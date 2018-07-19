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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

13:06, 19.07.2018 1
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Документ поддержала только «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с законопроектом, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы продлил сбор поправок к законопроекту о пенсионной реформе до 24 сентября.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:25
    Чихали они на всех. 28-го июля всероссийская стачка, подробней на ресурсах КПРФ, никто кроме них по этому поводу не шевелится, надо требовать референдум, капиталист он никогда сыт не будет, гражданам нужно думать прежде всего о своих интересах, а не сочувствовать финансистам.
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