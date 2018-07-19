Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Документ поддержала только «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с законопроектом, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы продлил сбор поправок к законопроекту о пенсионной реформе до 24 сентября.