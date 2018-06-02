«Их нравы»: как османский завоеватель Крита и Азова боялся покушения и был задушен

Ибрагим I, занявший трон вместо крымского хана, любил женщин, ценил роскошь и поселил во дворце экзорциста

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению османского султана Ибрагима I (1640—1648).

В «золотой клетке» под угрозой смерти



Восемнадцатым султаном Османской империи Ибрагимом I заканчивается почти тридцатилетний период правления сыновей султана Ахмеда I, который ввел новую систему престолонаследия, согласно которой власть передается самому старшему родственнику по мужской линии на момент смерти предыдущего правителя. Во время вступления на престол Ибрагиму I было 25 лет и на тот момент у него не было ни жены, ни детей. Род Османов мог бы закончиться на нем, так как его старший брат Мурад IV планировал после себя передать власть крымскому хану, но Всевышний распорядился иначе.

Вообще, с ранних лет Ибрагим I содержался в «кафесе» (тур. kafes — «клетка», — прим. ред.) и постоянно чувствовал на себе угрозу смерти, что негативно сказалось на его психофизическом состоянии. Выражаясь современным языком, у него был психоневроз. По этой причине многие историки поспешили окрестить его сумасшедшим, хотя таковым он, конечно же, не был. Когда его мать Кёсем султан и визири пришли, чтобы сообщить ему о том, что он стал новым правителем Османской империи, он не поверил этому, даже подумал, что это пришли люди Мурада IV, чтобы убить его. Новоявленный султан успокоился лишь тогда, когда своими глазами увидел бездыханное тело своего брата.

Апартаменты наследника во дворце Топкапы. Фото wikipedia.org

Турецкий Распутин и джинны в гареме

После 17 лет авторитарного, почти диктаторского правления Мурада IV, годы правления Ибрагима I можно охарактеризовать, как «оттепель», скатившуюся к полному хаосу. Если поначалу были предприняты меры по восстановлению экономики государства, регулированию налоговой системы и облегчению жизни простых граждан, то в конце принимались уже совершенно обескураживающие решения, вроде налога на обладание соболиным мехом, запрета на передвижение по Стамбулу на повозках и даже смены режима работы рынков с дневного на ночной. Фоном ко всем этим событиям служили убийства высокопоставленных чиновников, слухи о недомогании султана, дворцовые интриги и заговоры, восстания и бунты, появление различного рода шарлатанов и мошенников в окружении султана, а также кризис доверия в высших эшелонах власти.

Вышеописанные события порой рождали на свет весьма необычные вещи. Наиболее примечательные из них — появление в султанском дворце Джинджи Ходжи из Сафранболу, который помогает молодому султану избавиться от некоторых недугов, а взамен получает деньги, должности и положение. Многие турецкие историки небезосновательно сравнивают личность Джинджи Ходжи с Григорием Распутиным, пожалуй, одним из самых загадочных и таинственных персонажей российской истории. Джинджи Ходжа, как следует из его имени, занимался джиннами, точнее лечением людей, в которых они якобы вселялись. Благодаря этому он обрел ореол таинственности и авторитет. Если верить дворцовым записям, то на протяжении всего XVII века султанский дворец и особенно та его часть, где находился гарем, был буквально «атакован» этими джиннами, да и сами обитательницы гарема были не прочь навести друг на друга сглаз, порчу и так далее. Так или иначе это было одно из самых странных и страшных времен в истории Османской империи. Если дорогому читателю будет интересна тема магии и джиннов в Великой Порте, то в одной из следующих публикаций мы сможем остановиться на ней подробнее.

Чтобы подчеркнуть сумасшествие Ибрагима I, мятежники похоронили его в мечети Айа-София, в комнате для крещения новообращенных христиан, рядом с дядей Мустафой I. Фото Mogadir / wikipedia.org



Женщины, роскошь и «сумасшествие»

Что касается внешнеполитической арены, то здесь был продолжен курс на расширение территории, взятый еще великими предками, хотя по сравнению с ними прирост был небольшим. Тем не менее был завоеван остров Крит, отвоеван Азов, осуществлялись набеги на территорию Австро-Венгрии.

Из-за нестабильного внутриполитического положения Ибрагим I пал жертвой политических интриг и разделил судьбу своего брата Османа II, то есть сначала был свергнут и заточен в отдаленную комнату дворца, а затем задушен. Так он стал вторым султаном в истории Османской империи, который был убит мятежниками. Основной причиной его свержения называлось сумасшествие. Учитывая его страсть к женщинам (у султана Ибрагима I было восемь официальных жен и бесчисленное количество наложниц), на которых он тратил очень много государственных средств, а также тягу к роскоши (падишах был неравнодушен к соболиному меху и, говорят, даже хотел застелить весь дворец этими мехами), с подачи мятежников, которых в конечном счете поддержала и его мать Кёсем султан, Ибрагим I был объявлен шейхульисламом Османской империи сумасшедшим и непригодным для выполнения функций правителя. Новым султаном был объявлен его малолетний сын Мехмед IV, регентом при котором весьма предусмотрительно оказалась уже небезызвестная нам Кёсем султан.

Чтобы подчеркнуть сумасшествие Ибрагима I, мятежники похоронили его в мечети Айа-София, в комнате для крещения новообращенных христиан, рядом с дядей Мустафой I, которого Османская история также запомнила как сумасшедшего, хотя и он таковым не был.

Булат Ногманов