным для режима было провозглашение Идель-Урал Штата как субъекта Российской Федеративной Республики. В условиях ее реального отсутствия и при наличии около 50 тысяч военнослужащих Харби Шуро это государственное образование могло обладать высокой степенью самостоятельности. Расположенный в треугольнике Казань — Уфа — Оренбург Штат имел выход ко всем водным путям и всем, кроме одной, железным дорогам, соединяющим Европейскую и Азиатскую Россию. Поэтому провозглашение Штата, намеченное на 1 марта 1918 года, было сорвано руководством Казанского губернского Совета, создавшего Казанскую Советскую Республику во главе с большевиком Яковом Шейнкманом, близким к тогдашнему председателю ВЦИК РСФСР, то есть к главе государства Якову Свердлову.

3 марта 1918 года после подписания Брестского договора большевики получили свободу рук в Волго-Уральском регионе. 28 марта 1918 года советские войска заняли Татарскую слободу Казани. 1 апреля 1918 года был ликвидирован Мусульманский ревштаб, представлявший Харби Шуро. Лидеры Мусульманского ревштаба в Казани не прибегли к оружию, так как опасались артиллерийского обстрела и террора со стороны матросов Балтийского флота.

8 июня 1918 года в Самаре было провозглашено правительство членов Всероссийского учредительного собрания (Комуч), что заставило большевиков сконцентрировать свои войска в Поволжье против внутренней оппозиции и Чехословацкого корпуса. К лету 1918 года в связи с наступлением войск Комуча в Казани сложилась критическая ситуация. При невыясненных до конца обстоятельствах был убит секретарь губкома РКП(б) Гирш Олькеницкий.

Провозглашение Штата, намеченное на 1 марта 1918 года, было сорвано руководством Казанского губернского Совета, создавшего Казанскую Советскую Республику во главе с большевиком Яковом Шейнкманом. Фото предоставлено Госархивом РТ

Привлекательность Казани обострялась наличием в городе основной части золотого запаса Российский империи. 31 мая губисполком ввел военное положение в губернии. 13 июня 1918 года СНК РСФСР образовал Реввоенсовет (РВС) для борьбы с чехословацкими войсками под руководством главкома М.А. Муравьева. С 20 июня в Казани расположились Реввоенсовет и штаб Восточного фронта. После поражения левоэсеровского мятежа в Москве командующий Восточным фронтом М. Муравьев выехал в Симбирск, арестовал командующего 1-й армией М. Тухачевского и разослал войскам Восточного фронта телеграммы о прекращении военных действий против чехов и начале войны с Германией. В ходе перестрелки М. Муравьев был убит.

18—22 июня на совещании коммунистов-мусульман, представителей МСК в Казани под руководством главы комиссариата по делам мусульман при наркомате по делам национальностей РСФСР (Мускома) Мулланура Вахитова была создана Всероссийская мусульманская коммунистическая партия, автономная от РКП(б), но включавшая в себя организации турецких военнопленных. К лету 1918 года лидер Мускома М. Вахитов и мусульманские советские органы находились в состоянии конфликта с Казанским губернским комитетом РКП(б) и губернским Советом по вопросу о Татаро-Башкирской Советской Республике (ТБСР).

Под властью Комуча

В это время 22 июля войска Комуча заняли Симбирск. Единственными боеспособными частями Красной Армии в Казани были 5-й Земгальский латышский полк, 1-й Мусульманский социалистический полк и 1-й Татаро-башкирский батальон, которые 6 августа не смогли удержать оборону. Наступающим войскам также помогали члены офицерских подпольных организаций.

7 августа 1918 года был опубликован приказ №1 об объявлении Казани и губернии под властью Комуча. Было объявлено, что «все правительственные и общественные учреждения подчиняются особоуполномоченным» Комуча Б.К. Фортунатову и В.И. Лебедеву. В приказе №2 объявлялось о мобилизации всех офицеров в Народную армию, а в приказе №3 — о записи всех добровольцев в Народную армию. В Казани была восстановлена Городская дума, а исполнительным органом вновь стала Городская управа. К работе приступили представители правого крыла и центра Думы. Органами управления на местах стали квартальные комитеты, которые занимались бессудными обысками и арестами не только сторонников советской власти, но и своих личных врагов. Нестабильности власти в городе способствовала деятельность сразу нескольких контрразведок. М. Вахитов был единственным членом Комитета Учредительного собрания, расстрелянным комучевцами (при невыясненных до конца обстоятельствах). Количество арестованных в обеих тюрьмах доходило до 1,5 тысячи человек, а расстрелянных — до 60 человек.

М. Вахитов был единственным членом Комитета Учредительного собрания, расстрелянным комучевцами (при невыясненных до конца обстоятельствах). Фото Олега Тихонова



Конфликты между военной и гражданской властью, между предпринимателями и работниками, сопровождавшиеся бессудными расстрелами, вели к нестабильности власти и все большему недовольству режимом Комуча, особенно в рабочем Заречье. 3 сентября под лозунгом освобождения арестованных делегатов беспартийной рабочей конференции вспыхнуло восстание рабочих, центром которого стал Пороховой завод. Повстанцы планировали занять Заречье, железнодорожную станцию Красная Горка, прорвать фронт и соединиться с частями Красной Армии. Однако вмешательство воинских частей привело к быстрому подавлению восстания, руководители которого были расстреляны. Восстание показало ненадежность мобилизованных в Народную армию и слабость воинских тылов войск Комуча.

В этих условиях нарком по военным и морским делам (наркомвоенмор) РСФСР Л.Д. Троцкий сумел сконцентрировать в районе Свияжска превосходящие части армии и флота и перейти в наступление. 10 сентября 1918 года Казань была взята, и ее покинули десятки тысяч человек, опасавшиеся террора ВЧК. К середине октября Красная Армия взяла под контроль всю территорию нынешнего Татарстана.

Коммунистические разногласия

8 сентября решением Военно-революционного совета 5-й армии был создан Временный революционный гражданский комитет (Ревком) для Казани и губернии. 11 сентября было объявлено о начале деятельности в городе Военно-полевого трибунала при Военно-революционном совете 5-й армии во главе с Мартином Лацисом. В городе начался «красный террор».

13 сентября возобновил деятельность Казанский губернский комитет РКП(б), который объявил о выборах в Казанский Совет. Они прошли 24—26 сентября и завершились победой большевиков, завоевавших вместе с сочувствующими 117 мест из 123. Совет был избран только населением Казани, но распространял свои полномочия на всю губернию. В губернии фактически сложилась однопартийная диктатура.

В октябре 1918 года Султан-Галиев заявил, что отделения Мускома не должны превращаться в секции местных отделов Наркомнаца. Фото предоставлено Госархивом РТ

После занятия Казани Красной Армией обостряется борьба между губкомом партии и центральным Мускомом. 11 сентября в Москве происходит встреча лидеров Мускома во главе с Мирсаидом Султан-Галиевым с левыми эсерами во главе с Г. Ибрагимовым. На встрече создается Чрезвычайная комиссия по восстановлению мусульманских революционно-пролетарских организаций и борьбе с контрреволюцией среди мусульман Поволжья, Урала и Сибири, где большинство получают сторонники М. Султан-Галиева, а он возглавляет комиссию. В октябре 1918 года Султан-Галиев заявил, что отделения Мускома не должны превращаться в секции местных отделов Наркомнаца. 4—13 ноября 1918 года на I Съезде коммунистов-мусульман большинство под нажимом ЦК РКП(б) в лице И. Сталина, несмотря на сопротивление М. Султан-Галиева, высказалось за превращение самостоятельной Мусульманской компартии в Центральное бюро мусульманских организаций (ЦБМО) при РКП(б).

Стабилизация режима в губернии была нарушена наступлением Колчака и крестьянскими восстаниями. 26 марта 1919 года Казанский Совет фактически объявил губернию на военном положении. Из 837 коммунистов Казани и 1 848 в губернии 70% были отправлены на колчаковский фронт. 90% коммунистов были отправлены из мусульманской секции губкома. Уже 1 июня 1919 года войска Колчака покинули территорию Татарии.

25 июня 1919 года выступили солдаты Татарского запасного батальона, требовавшие улучшения невыносимых бытовых условий. На митинг прибыл начальник политотдела Центральной мусульманской военной коллегии (ЦМВК) Камиль Якуб, убитый восставшими. Солдаты громили склады, учреждения и милицейские участки, но были разоружены верными режиму сотрудниками ГубЧК и милиции. Был казнен ряд участников мятежа и взяты и казнены заложники из числа национальной элиты, включая мухтасиба Казани и губернии Габдуллу Апаная.

Последней попыткой массового сопротивления советскому режиму стало «Вилочное (сенекчеляр) восстание», развернувшееся в феврале — марте 1920 года и охватившее Юго-Восток нынешнего Татарстана и Юго-Запад Башкортостана. Начавшееся как сопротивление политике «продразверстки» и бессудных расправ над крестьянами со стороны восставших, оно быстро переросло в уничтожение всех сторонников правящего режима, включая мулл и учителей. В ходе взаимных зверств погибли более 3 тысяч повстанцев и около 800 сторонников режима и их семей. Восстание было подавлено бойцами Запасной армии республики, чей штаб был размещен в Казани в сентябре 1918 года.