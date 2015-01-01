«Их нравы»: османские традиции в современной Турции
Сюжет 39 материалов
Казанский исследователь Булат Ногманов, долгое время проживший в Турции, делится с читателями «Реального времени» своими наблюдениями о том, как культура древней Османской империи проникла в быт кемалистской страны.
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- Общество 30 дек, 07:00 17 «Их нравы»: кто победит в войне престолов османских царевичей после ухода Тамерлана Период междоусобицы между сыновьями турецкого султана Баязида I
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- 24 нояб, 07:00 69 7 Из Казани — к османским истокам: мавзолей Дурсуна Факиха, вулканические скалы Фригии и конечно — турецкий чай
- Общество 11 нояб, 07:00 16 «Их нравы»: откуда есть пошла земля Османская Эртугрул Гази и истоки империи
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- Общество 14 окт, 07:00 16 «Их нравы»: дипломатические традиции Великой Порты История дипломатии в Османской империи
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- 12 авг, 07:00 18 «Их нравы»: если бы я был султан… История гарема в Османской империи
- 22 июля, 07:00 15 «Их нравы»: янычары — «перевертыши» на службе султана Личная гвардия повелителя в войске Османской империи
- 10 июня, 07:00 16 «Их нравы» на Рамадан: малое разговение, тринадцать видов плова и без рыбного дня Традиции мусульманского поста в Османской империи и современной Турции. Часть 3
- 28 мая, 07:00 9 «Их нравы» на Рамадан: из пушки по закату, фонтаны с шербетом и аренда за зубы Традиции мусульманского поста в Османской империи и современной Турции
- 06 мая, 07:00 18 «Их нравы»: как правильно родить по османским традициям Турецкие обычаи, связанные с рождением человека
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- 08 апр, 08:30 8 «Их нравы»: ударом разбить мраморную колонну, завалить намасленного противника и возродить турецкое «айкидо» Боевые искусства в Османской империи
- 25 марта, 07:00 15 «Их нравы»: как йеменские зерна покорили Османскую империю и стали памятником ЮНЕСКО Как турецкий султан Абдулхамид II в Стамбуле угощал будущего царя Николая II кофейными напитками
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- 25 февр, 07:00 18 «Их нравы»: колотушка для женщин, шутки турецких профессоров про Маркса и средневековая иллюминация Колумнист «Реального времени» о том, как османские традиции проникли в быт современной Турции