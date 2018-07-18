В Татарстане отменили всероссийский яичный фестиваль из-за птичьего гриппа

В Татарстане из-за птичьего гриппа отменили всероссийский яичный фестиваль «Скорлупино».

Такое решение принял оргкомитет фестиваля во избежании дальнейшего распространения вируса. Сам праздник должен был пройти 21 июля, сообщает издание «Вперед».

На сегодняшний момент уже официально подтверждено, что есть очаги заболевания птичьим гриппом и в Республике Татарстан, вирус отмечен, в частности, в Дрожжановском, Кайбицком и Тетюшском районах.

Напомним, в Татарстане обнаружили случаи заражения гриппом птиц. Вирус был найден в селах Шеланге, Ульянково, Вожжи, Верхнем Балтаево. Отмечается, что источником инфекции стала птица, завезенная из Чувашии.