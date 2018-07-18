В пяти районах Татарстана обнаружили птичий грипп

В пяти районах Татарстана обнаружили случаи заражения гриппом птиц. В них уже ввели карантин.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главное управление ветеринарии Кабмина РТ, вирус был обнаружен в селах Шеланга Дрожжановского района (погибли 30 кур), Ульянково Кайбицкого района (20), Вожжи Тетюшского района (18 ), Верхнее Балтаево Апастовского района. Сегодня утром два очага инфекции также были обнаружены в Камско-Устьинском районе РТ.

Подчеркивается, что источником инфекции стала птица, завезенная из Чувашии.

Ранее жителей Татарстана призвали воздержаться от приобретения любой птицы и продукции из птицы из подсобных личных хозяйств Чувашии, поскольку там наиболее быстро распространяется вирус птичьего гриппа. Подробнее о заболевании и его распространении читайте в материале «Реального времени».