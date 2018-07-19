«Мы считаем действительно необходимым — вносить изменения в пенсионную систему!»

Казанский Кремль об отзыве президента РТ на реформу пенсий, поправках в закон о языках, эпидемии птичьего гриппа и скандале вокруг «Святой»

Фото: Максим Платонов

Сегодня Госдума одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Правительство Татарстана представило положительный отзыв на инициативу, но ждет второго чтения, чтобы внести свои предложения. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине рассказала Лилия Галимова. Кроме того, она поделилась последними новостями о птичьем гриппе в республике, прокомментировала поездку журналистов в Швейцарию и не стала давать оценку действиям бренда «Святая», чьи новые футболки послужили поводом для скандала. Подробности недельной повестки от представителя казанского Кремля — в материале «Реального времени».

Легализация работы самозанятых

Очередной брифинг официальный представитель Кремля Лилия Галимова начала с самозанятых граждан. После того как на расширенном заседании совета по предпринимательству при президенте РТ подняли эту тему, Рустам Минниханов поручил провести исследование, чтобы в дальнейшем выработать предложения по созданию комфортной среды для самозанятых, чтобы включить их в легальную экономику. Поэтому были созданы 10 фокус-групп, в каждую из которых вошли по 10 человек. Наиболее активных участников дискуссии пригласили сегодня на встречу с президентом республики, чтобы они лично рассказали о своих идеях.

— Среди тех предложений, которые внесли самозанятые для обсуждения на этой площадке сегодня, возможность отмены отчетности в случае, если они переходят в легальный статус, налоговые каникулы на тестовый период в полгода, налоговые вычеты и так далее, — рассказала Галимова.

Татарстан «за» пенсионную реформу

Сегодня в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста. Президент Татарстана Рустам Минниханов перед этим направил отзыв на эту инициативу.

Рустам Минниханов направил отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Фото Олега Тихонова

— Суть его заключается в том, что мы считаем действительно необходимым вносить изменения в пенсионную систему, потому что такая потребность назрела в части того, что необходимо повышать пенсионное содержание. И по-прежнему мы говорим о том, что ожидаем рассмотрения во втором чтении на предмет того, что будут вноситься изменения, вноситься предложения субъектов Российской Федерации, и у нас будет понимание того, как в конечном итоге этот документ будет выглядеть, — прокомментировала Галимова.

Законопроект об языках

Еще один законопроект, также болезненный для республики, — о языках, готовится ко второму чтению в Госдуме. Лилия Галимова пояснила, что у нее есть информация лишь о том, что депутаты Госдумы от РТ ведут работу по формулировке поправок, которые они будут вносить во втором чтении. Слухи о том, что по закону татарский будет приравнен к родным и станет необязательным, представитель Кремля без официального документа, это подтверждающего, комментировать не стала.

Поездка на МСЗ в Швейцарию

И на брифинге не обошлось без обсуждения поездки делегации из Татарстана в Швейцарию на МСЗ. Активистов неоднократно звали в эту поездку, но никто из них не поехал, а постфактум стали появляться жалобы, мол, правительство и инвестор не направляли им официального приглашения. Лилия Галимова еще раз пояснила, что местные власти не имели никакого отношения к организации выезда.

— Выезд организовывала исключительно сторона инвестора, власти республики не имеют к нему отношения, и поэтому никого не приглашали, потому что не мы организовывали этот выезд. Что касается того, приглашали официально или нет, вы знаете, я немного запуталась, потому что сначала одни активисты говорили, что ни в коем случае не планируют, когда их звали поехать. Потом они говорят, что приглашения не было, а в итоге на днях один из активистов сказал, что «нас звали, а мы и не собирались ехать». Непонятно, было приглашение или не было — на самом деле, какая-то не очень понятная ситуация, — отметила официальный представитель Кремля.

На брифинге не обошлось без обсуждения поездки делегации из Татарстана в Швейцарию на МСЗ. Фото Марии Горожаниновой

Птичий грипп

В Татарстан, как известно, пробрался птичий грипп. Очаги вируса были отмечены в Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском, Апастовском и Камско-Устьинском районах. В итоге из-за птичьего гриппа в республике даже отменили всероссийский яичный фестиваль «Скорлупино».

Лилия Галимова рассказала, что к сегодняшнему дню проведена работа по локализации очагов инфекций на этих территориях:

— На данный момент всего уничтожено более 350 голов птицы, если говорить о тех районах, в которых вирус был обнаружен. Главы этих районов провели экстренное совещание, в других районах также предполагается проведение обходов подворий для консультаций.

В свою очередь на границе с Чувашией, откуда и пришел вирус, выставлены 5 постов. По словам Галимовой, не исключено, что на конкретных территориях республики из-за птичьего гриппа в ближайшее время будет введен карантин.

Скандал с брендом «Святая»

Комментировать скандал с брендом «Святая», который выпустил футболки с надписями «Марҗа» и «Марҗа түгел» казанский Кремль не стал.

— У нас свободный рынок. Как мы можем комментировать то, что какие-то предприниматели принимают какое-то решение? Но вообще сама ситуация и тот ажиотаж, который она вызвала, стала для всех для нас уроком — каждый для себя какие-то выводы сделал. Комментировать действия предпринимателя было бы не совсем корректно, — отреагировала Лилия Галимова.

Комментировать скандал с брендом «Святая», который выпустил футболки с надписями «Марҗа» и «Марҗа түгел» казанский Кремль не стал. Фото svyataya.com

Агентство Якова Геллера оценили в Москве

Правительство России выпустило постановление, которое определяет перечень электронных площадок для осуществления госзакупок. Всего в него вошли восемь операторов и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют всем требованиям. Первое в этом списке — Агентство по государственному заказу РТ Якова Геллера.

— Мы говорим, что в принятом комплексном постановлении правительства Российской Федерации среди крупных федеральных структур определена единственная региональная площадка, которая подходит по всем параметрам и рекомендована — это Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, — похвасталась официальный представитель казанского Кремля.

Никита Кричевский доктор экономических наук, профессор Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсионного возраста. И во втором правильно проголосует, будьте уверены. Ключевые параметры останутся неизменными, а референдум, если и будет, то про Госсовет.

Евгений Ревенко депутат Госдумы, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» В первом чтении одобрили новые параметры пенсионной системы. 328 — «за», 104 — «против». Важно, что не сразу, а в течение 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин будет плавно повышен пенсионный возраст. С 60 и 55 до 65 и 63 лет соответственно. Эти изменения дадут возможность постоянно повышать текущие пенсии и сделать жизнь наших пенсионеров достойной. Это главная цель предложенных изменений. Уже сейчас более трети всего населения страны у нас — пенсионеры. Если ничего не менять, то дальше будет еще хуже. Полстраны на пенсии — это нонсенс. И печальная перспектива: мизерные пособия и жалкое существование. Лично я против такого сценария. Параллельно ратифицируем 102 статью Конвенции Международной организации труда (МОТ), в которой пенсия должна быть не ниже 40 процентов утраченного заработка в связи с выходом на пенсию и установлен 65-летний порог самого пенсионного возраста. Таким образом, государство берет на себя эти обязательства. И еще. Впереди почти два месяца работы над поправками, чтобы снять все тревоги, которые есть у людей в связи с повышением пенсионного возраста: сохранение рабочих мест для людей предпенсионного возврата, переобучение, вывод из тени самозанятых и т. д. Широкое обсуждение продолжается. Пенсионная система должна быть современной и справедливой. А главное — это должен быть механизм постоянного улучшения качества жизни пенсионеров.