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Гражданская война

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Гражданская война
Фото: предоставлено Госархивом РТ

100 лет назад в России происходили бурные события Гражданской войны. Одним из центров столкновений красных и белых стала Казанская губерния.

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