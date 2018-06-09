К ЧМ-2018 на набережной Самары установят 8 гигантских матрешек

Фото: пресс-служба администрации Самары

Власти Самары разместят на набережной 8 больших матрешек, созданных художниками специально к ЧМ-2018.

Над дизайном арт-объектов трудится группа местных художников Aksometry LAB. Каждая фигура будет отражать культуру и историю восьми стран-участниц мундиаля, сборные которых проведут матчи на стадионе «Самара Арена», — Колумбия, Сенегал, Коста-Рика, Дания, Австралия, Сербия, Уругвай и Россия.

Художники уделили большое внимание деталям, подчеркнув колоритные особенности каждой страны. Так, на матрешке Коста-Рики написана фраза «Pura Vida» — слова приветствия и прощания, фраза переводится как «чистая жизнь». А на фигуре, посвященной Сербии, можно будет увидеть лицо известного изобретателя Николы Теслы.

На данный момент идет роспись матрешек. К старту ЧМ-2018 они появятся на городской набережной, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, к ЧМ-2018 на самарских многоэтажках появились граффити с Марадоной и Львом Яшиным. Рисунки создали в рамках проекта «#ИсторииЧемпионов», посвященного самым ярким моментам чемпионата мира по футболу.