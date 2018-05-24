Комитет Госсовета РТ не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков

Профильный комитет Госсовета РТ не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков. Об это стало известно на заседании Комитета ГС РТ по образованию, культуре и национальным вопросам.

В заключении говорится, что проект закона не соответствует требованиям Конституции РФ и нормам действующих федеральных законов, а также не согласуется с правовой позицией Конституционного суда РФ по вопросу преподавания и изучения госязыков республик, передает корреспондент «Реального времени».



Затем председатель комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиль Валеев внес данный вопрос в повестку дня 38-го заседания Госсовета РТ V созыва.

Если проект постановления будет принят, его подпишет спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.



Накануне общественная организация «Всемирный курултай башкир» выступила за проведение общероссийского митинга против закона о добровольном изучении родных языков.