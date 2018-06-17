«Их нравы»: первый султан Османской империи, который царствовал, но не правил

Мирно свергнутый Мехмед IV «Охотник» лично воевал с Россией, будучи наполовину «русским»

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению османского султана Мехмеда IV (1648—1687).



Мать против бабушки

Девятнадцатый султан Османской империи стал самым молодым правителем в истории страны: на момент, когда Мехмеда IV поставили у руля Великой Порты, ему было всего 7 лет. Кроме того, он вошел в историю как один из султанов-долгожителей (находился у власти на протяжении 39 лет). В этом смысле его, пожалуй, можно сравнить с Сулейманом Великолепным. Также при Мехмеде IV государство османов после продолжительного периода упадка достигло своих пиковых значений, после чего опять начался резкий спад, ознаменовавшийся поражением османского оружия в окрестностях Вены. Но обо всем по порядку.

Как мы уже знаем из предыдущей публикации, отец Мехмеда IV Ибргагим I был объявлен мятежниками сумасшедшим, свергнут с престола, а затем задушен. После продолжительного правления сын разделил судьбу своего отца, с той существенной разницей, что сумасшедшим его не объявляли, а после свержения он прожил еще 6 лет и умер своей смертью.

Понятно, что семилетний мальчик не может самостоятельно управлять огромным государством, поэтому, регентом при нем стала его легендарная бабушка Кёсем султан, которая на протяжении последних 40 лет оказывала огромное влияние на ход политических событий в империи. Лейтмотивом первых лет правления Мехмеда IV проходит противостояние Кёсем султан и его матери Турхан Хатидже султан. Благодаря умелому плетению дворцовых интриг и выстраиванию системы сдержек и противовесов, в продолжительной борьбе невестка оказывается сильнее своей свекрови, что заканчивается плачевно для последней. Кёсем султан была схвачена и задушена союзниками Турхан Хатидже султан, которая впоследствии стала новым регентом.

Кёсем султан была схвачена и задушена союзниками Турхан Хатидже султан, которая впоследствии стала новым регентом. Фото wikipedia.org



От хаоса к катастрофе, но через период расцвета

Время царствования Мехмеда IV можно условно разделить на три периода. Первый — время регентства и полной неразберихи в государственных делах, когда визири менялись, как перчатки, и царил хаос как во внутренних, так и в международных делах. Второй — период визирей из семейства Кёпрюлю, который продлился без малого 28 лет и считается временем расцвета страны. Третий — период катастрофы, начавшийся поражением османов под Веной, продолжившийся рядом территориальных потерь в Европе и завершившийся только в 1699 году подписанием тяжелейшего для Османской империи Карловицкого мирного договора, после которого османы практически прекратили попытки продвижения в европейском направлении.

Из всей этой истории примечательно, что Мехмед IV стал первым султаном Османской империи, который царствовал, но не правил. На то были свои причины. Во-первых, это юный возраст султана. Во-вторых, упомянутый 28-летний период визирей семейства Кёпрюлю, которые на практике занимались управлением государством. К тому же Кёпрюлю Мехмед Паша стал первым визирем в истории страны, который, перед тем как согласиться на должность визиря, выдвинул ряд условий, одним из которых было невмешательство султана и двора в дела управления.

Другими условиями были безоговорочное принятие любых предложений визиря, касающихся управления, и назначение на государственные должности только тех лиц, которых выдвинет визирь. Кроме того, в случае поступления жалоб на визиря султан обязывался не наказывать его без проведения должных следственных и судебных мероприятий. По сути, визирь требовал для себя справедливого суда в случае выдвижения против него жалоб и обвинений. Мы знаем, что в то время казнь любого чиновника (и не только) без суда и следствия была довольно распространенной практикой. Условия, выдвинутые Кёпрюлю Мехмед Пашой были приняты, и империя вышла из кризиса. Были подавлены восстания в Анатолии, в стране установился мир и порядок, были проведены экономические и военные реформы, у венецианцев отбиты острова, угрожающие Босфору и Дарданеллам, завершено завоевание Крита, предприняты успешные походы в Европе, которые привели к расширению территорий. По мнению большинства турецких историков, назначение Кёпрюлю на должность главного визиря было одним из лучших решений Мехмеда IV.

Свержение с престола Мехмеда IV. Фото wikipedia.org

После свержения умер своей смертью

На внешнеполитической арене период царствования Мехмеда IV запомнился войнами с Австрией, Польшей, Венецией и Россией. Хотя султан был всего лишь номинальным правителем, тем не менее он лично возглавлял османское войско практически во всех военных походах империи. В этой связи примечательно, что он стал первым султаном, который лично воевал с Россией. До него все боевые действия на этом участке фронта велись посредством крымского хана или назначенных визирей. Еще более примечательно то, что, по сведениям турецких историков, Мехмед IV по матери был наполовину русским. Хотя данное утверждение нуждается в проверке, так как турецкие исследователи зачастую называют русскими практически все славянские народы, а иногда даже причисляют к ним жителей Молдавии и Румынии.

Что касается личностных характеристик Мехмеда IV, то бытует мнение о его глубокой религиозности. Недаром он категорически запретил как производство, так и употребление спиртных напитков. Кроме того, в мечетях он возглавлял практически все намазы. Как и многие его предки, он писал стихи, которые подписывал псевдонимом «Вефаи», что можно перевести как «верный». Также, подобно своим достославным предкам, он много строил и ремонтировал, однако, в отличие от них, уделял внимание не только Румелии, но и Анатолии, где также было построено множество мечетей, мостов, дорог и так далее. Особой страстью Мехмеда IV была охота, которой он посвящал практически все свободное время, за что и получил прозвище «Мехмед Охотник».

Умер экс-султан своей смертью в мавзолее мечети Йени Джами, которая когда-то была построена по приказу его матери Турхан Хатидже султан. Фото wikipedia.org

После свержения с престола Мехмед IV вместе с двумя наложницами был поселен во дворце Эдирны. Фактически это было тюремным заточением. Умер экс-султан своей смертью в мавзолее мечети Йени Джами, которая когда-то была построена по приказу его матери Турхан Хатидже султан. После него правителями поочередно стали два его брата: Сулейман II и Ахмед II, а после них — его сыновья Мустафа II и Ахмед III.

Булат Ногманов