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«Их нравы»: османские традиции в современной Турции

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«Их нравы»: османские традиции в современной Турции
Фото: ru.123rf.com

Казанский исследователь Булат Ногманов, долгое время проживший в Турции, делится с читателями «Реального времени» своими наблюдениями о том, как культура древней Османской империи проникла в быт кемалистской страны.

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