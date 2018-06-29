Коммунальная страна: почем тарифы ЖКХ для народа Татарстана

Как изменятся цены на коммунальные услуги с 1 июля в крупнейших городах республики

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает готовить читателей к изменениям тарифов ЖКХ, которые произойдут 1 июля. Недавно мы рассказывали о том, насколько больше придется платить жителям Уфы, Перми и Оренбурга, а сегодня речь пойдет о крупнейших городах Татарстана. Среди них Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск и Чистополь.

Челнинская вода дороже казанской

Один из главных видов коммунальных услуг — холодная вода — для жителей Татарстана подорожает довольно по-разному. Для пользователей из нескольких городов она не подорожает вовсе, для кого-то повысится в цене на незначительные 0,4%, а для кого-то сразу на 28%. Не подорожает холодная вода, к примеру, для пользователей «Нижнекамской ТЭЦ» — она, впрочем, по-прежнему поставляет воду по одной из самых высоких в Нижнекамском районе цене — 47,57 рубля за кубометр. Дороже в районе воду поставляет только «ТАНЕКО» — после повышения с 1 июля тарифа на 0,9% он составит 66 рублей за кубометр. Другие поставщики из Нижнекамского района повысят цену на 0,4—3,8%. Рост на 0,4% будет у «Водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства» (до 23,81 рубля), а на 3,8% — у ООО «Бриг» — до 36,68 рубля.

Не ждет подорожание также пользователей АО «Чистополь-Водоканал» — здесь цена сохранится на уровне в 31,73 рубля за «куб». Другое предприятие района — ООО «Чистопольское сельское жилищно-коммунальное хозяйство» — повысит цену чуть менее чем на 5%, до 37,18 рубля за кубометр холодной воды.

Один из главных видов коммунальных услуг – холодная вода – для жителей Татарстана подорожает довольно по-разному. Фото pixabay.com

Также не стоит ждать роста цен потребителям АО «Альметьевск-Водоканал» — тут стоимость кубометра сохранится на уровне в 44,07 рубля. В целом же по району оставшиеся 16 поставщиков повысят тарифы на 3,9—5,2%. Меньше всего в Альметьевском районе из них повысится стоимость воды от ООО «ЖКХ ст. Калейкино» — до 21,42 рубля и ООО «ЖКХ Кульшарипово» — до 25,88 рубля. Больше всего повысится цена для потребителей услуг ООО «Айзат» в Багряж-Никольском сельском поселении, правда, цена тут по-прежнему самая низкая в районе — 11,22 рубля за кубометр.

Повышение также не стоит ждать потребителям АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» из Зеленодольского района — тут стоимость кубометра сохранится на уровне в 11,82 рубля за «куб». В том же районе не повысится цена от ООО «Управляющая компания «Загородный клуб». Впрочем, вода тут и без повышения цен остается самой дорогой в районе — 43,19 рубля за кубометр.

Другие 10 поставщиков воды в районе изменят цены на 1,1—4,2%. Меньше всего из них повысятся тарифы у ООО «Жилищно-коммунальные услуги» (до 35,97 рубля) и «Раифского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением» (до 24,4 рубля). Сильнее других ощутят на себе рост тарифов жители деревни Воронино и села Ремплер, получающие воду от ООО «Управляющая компания «Осиново», правда, тариф тут по-прежнему очень низкий — 14,87 рубля за кубометр.

В Казани и Набережных Челнах стоимость повысится на 3,8—4,3%. Меньше всего в крупнейших городах региона повысит цену единственный поставщик в Набережных Челнах — местный «Челныводоканал» — на 3,8%, до 21,22 рубля. Казанский «Водоканал» повысит тариф выше — на 4,2%, но вода здесь по-прежнему будет дешевле — 19,64 рубля за кубометр. Столько же будут платить и потребители жилого района «Салават купере», пользующиеся услугами ООО «РСК».

Тарифы на холодную воду в Татарстане

Район Поставщик услуг Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Холодная Питьевая вода, 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Казань МУП «Водоканал» 19,64 18,84 4,2% ООО «Теплоснабсервис» 17,89 17,22 3,9% Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление», потребители

муниципального образования «город Казань» 29,86 28,65 4,2% ООО «РСК», потребители жилого района

«Салават Купере» 19,64 18,83 4,3% Набережные Челны ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 21,22 20,44 3,8% Альметьевский муниципальный район АО «Альметьевск — Водоканал» 44,07 44,07 0,0% МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» 31,00 29,82 4,0% ООО «Айзат» потребители Багряж- Никольского сельского поселения 11,22 10,67 5,2% ООО «Айзат» потребители Борискинского сельского поселения 16,22 15,58 4,1%

Вода на подогрев дороже питьевой и чистопольские рекорды

Поставщиков горячей воды в крупнейших городах Татарстана меньше, чем холодной. Напомним, стоимость горячей воды в Татарстане складывается из двух компонентов: на непосредственно воду и на ее подогрев. Учитывая, что подогреваемая вода в некоторых районах та же самая, что используется в качестве холодной, показатели здесь схожие с только что описанными: тот же рост от 0 до 4,2%, та же стоимость около 20 рублей за «куб», например, в Казани.

Однако есть и отличия. К примеру, в Набережных Челнах поставщиком горячей воды является «Татэнерго», и тут стоимость непосредственно воды составляет 35,52 рубля — в полтора раза больше, чем у самой холодной воды от «Челныводоканала». Этот тариф вырастет с 1 июля на 4%. Еще на 4,1% подорожает подогрев воды — он будет стоить 1 538 рублей за Гкал.

Отметим, что второй компонент в Набережных Челнах дешевле, чем у основных поставщиков Казани — «Казэнерго» и «Татэнерго». У последних подогрев воды, при одинаковой стоимости кубометра, будет стоить 1 737 рублей и 1 670 рублей, соответственно (рост на 3,5 и 4,2%). Остальные казанские поставщики стоимость подогрева воды увеличат на 0,2—4%. Меньше всего повысится стоимость подогрева у структуры РЖД — Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению. Тут стоимость подогрева воды составит 1 427 рублей за Гкал. На 1,8%, по 1 528 рублей за Гкал, повысит стоимость подогрева «Казанский вертолетный завод». Остальные поставщики повысят тариф на подогрев на 4% — самой дорогой окажется эта услуга у «Центрального жилищно-коммунального управления» — 1 804 рубля за Гкал.

Стоимость горячей воды в Татарстане складывается из двух компонентов: на непосредственно воду и на ее подогрев. Фото Максима Платонова



В остальных районах тариф на подогрев воды увеличится на 2,2—4,1%. Меньше всего подорожает подогрев в Альметьевском районе — на 2,2%. Впрочем, тут и без того один из самых высоких тарифов на эту услугу — с 1 июля он составит 1909 рублей за Гкал. Из анализируемых районов дороже подогрев будет только у «Чистопольских предприятий тепловых сетей» — после повышения тарифа на 2,9% стоимость ГКал составит 1 995 рублей. Второй чистопольский поставщик — «Производственно-коммерческая фирма «Восток-Энерго» — будет осуществлять подогрев по 1 845 рублей за Гкал (рост — на 3,7%). При этом тут высока стоимость и самой воды — 31,73 и 27,31 рубля за кубометр, соответственно.

Кубометр воды будет стоить дороже только у ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк-сервис» — 50,21 рубля за кубометр, после повышения тарифа на 4,1%. Подогрев же тут будет стоить на 2,6% дороже — 1 507 рублей за Гкал. Второй нижнекамский поставщик — «Татэнерго» — предоставляет непосредственно воду более чем в два раза дешевле, чем первый (23,81 рубля за кубометр), но подогрев будет стоить дороже — 1 576 рублей за Гкал, после роста тарифа на 4,1%.

Наконец, в прилегающем к Казани районе Зеленодольском районе стоимость подогрева повысится на 2,6—4,3%. Меньше всего повысятся тарифы у «Осиновской теплоснабжающей компании» — на 2,6% — до 1 657 рубля за Гкал. Однако для некоторых потребителей это же предприятие повысит стоимость услуг сразу на 4,3%, но она останется самой дешевой — 1 208 рублей за Гкал.

Тарифы на горячую воду в Татарстане

Поставщик услуг Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2018-30.06.2018 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 Казань ОАО «Казэнерго» 19,64 1737,53 18,84 1678,77 АО «Татэнерго», потребители

муниципального образования «г.Казань» 19,64 1670,07 18,84 1603 Казанский территориальный

участок Горьковской дирекции по

тепловодоснабжению -

структурного подразделения

Центральной дирекции по

тепловодоснабжению — филиала

ОАО «РЖД» 19,64 1427,47 18,84 1423,93 ООО «Теплоснабсервис» 17,89 1500,09 17,22 1442,4 ООО «Казанский молочный комбинат» (РАНЕЕ — ООО Управляющая компания

«ПРОСТО МОЛОКО» — филиал

«Казанский молочный комбинат») 19,64 1429,24 18,84 1374,29 Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства

обороны Российской Федерации

(РАНЕЕ — АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства») 19,64 1804,33 18,84 1734,98 ОАО Холдинговя компания

«Татнефтепродукт» — филиал

«Казаньнефтепродукт» 19,64 1654,97 18,84 1591,32 ПАО «Казанский вертолетный завод» 19,64 1528,01 18,84 1501,07 Набережные Челны АО «Татэнерго»

35,52 1583,16 34,15 1520,50

В Нижнекамске канализация подорожает на четверть

Остальные коммунальные услуги поставляет еще меньше компаний. В частности, выводить в канализацию воду, полученную жителями перечисленных районов, будет всего 21 компания. В Казани такая компания одна — это МУП «Водоканал», который повысит тариф на 4,2%, до 16,44 рубля за кубометр. В Набережных Челнах, Альметьевском и Чистопольском районах таких компаний по две. В Челнах — это «Челныводоканал» и «Нижнекамская ГЭС», относящаяся к «Татэнерго». В обоих случаях тарифы не изменились — у первой компании он составил 13,09 рубля за кубометр, у второй 1,85 рубля за кубометр.

В Альметьевском и Чистопольском районах цены заметно выше. «Альметьевск-Водоканал», к примеру, с 1 июля будет отводить воду по 19 рублей за «куб» — тариф повысится на 2,1%. Второй альметьевский поставщик услуг — МУП «ЖКХ» — повысит тариф еще больше — на 3,9%, до 20,23 рубля за кубометр. «Чистополь-Водоканал» повысит тариф на 1,3% — здесь водоотведение будет стоить 33,23 рубля за кубометр. А второе местное предприятие — «Чистопольское сельское жилищно-коммунальное хозяйство» — цену не изменит, она сохранится на уровне 29 рублей за кубометр.

Значительное повышение ждет Нижнекамский район. Здесь сразу два промышленных поставщика этой услуги — «Нижнекамская ТЭЦ» и «ТАНЕКО» — собираются повысить тариф почти на четверть — до 12,72 и 15,28 рубля за «куб», соответственно. Остальные предприятия повысят тариф на величину от 0,1% («Шереметьевский жилстройсервис», самый дорогой поставщик района — 44,72 рубля за «куб») до 9% («Водопроводно-энергетическое хозяйство».

В Зеленодольском районе сразу три поставщика не будут повышать тариф: самое дешевое в районе АО «Осиновские инженерные сети» (2,65 рубля за «куб»), «Казанское предприятие теплоснабжения» (8,25 рубля за кубометр) и «ЗВКС» (8,92 рубля за «куб»). При этом «Водоканал Осиново» повысит тариф сразу на 5,7% (до 19,88 рубля за кубометр), а «МКД Сервис» — на 4% (до 11,46 рубля за кубометр).

Тарифы на водоотведение в Татарстане

Поставщик услуг Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Казань МУП «Водоканал» 16,44 15,78 4,2% Набережные Челны АО «Татэнерго» — «Нижнекамская

Гидроэлектростанция» 1,85 1,85 0,0% ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 13,09 13,09 0,0% Альметьевский муниципальный район МУП «ЖКХ (Инженерные сети) 20,23 19,48 3,9% АО «Альметьевск-Водоканал» 19,03 18,63 2,1% Зеленодольский муниципальный район АО «Осиновские инженерные сети» 2,65 2,65 0,0% ООО „Водоканал Осиново“ 19,88 18,8 5,7% ООО «Казанское предприятие

теплоснабжения» 8,25 8,25 0,0% ООО „Нижневязовской жилкомсервис“ 15,57 14,97 4,0%

Вывоз мусора не растет в цене в крупнейших городах

Вывозом твердых бытовых отходов в Татарстане занимается совсем немного компаний. В крупнейших городах региона — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске — таких компаний по две. На Зеленодольский и Чистопольский районы приходится и вовсе по одной компании.

В Казани стоимость вывоза мусора с 1 июля не изменится. В зависимости от компании (а у них при этом похожие названия — ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» и ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства») стоимость вывоза кубометра мусора составляет 93 или 115 рублей. Не изменились цены и в Нижнекамском районе — «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов» утилизирует ТБО по 50,24 рубля за кубометр, ООО «Мехуборка К» — по 93,45 рубля кубометр. Можно сказать, что не изменятся цены и в Альметьевском районе. МУП «ЖКХ» здесь не меняет тарифы совсем и продолжит вывозить мусор по 47 рублей за кубометр, а АО «Экосервис» увеличит тариф на 3 копейки — с 32,24 до 32,27 рубля за кубометр.

Не изменятся тарифы и у одной из компаний, связанных с утилизацией мусора из Набережных Челнов — ООО «КоммунСервис». Она будет утилизировать отходы примерно по 83 рубля за кубометр. А вот «Поволжская экологическая компания» повысит тариф на 4,2% — до 69,73 рубля за кубометр. Компании и Зеленодольского, и Чистопольского районов также повышают тарифы. В Чистопольском районе ООО «Индустрия» увеличит тариф на 2,4% — до 75,07 рубля за кубометр, а зеленодольское МУП «Экоресурс» — на 3,4%, до 44,22 рубля за кубометр.

А вот электричество в Татарстане будет стоить одинаково для всех городов — 3,69 рубля за кВт/ч. Подорожание составит 3,7%. Таким образом, в Татарстане тариф будет ниже, чем в Пермском крае, но выше, чем в Башкортостане и Оренбургской области.

Тарифы на вывоз ТБО в Татарстане

Поставщик услуг Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Казань ООО „Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства“ 93,13 93,13 0,0% ООО „Управляющая компания

“Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» 115 115 0,0% Набережные Челны ООО «Поволжская экологическая

компания» 69,73 66,92 4,2% ООО «КомунСервис» 83,35 83,35 0,0% Альметьевский муниципальный район АО «Экосервис 32,27 32,24 0,1% МУП „ЖКХ (инженерные сети)“ 47,00 47,00 0,0% Зеленодольский муниципальный район МУП „Экоресурс“ 44,22 42,76 3,4% Нижнекамский муниципальный район ООО „Управляющая компания

“Экологические системы переработки

отходов» 50,24 50,24 0,0% ООО «Мехуборка К 93,45 93,45 0,0%